Bauträger holzt ab – Gemeinde droht mit Verfahren

Von: Robert Langer

Teilen

„Mir blutet das Herz“, sagt eine Anwohnerin über den Kahlschlag. Die Gemeinde spricht von Konsequenzen. © Stefan Rossmann

Eine Abholzaktion in Eglharting erregt die Gemüter. Ein Bauträger hat wohl mehr Pflanzen entnommen als erlaubt. Die Gemeinde droht mit Konsequenzen.

Eglharting – „Es wird auf jeden Fall Konsequenzen haben“, sagt Kirchseeons Bürgermeister Jan Paeplow. Verantwortliche der Gemeinde und des Landratsamtes waren schon vor Ort. Anlieger in der Egilostraße in Eglharting sind erbost. Das ist passiert:

In einer Wohnanlage mit einer „Spielstraße“ am südlichen Ortsrand in Richtung Buch wurden Sträucher und Bäume abgeholzt – in ganz großem Stil. Dort gibt es unter anderem sowohl Doppelhäuser in Privateigentum als auch Mietwohnungen in Verwaltung des Eigentümers. Sowohl im gut eingewachsenen Innenhof der Wohnanlage als auch an der Südseite zum freien Gelände hin wurde gearbeitet. Die Reste der Aktion liegen auf großen Haufen noch am Rande des Grundstücks.

In der Wohnanlage am südlichen Ortsrand von Eglharting erfolgte die Abholzaktion im großen Stil. © Stefan Rossmann

Errichtet wurde die Anlage durch den Bauträger Mozigemba (Cassco Immobilienhandel GmbH & Co. KG, Emmerting) in den 1990er Jahren. Damals erließ die Kommune klare Vorgaben im Bebauungsplan für die Grünflächen und die Ortsabrundung. Zwischenzeitlich waren alle Bäume und Sträucher gut eingewachsen. Stattliche Bäume streckten sich in die Höhe. Nun wurde abgeholzt.

Bürgermeister Paeplow: Es wird ein Verfahren geben

„Es wird ein Verfahren gegen“, kündigt Kirchseeons Bürgermeister Paeplow an. Auch ein Bußgeld ist im Gespräch. Genaueres will der Rathauschef noch nicht bekannt geben. Man sei mit allen Beteiligten in Kontakt.

Sauer ist neben Anwohnern, die sich an die Ebersberger Zeitung gewandt haben, auch Grünen-Gemeinderätin Nathalie Katholing. Sie wohnt selbst in der Anlage in einer Doppelhaushälfte. Für sie ist die Aktion aus ökologischer Sicht nicht verständlich. „Ein erfahrener Gärtner hätte das wohl nicht gemacht. Von der Optik ganz zu schweigen.“ Die Gemeinde habe zwar keine Baumschutzverordnung. Aber in diesem Fall gehe es um die Regelungen des Bebauungsplanes. Dennoch plädiert Katholing dafür, jetzt ein gemeinsames Gespräch zu führen. Vielleicht könne dies auch künftige positive Entwicklungen möglich machen. „Vielleicht war es ihm nicht bewusst, was er da tut“, meint Katholing in Richtung Mozigemba. „Aber mir blutet das Herz.“

Untere Naturschutzbehörde: Es hat klare Vorgaben gegeben

Frank Burkhardt, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Ebersberg, berichtet von einem vorangegangenen Termin. Dabei sei gemeinsam mit Vertretern des Landratsamts, des Eigentümers und der Gemeinde besprochen worden, was gemacht werden könnte. Es habe durch den Bebauungsplan klare Vorgaben gegeben. Nachdem die Behörde von der Abholzaktion informiert worden sei, habe man sofort reagiert. Ein Mitarbeiter des Amts sei vor Ort gewesen.

Die Büsche würden wohl nachwachsen, meint Burkhardt. Die Bäume nicht. Klar ist aus Sicht der UNB, dass deutlich mehr Pflanzen entfernt wurden als besprochen. Der Ball liege jetzt jedoch bei der Gemeinde Kirchseeon. Die betroffenen Grundstücke, auch der Ortsrand, seien keine eingetragenen Ausgleichsflächen, für die der Landkreis zuständig wäre. Jedoch sei die Bepflanzung eben im Bebauungsplan festgelegt. Stichwort: Ortsrandeingrünung. Der Zeitpunkt der Maßnahme, unabhängig von der derzeitigen Debatte, sei richtig gewesen, nämlich außerhalb der Brutzeit der Vögel.

Von Cassco gab es trotz Anfrage keine Stellungnahme.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.