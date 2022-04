Neue Hoffnung für lärmgeplagte Anlieger: Tempo 30 durch Kirchseeon möglich

Von: Robert Langer

Teilen

Viel Verkehr herrscht an der Bundesstraße 304 durch den Markt Kirchseeon. Durch ein neues Gutachten hat die Debatte um die Belastung erneut Schwung bekommen. © Jürgen Rossmann

Tempo 30 auf der B 304 durch Kirchseeon scheint umsetzbar. Es sei stets eine Einzelfallbeurteilung, sagt das Landratsamt auf Nachfrage. Ein neues Gutachten hat der Diskussion wieder Schwung verliehen.

Kirchseeon - Ein derartiger Schritt sei nur sehr eingeschränkt möglich. In erster Linie gehe es in den meisten Fällen um das Thema „Sicherheit“. Die Debatte um die Verkehrsbelastung in der Marktgemeinde erhält neuen Schwung. Jahrelang hieß es nämlich, auf der Bundesstraße sei eine derartige Beschränkung nicht umsetzbar.

Auslöser ist ein neues Gutachten zur Belastung an der Bundesstraße. Sowohl das Straßenbauamt als auch die Bahn sollen beim Verkehrslärm in Kirchseeon in die Pflicht genommen werden. Das Gutachten hatte die Kommune in Auftrag gegeben. Die Studie wurde nun im Marktgemeinderat vorgestellt.

17.000 Autos täglich auf der B304 in Kirchseeon

Diskutiert wurde unter anderem eben über ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern auf der B 304 im Ortsbereich. Rund 17 000 Fahrzeuge sind täglich auf der Bundesstraße durch den lang gestreckten Ort Kirchseeon unterwegs. Zu den Hauptverkehrszeiten ist vor allem Stau angesagt. Die Anwohner leiden unter dem Lärm. Die Grenzwerte werden deutlich überschritten, heiß es jetzt als Ergebnis des neuen Gutachtens. Lärmschützende Maßnehmen seien dringend erforderlich. Gutachter Thorsten Otto sprach von „Gesundheitsgefährdung“. Das gilt ganz konkret für eine große Anzahl von Gebäuden an der Straße. Man könne auch mit Lärmschutzwänden abschirmen, so der Gutachter. Sinnvoll erschien eine Reduzierung der Geschwindigkeit.

Ob Tempo 30 rechtlich möglich ist, war in der Vergangenheit umstritten. Bürgermeister Jan Paeplow (CSU) geht jedoch davon aus, dass dies umsetzbar wäre. „Dafür gibt es auch schon Beispiele“, erklärte er gegenüber der Ebersberger Zeitung. Nun soll es einen neuen Vorstoß zum Thema Lärm Richtung Straßenbauamt Rosenheim geben. Deutlich wurde mit dem Gutachten auch, dass Anwohner nicht nur vom Lärm der Straße, sondern auch von der Bahnlinie betroffen sind. Hier soll sich die Kommune gegenüber der Bahn für lärmschützende Maßnahmen einsetzen. Ein weiterer Punkt: Die künftige zusätzliche Belastung durch den Zulauf zum Brennerbasistunnel.

Markt will „Harmonisierung“ am Spannleitenberg

Sehr konkret sind die Forderungen der Kommune in Bezug auf den Spannleitenberg, also die Ortseinfahrt von Kirchseeon im Osten. Dort wurde bereits nach langer Diskussion teilweise eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 70 umgesetzt. Von Ebersberg kommend in Richtung München ergibt sich jedoch eine unübersichtliche Situation. In Höhe von Kirchseeon-Dorf gilt zunächst an der Abbiegung zum Dorf Tempo 70, wenig später wird dies wieder aufgehoben. Für den Autofahrer zeigt sich wegen der zwei Fahrspuren pro Richtung in der Folge eine „autobahnähnliche Situation“ ohne Beschränkung bis wieder zum Ortsschild hin abgebremst werden muss. Hier drängt der Markt auf eine „Harmonisierung“.

Zum Thema Tempo 30 heißt es vom Landratsamt zudem: Der Markt Kirchseeon berufe sich wohl aktuell auf ein Gutachten in Sachen „Lärm“. Das liege im zuständigen Fachbereich des Landratsamtes noch nicht vor, „sodass eine entsprechende Beurteilung aktuell nicht möglich ist“.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.