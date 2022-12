Kirchseeon installiert Dauerblitzer am Spannleitenberg

Von: Robert Langer

Eine abschreckende Wirkung sollen permante Blitzer auf Raser haben und damit die Verkehrssicherheit erhöhen. © Daniel Reinhardt

Die Gemeinde Kirchseeon geht gegen Raser auf der B 304 vor: Sie will am Spannleitenberg einen stationären Blitzer installieren lassen.

Kirchseeon/Landkreis – Das ist kaum zu fassen: Mit 145 km/h wurde ein Raser am Spannleitenberg in Kirchseeon gemessen – wohl gemerkt innerorts bei erlaubtem Tempo 50. Dort ist unter anderem ein Kindergarten und ganz in der Nähe auch die Schule. Jetzt wird innerorts ein stationärer Blitzer im Rahmen der kommunalen Verkehrsüberwachung installiert.

Mehr als jeder zehnte Autofahrer ist zu schnell

Eine versteckte Verkehrszählung samt Geschwindigkeitsmessung hatte ergeben, dass mehr als jeder zehnte Autofahrer dort auf der B 304 am östlichen Ortsrand zu schnell unterwegs ist.

Ausgewertet wurde ein Zeitraum von 14 Tagen zwischen dem 18. Oktober und dem 3. November. 224 780 Fahrzeuge passierten in diesem Zeitraum die Messstelle. 25 554 potenzielle Verstöße wurden festgestellt. Das ist eine Beanstandungsquote von rund 11,4 Prozent. Das Ergebnis sei in etwa deckungsgleich mit den Erfahrungen aus den mobilen Messungen an dieser Stelle, heißt es im Rathaus.

Geblitzt wird in beide Richtungen

Der stationäre Blitzer mit einer sichtbaren Säule soll in Höhe der Einfahrt Gartenweg am Straßenrand in einem Grünstreifen aufgestellt werden, etwa 140 Meter von der Ortstafel entfernt. Geblitzt werden kann in beide Richtungen der Straße.

Der vorgeschlagene Standort dürfte laut Rathaus die rechtlichen Rahmenbedingungen erfüllen. Jedoch sei noch die Fachaufsichtsbehörde zu hören, das Einverständnis des Grundeigentümers, das Staatliche Bauamt Rosenheim, einzuholen und anschließend das Vorhaben gegenüber der Regierung von Oberbayern anzuzeigen.

Die Errichtung der Säule müsste der Markt Kirchseeon erledigen. Die Kosten werden auf rund 45 000 Euro brutto geschätzt, inklusive Tiefbau, Inbetriebnahme und Blitze. Die Bestückung mit der notwendigen Technik, die Auswertung sowie die Bußgeldverfahren würde die Kommunale Verkehrsüberwachung übernehmen. Kosten pro Überwachungstag: 250 Euro. Fallpauschale: vier Euro. Die vereinnahmten Verwarngelder erhält der Markt.

Aufgestellt werden soll der Blitzer im Laufe des kommenden Jahres. Wie oft er dann eingeschaltet ist, steht noch nicht fest. Doch allein seine Präsenz dürfte schon eine abschreckende Wirkung auf Raser haben.

