Altersteilzeit im Rathaus: Der Laden muss laufen

Von: Michael Seeholzer

Das Rathaus in Kirchseeon: Die Mitarbeiter sollen weiterhin in Altersteilzeit gehen können. © Stefan Rossmann

Der Tarifvertrag ist ausgelaufen: Die Marktgemeinde Kirchseeon sucht trotzdem nach Möglichkeiten, ihren Beschäftigten Altersteilzeit zu gewähren.

Kirchseeon – Die Sprache ermöglicht es uns, über komplizierte Inhalte zu kommunizieren. Aber es gibt Sätze, die können sowohl das eine, als auch das Gegenteil dessen bedeuten, was sie eigentlich aussagen sollen. Die heißen Janussätze. Man kann zum Beispiel ein Hindernis umfahren (mit langem a) oder auch ein Hindernis umfahren. In einem Fall geht man ihm aus dem Weg, im anderen Fall räumt man es aus dem Weg.

So einen Satz hat die Kirchseeoner Verwaltung jetzt in einen Beschlussvorschlag zum Thema Altersteilzeit für die Beschäftigten ihrer Kommune reingepackt. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates ging es darum, eine Anschlussregelung zu finden, weil der Tarifvertrag „FlexAZ“ im öffentlichen Dienst nicht über den 1. Januar 2023 verlängert wurde.

Dass es im Kirchseeoner Rathaus aber weiterhin die Möglichkeit geben soll, in Altersteilzeit zu gehen, darüber herrschte in der Abstimmung einstimmiger Konsens. Knifflig wurde es jedoch bei folgendem Satz: „Betriebliche und organisatorische Gründe dürfen der Altersteilzeit im Einzelfall nicht entgegenstehen.“ Das kann heißen: Einem Beschäftigten könnte die Altersteilzeitregelung verwehrt werden, weil er momentan in der Kommune unentbehrlich ist. Das kann aber auch heißen: Ein Beschäftigter hat in jedem Fall Anspruch auf Altersteilzeit, ganz egal, ob betriebliche oder organisatorische Gründe dagegen sprechen.

Bürgermeister: Es ist ein Zuckerl für die Beschäftigen

Das fiel auch im Gremium auf. Bürgermeister Jan Paeplow (CSU) erläuterte, warum die Kommune sich mit diesem Thema befassen muss: „Es ist ein Zuckerl für die Beschäftigten“, sagte er. Denn auch die Kommunen sind bei dem sich abzeichnenden Personalmangel offensichtlich in Konkurrenz zueinander getreten. Wer die besseren Konditionen bietet, bekommt schneller Ersatz für ausgeschiedenes Personal, das auch noch eingearbeitet werden muss.

Das war ein Aspekt, den Manfred Drosta (Grüne Liste) in die Debatte einbrachte: „Es sollte auch Angebote geben, dass Angestellte länger arbeiten können“, meinte er. Da konnte Paeplow aber aus seiner Erfahrung heraus berichten: „Die Bereitschaft hält sich in Grenzen.“ Ratsmitglied Domenico Ciccia (SPD) gab zu bedenken: „Es schlaucht sicher mehr 30 Jahre auf dem Bauhof als im Büro“. Die Altersteilzeitregelung sah er eher „bezogen auf körperliche Arbeit“ sinnvoll verortet. Dass der entsprechende Tarifvertrag nicht verlängert wurde, heißt jetzt nicht, die Gemeinde Kirchseeon könnte nach eigenem Gutdünken verfahren. Denn nach wie vor gelte das Altersteilzeitgesetz, auf dessen Basis die Verwaltung jetzt aufgerufen ist, eine eigene Lösung zu entwickeln.

in jedem Fall Auswirkungen auf den Haushalt

Eine Auswirkung auf den Haushalt hat die Regelung, wie immer sie dann aussehen wird, in jedem Fall. „Für die Beschäftigten in der Altersteilzeit entstehen weiterhin Personalkosten und die wirken sich auf den Haushalt des Marktes aus, bis der Renteneintritt stattfindet. Zudem wird während der ATZ-Phase ein Aufstockungsbetrag geleistet.“ Um die Haushaltsauswirkungen „so gering wie möglich zu halten, sollte die Anzahl der AZT-Beschäftigten minimal gehalten werden“, stand deshalb im Sachvortrag der Verwaltung. Über den oben genannte Janussatz, wurde zwar diskutiert, aber eine griffige Umformulierung blieb auf der Strecke. Größerer Schaden freilich ist dadurch nicht entstanden. Denn die Kirchseeoner Ratsmitglieder verständigten sich ohne Gegenstimme darauf, „die endgültige Entscheidung über den Abschluss eines AZT-Vertrages trifft der Gemeinderat“. Bürgermeister Paeplow präzisierte: „Der Laden muss laufen.“