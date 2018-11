Die Besten kommen aus Kirchseeon

Medizinische Fachangestellte aus Kirchseeon in Bayern Spitze

Die besten medizinischen Fachangestellten (kurz: MFA) kommen aus Kirchseeon: Die Teilnehmer/innen des BFW München haben mit dem besten Notendurchschnitt in ganz Bayern abgeschlossen. In der praktischen Prüfung mit einem Schnitt von 1,78 und in der Theorie mit 2,48 – rund eine Note besser als der Schnitt in Bayern.