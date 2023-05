Aus für private Fachakademie für Sozialpädagogik

Von: Robert Langer

Im Berufsbildungswerk St. Zeno in Kirchseeon hätte die private Fachakademie für Sozialpädagogik untergebracht werden sollen. Doch daraus wird nichts. © Stefan Rossmann

Die geplante private Fachakademie für Sozialpädagogik im Landkreis Ebersberg kann nicht wie vorgesehen im September starten.

Kirchseeon/Landkreis - Der bisherige mögliche Träger der Fachakademie, die Johanniter-Unfall-Hilfe, ist ausgestiegen. Geplanter Standort waren Räume der Stiftung St. Zeno in Kirchseeon, eine große Bildungseinrichtung. Dort ergaben sich jedoch inzwischen Platz-Probleme.

Nun versucht der Landkreis, eine Lösung für eine „staatliche Akademie“ zu beschleunigen, ebenfalls in St. Zeno. Dies war schon einmal früher geplant. Einen konkreten Zeitplan für diesen Ansatz gibt es noch nicht.

Johanniter steigen aus Projekt aus

Laut Landratsamt erklärte die Johanniter-Unfall-Hilfe, sie habe in den vergangenen Monaten mit großem Einsatz an der Realisierung gearbeitet, Unterrichtskonzepte der Johanniter-Akademien, bei denen bereits an mehreren Standorten in Deutschland Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet werden, für eine Fachakademie in Kirchseeon angepasst, einen Schulantrag bei der Regierung von Oberbayern gestellt und Lehrpersonal gesucht. Knapp fünf Monate vor dem geplanten Start fehlten jedoch laut Johannitern noch zwei wesentliche Punkte: Ein geeigneter Ort für die Schule und Rechtssicherheit für die Zuschusszusage durch den Landkreis Ebersberg.

Hintergrund: Die ursprünglich geplanten Räumlichkeiten im Berufsbildungswerk St. Zeno sind wohl nicht mehr ausreichend, auch weil ein weiteres Projekt im gleichen Bereich dazu kam, so Geschäftsführer Bernd Zimmer auf EZ-Anfrage. Gemeint ist damit die Fachschule für Kinderpflege.

Die Stiftung als Vermieter bietet als Alternative eine Werkshalle an, die für die Nutzung als Schulräume noch umgebaut und ausgestattet werden müsste. Die für den Umbau nötigen Finanzierungskosten ließen die Miete jedoch erheblich teurer ausfallen, als zunächst kalkuliert, so das Landratsamt. Diese Kosten wären für den künftigen Träger der Fachakademie nicht refinanzierbar.

Landkreis darf sich an Kosten nicht beteiligen

Zudem: Wie sich inzwischen herausstellte, darf sich der Landkreis nicht an den Kosten beteiligen, die dem Träger einer privaten Akademie in den ersten fünf Jahren entstehen. Während dieser „Bewährungsfrist“ für die neue Ausbildungsstätte fließen noch nicht alle staatlichen Zuschüsse, die eine etablierte Schule erhält. Ein weiteres Finanzproblem für den Betreiber.

Das sei keine gute Nachricht für den Landkreis, so Landrat Robert Niedergesäß (CSU). Wenn aber die Finanzierung nicht sichergestellt sei, weil, aus welchen Gründen auch immer, eine deutliche Kostensteigerung zu erwarten ist, sei nachzuvollziehen und zu respektieren, dass der Träger nicht einfach weitermache, so der Landrat. „Mit der Finanzierung steht und fällt ein solches Projekt.“

Aus der Sicht des Landkreises sei „aufgeschoben aber sicher nicht aufgehoben“. Es sei dringend notwendig, Fachkräfte für Kitas im Landkreis auszubilden. Der Fachkräftemangel in dieser Berufssparte sei enorm. Deshalb verfolgte Landkreis nun die Errichtung einer staatlichen Fachakademie am gleichen Standort.

Starten soll jedoch im Herbst die Berufsfachschule für Kinderpflege, auch am Standort St. Zeno. Die Schule beginne mit mindestens 25 Schülern, also mit einer Klasse, heißt es aus dem Landratsamt. „Wir haben aber mehr Anmeldungen und deshalb wird gerade geprüft, ob von Anfang an eine zweite Klasse eingerichtet werden kann.“