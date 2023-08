Bürgerentscheid in Kirchseeon: Große Versprechen und große Zweifel

Von: Robert Langer

Der alte Wasserturm auf dem belasteten Geländes des Bahnschwellenwerks spielt auch in der Planung des neuen Quartiers für 3000 Menschen eine zentrale Rolle. © Grafik: ECE

Wenn es nach dem neuen Eigentümer des rund 16,5 Hektar großen ehemaligen Bahnschwellenwerks geht, könnte in Kirchseeon Wohnraum für 3000 Menschen entstehen. Die Bürger stimmen am 8. Oktober darüber ab.

Kirchseeon – „Ich verspreche Ihnen, dass die Bodensanierung unter genausten behördlichen Vorgaben und Kontrollen durchgeführt wird, um erstmalig gesunde Wohn- und Lebensverhältnisse auf dem ehemaligen Schwellenwerksareal herzustellen. Wir werden bei der Sanierung die behördlichen Auflagen vollumfänglich umsetzen und in weiten Teilen sogar übererfüllen.“ Das sagt Marcus Janko, zentraler Verantwortlicher des Investors ECE (Otto Gruppe Hamburg).

8. Oktober: Tag der Entscheidung

Der Tag einer nächsten richtungsweisenden Entscheidung zum Bahnschwellenwerksgelände Kirchseeon rückt näher. Am Sonntag, 8. Oktober, steht der Bürgerentscheid an. Es geht um Wohnraum für bis zu 3000 Menschen (siehe rechts). Ein positives Votum wäre der Einstieg in das konkrete Verfahren.



Die Diskussion um das durch die frühere Nutzung der Bahn zur Imprägnierung von Holzschwellen (1869 bis 1956) belastete Gelände läuft schon seit vielen Jahren. Es gab eine Reihe von Ansätzen. Neuen Schwung bekam die Debatte, als das Hamburger Unternehmen ECE als Teil der Otto-Gruppe das rund 16,5 Hektar große Areal erwarb. Darüber berichtete die Ebersberger Zeitung Anfang April 2022.



Ende Juni 2022 hatte sich der Marktgemeinderat Kirchseeon grundsätzlich für eine Entwicklung des Grundstücks ausgesprochen.



Arbeitskreise und Bürgerforen

Die Bevölkerung sollte in das Großprojekt von Anfang an eingebunden werden. Es folgten Arbeitskreise und Bürgerforen, die teilweise im Internet verfolgt werden konnten. Die Planungen veränderten sich. Zentrale Themen blieben aber die Sanierung des belasteten Geländes, zusätzlich benötigte Infrastruktur und die Reaktion auf die durch die zusätzliche Bevölkerung steigende Verkehrsbelastung. Letztere Frage ist ein besonders sensibles Thema. Da gibt es unter anderem Vorschläge zur Geschwindigkeitsbeschränkung durch den Ort, einem Kreisel an der Polizeivilla am Spannleitenberg, um den Verkehr flüssiger zu machen, oder die Sperrung der Straße von Eglharting über Neukirchen nach Pöring, bekannt als Ho–Chi–Minh–Pfad, um die Einmündung beziehungsweise Abbiegung zu entzerren. Bei diesem Vorschlag würde auch die Nachbargemeinde Zorneding mitmachen, um eigene Verkehrsprobleme zu lösen.



Auf EZ-Nachfrage liegt nun eine Liste des Investors vor, was dieser bereit wäre, einzubringen. „Auf der Basis des mit der Bürgerschaft erarbeiteten Rahmenplans (Stand August 2023) können folgende Aussagen getroffen werden“, so Marcus Janko: Die ECE verpflichte sich unter anderem zum Bau einer neuen Grundschule mit Turnhalle, zum Bau zweier neuer Kindertagesstätten, zur umfängliche Sanierung des belasteten Bodens unter behördlichen sowie gutachterlichen Vorgaben und Kontrollen und zur Herstellung einer neuen, attraktiven Personen- und Radfahrerunterführung zwischen Bahnhof und Plangebiet. Auf dem Plan sind auch die Restaurierung des denkmalgeschützten Wasserturms und des Kantinengebäudes sowie „Erlebbarmachung und Zuführung einer neuen Nutzung“. Zudem ein neues Mobilitätskonzept für ganz Kirchseeon, die Ertüchtigung von Straßen, die Erschließung des gesamten Plangebiets, Finanzierung der Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation auf der Bundesstraße, die Etablierung neuer Einzelhandelsangebote und gastronomischer Vielfalt, zum Beispiel ein Biergarten am Wasserturm. Es geht auch um ein Haus der Vereine, über 20 000 Quadratmeter neuer Gewerbeflächen, „bezahlbaren Wohnraum für alle Kirchseeoner“ und Wohnraum für alle Generationen, barrierefrei, Seniorenwohnen, betreutes Wohnen, Auszubildenden- und Studentenwohnungen, Familien oder Singles, so der Investor.



Über 35.000 Quadratmeter öffentliche Grünflächen

Entstehen sollen über 35 000 Quadratmeter öffentlich nutzbare Grünflächen. Weitere Themen sind eine bessere Wegeverbindung für Schüler des Gymnasiums, Kinderspielplätze, Sportflächen wie Tennisplatz, Volleyballplatz und Bolzplatz, eine verbesserte Anbindung an den Forst sowie ein Ärztehaus zur Verbesserung der medizinischen Versorgung. ECE würde sich laut Janko auch in Abhängigkeit der weiteren Verhandlungen mit der Marktgemeinde Kirchseeon für die Errichtung eines neuen Schwimmbads einsetzen. „Das Thema Schwimmbad ist etwas heikel, da dies nur in enger Abstimmung mit dem Markt in einem weiteren Verfahren im Zusammenhang mit den Themen Schule/Sport umsetzbar sein wird“, so Janko gegenüber der Ebersberger Zeitung. Er betont: „Wir haben die Aufgabenstellung aus dem Grundsatzbeschluss der Marktgemeinde Kirchseeon abgearbeitet und damit eine Machbarkeit des Projektes nachgewiesen.“ In fünf Workshops mit 13 Arbeitsgruppen sowie drei Bürgerforen seien die Arbeitsstände und Ergebnisse transparent mit der Bürgerschaft erarbeitet und diskutiert worden. „Ich denke, dass wir dadurch das Vertrauen verdient haben, in den weiteren ergebnisoffenen Prozess einzusteigen.“ Als Entwickler sei es das Ziel, ein vielfältiges, lebendiges und lebenswertes Quartier zu schaffen, zu dem neben der kommerziellen Nutzung auch immer verschiedene Räume und Angebote der öffentlichen Infrastruktur zählten. „Das ist in unserer Gesamtkalkulation berücksichtigt.“ Im weiteren Planungsverfahren würde ECE mit der Marktgemeinde Kirchseeon in die konkreten Gespräche eintreten, um die weiteren Details gemeinsam zu klären.



Kritiker: Infrastruktur wird überlastet

Kritiker sehen das anders. Der Verein „Schutz des Kirchseeoner Südens“ meint: Die entstehenden finanziellen Aufwendungen und für die durch 3000 Neubürger überlastete Infrastruktur würden größtenteils der Gemeinde bleiben, die sich derart hohe Kosten nach heutiger Einschätzung ohnehin nicht leisten könne. „Der Irrglaube, der Investor übernehme die Kosten für die kommunalen Einrichtungen, wird sich weitgehend als nicht finanzierbar herausstellen.“ Ob sich das Vorhaben für die Gemeinde langfristig lohnen werde, könne bis heute niemand sagen.



Die Gemeinde plant im Vorfeld der Bürgerentscheides eine Infobeilage für die Bevölkerung, die an die Haushalte verteilt werde. Eine weitere Informationsveranstaltung ist am Donnerstag, 14 September, ab 19 Uhr in der ATSV-Halle vorgesehen. Vorab, ab 17 Uhr, wird es Informationsstände geben. Dabei könnten Bürger mit Fachleuten ins Gespräch kommen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.