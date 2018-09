Rundgang durch Kinderhaus in Kirchseeon

Es ist der nächste große sichtbare Schritt beim Projekt Kinderhaus in Kirchseeon an der B 304 direkt gegenüber der Schule und neben der Polizeivilla.

Kirchseeon – In der kommenden Woche wird der Kran abgebaut und nach dem Einsetzen der Fenster geht es intensiv mit dem Innenausbau weiter, auch in den Wintermonaten.

Der Bau an der Bundesstraße fällt auf. Üblicherweise sehen Autofahrer und Fußgänger nur das Äußere des Gebäudes. DieEbersberger Zeitungwar schon mal zu einem Rundgang im Inneren des künftigen Kinderhauses.

Auffällig: Ein Teil der Wände ist verhüllt. Der später auch bleibende Sichtbeton wird vor Beschädigungen geschützt. Künftig sollen die Flächen genutzt werden. „Die Farben kommen von den Kindern“, sagt Planer Sebastian Kruppa vom Büro Meck Architekten. Nicht durch Grafitti, aber durch bunte Bilder, die aufgehängt werden sollen.

Das Haus erstreckt sich über drei Ebenen auf einem Hangrundstück mit schwierigem Zuschnitt. Deshalb ist das Gebäude auch in sich versetzt. Dazu gibt es mehrere Spielhöfe, die teilweise auch dem Lärmschutz an der Bundesstraße dienen. Ganz oben sind die Räume für Kindergarten und Krippe. Auf der Ebene darunter Flächen für kreative Beschäftigung, Ruhe und Schlafen, Essen sowie noch eine Etage tiefer unter anderem Platz für Leitungsbüro und Personalräume.

Die Einrichtung wird an die Nahwärmeversorgung angeschlossen. Mit dem Estrich werden die Leitungen für die Fußbodenheizungen gelegt. Laut Planer ist die gesamte Technik samt der farbig unterschiedlichen Stromleitungen „inzwischen im Gebäude drin“. Als Nächstes kommen die vorgefertigten Fenster. Wenn die drin sind, kann auch die von allen Vorbeifahrenden zu sehenden Holzverkleidung an der Außenfassade vervollständigt werden.

Die andere Großbaustelle der Marktgemeinde gleich gegenüber ist schon in der letzten Phase. An der Schule geht es laut Kirchseeons Bauamtsleiter Robert König bei Erweiterung, Renovierung und energetischer Ertüchtigung jetzt vor allem noch um die Außenarbeiten. Die werden wohl noch vier bis sechs Wochen dauern. Danach steht noch neue Farbe an der Fassade an. Und in den Ferien wurde noch kurzfristig an der Schule in Eglharting gearbeitet. Dabei ging es in einer kurzfristig angesetzten Maßnahme um den Brandschutz. Es wurden neue Zwischenwände samt Türen eingezogen und zusätzliche Verbindungen zwischen den Klassenzimmern geschaffen. Restarbeiten stehen auch noch an. Manches erweckt den Eindruck einer frischen Baustelle.