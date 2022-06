2000 neue Einwohner denkbar: Kirchseeon stimmt für Mega-Projekt zur Ortsentwicklung

Von: Robert Langer

Könnten wieder ins Zentrum rücken und erneut Teil des Ortes werden: historische Gebäude des ehemaligen Bahnschwellenwerks, derzeit hinter Zäunen abgesperrt und nicht erreichbar. © sro

Von viel Zuzug bis zu einem neuen Sportgelände ist vieles denkbar: Kirchseeon hat einen Grundsatzbeschluss zum verkauften Bahnschwellenwerk gefasst. Die Zeichen stehen auf Wachstum.

Kirchseeon – Vieles sind Ideen und Spekulationen. Aber: Es ist eine große Chance für Kirchseeon. So sah es die Mehrheit des Marktgemeinderates. In einem Grundsatzbeschluss sprach sich das Gremium für eine Entwicklung des rund 16,5 Hektar großen Geländes des ehemaligen Bahnschwellenwerks im Herzen des Ortes aus. Vor einer Umsetzung müssen jedoch noch sehr viele Fragen geklärt werden. Die Öffentlichkeit soll intensiv eingebunden werden. Und auch ein Ratsbegehren, also ein möglicher Bürgerentscheid, scheint nicht ausgeschlossen.

Mehr Einwohner, mehr Steuern, mehr Verkehr

Das nach der Nutzung durch die Bahn belastete und derzeit mit einem Zaun abgesperrte Areal hat seit kurzem einen neuen Eigentümer (ECE Group Hamburg). Der Beschluss des Gemeinderates ist nun der Einstieg in einen Prozess, der sich über viele Jahre hinziehen und der dem Markt möglicherweise zusätzliche 2000 Einwohner, zusätzliche Gewerbeflächen und zusätzliche Einnahmen an Gewerbesteuer bringen könnte. Zentrale Punkte sind auch die Altlasten und der zu erwartende Verkehr. Bürgermeister Jan Paeplow (CSU) machte in der Sitzung aber deutlich: „Die Planungshoheit liegt immer beim Markt.“

Debatte wird kurzfristig öffentlich

Eigentlich sollten die Beratung und die Abstimmung am Montag in nichtöffentlicher Sitzung stattfinden. Doch dann beschloss die Mehrheit eine öffentliche Debatte. In der jüngsten Vergangenheit hatte es in der Bevölkerung viele Spekulationen gegeben, vor allem, weil die Beratungen bisher weitgehend hinter verschlossenen Türen stattfanden.

Kirchseeons Geschichte ist eng mit dem Bahnschwellenwerk verbunden

In seiner Einleitung verwies Paeplow auf die Geschichte des Marktes, die eng mit der Gründung des Bahnschwellenwerks verbunden ist. Die Geschichte, die vor mehr als 153 Jahren auf diesem Gelände angefangen habe, „könnten wir heute weiterschreiben.“ Angedacht ist offenbar eine Entwicklung, die weite Teile des Ortes betrifft, nicht nur das eigentliche Gelände.

Mehr Kinderbetreuung und Freizeitanlagen im Gespräch

Die Rede ist von Gestaltungsmöglichkeiten mit neuen Kindergärten, einer neuen Schule, neuen Einkaufsmöglichkeiten, einem Ärztehaus, Wohnraumkonzepten, einem neuen Veranstaltungsort als Alternative zur ATSV-Halle, Sportanlagen und Freizeitmöglichkeiten. Eine weitere mögliche Chance: ein neues Rathaus.

Als „Abwägungskomplexe“ sind festgehalten: Verkehrsanbindungen, ganz zentral die Sanierung des Bodens, Thema Wasser und Schadstoffe, die Integration in die vorhandenen Siedlungsstrukturen sowie Entwicklungsstufen, auch im Hinblick auf die begrenzten Versorgungskapazitäten der örtlichen Ver- und Entsorgungseinrichtungen sowie ein belastbares Finanzierungs- und Umsetzungskonzept,

Die Debatte im Marktgemeinderat war kontrovers. „Am Anfang waren wir skeptisch“, so Christian Eringer (UWG). Aber „wenn wir nicht die zweite Runde gehen, werden wir die Antworten nie gekommen“. Eringer merkte auch an, dass der Bedarf für die Feuerwehr noch nicht angesprochen worden sei.

An den Investor: „Wenn Sie zu wenig sanieren, dürfen Sie nicht bauen!“

„Ich freue mich wahnsinnig“, so die Reaktion von Diana Thalhammer (SPD). Das sei eine Chance für den Markt. Die SPD sei da seit 20 Jahren dran. Zum Thema Bodenbelastung und im Blick auf den Investor meinte sie: „Wenn Sie zu wenig sanieren, dürfen Sie nicht bauen!“

Zeichen stehen auf Wachstum: Grüne sind kritisch

Kritisch die Grünen, die noch viele offene Fragen sehen. Grundsätzliche Ablehnung kam von Andreas Scherer (CSU). Er fragte: „Wollen wir dieses Wachstum überhaupt?“ Er befürchtete einen Kontrollverlust der Kommune. Anders der Fraktionssprecher der CSU, Paul Hörl. Er sieht den Beschluss als Startschuss eines langen Prozesses. Das jetzt abzulehnen, nehme den Bürgern die Möglichkeit mitzuarbeiten. Klar war im Gremium aber auch: Ein Ausstieg ist möglich.

Investor verspricht: „Wollen die Bürger mitnehmen“

Am heutigen Mittwoch ist ein Pressetermin mit dem Investor angekündigt. Auf EZ-Anfrage betonte Regionalsprecher Stefan Zeiselmaier: „Wir sehen eine Entwicklungspotential mitten im Ort.“ Stichpunkte sind ein Konzept mit Wohnungsbau und Gewerbe, Sportanlagen und Freizeitgelände und ein Mobilitätskonzept („Bewegung auch ohne Auto“). Die Entwicklung soll gemeinsam mit der Gemeinde erfolgen. Und: „Wir wollen die Bürger mitnehmen, das ist ganz wichtig.“

