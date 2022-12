83-Jährige hat kein Geld mehr für Medikamente: Dann hilft ihr ein Weihnachtsengel

Von: Michael Acker

Im Wartezimmer einer Praxis in Kirchseeon wurde einer 83-jährigen Frau der Geldbeutel gestohlen. © imago stock&people via www.imago-images.de

Geldbeutel in Arztpraxis gestohlen, kein Geld mehr für Medikamente: Da sprang einer 83-jährigen Frau in Kirchseeon ein „Engel“ zur Seite.

Kirchseeon – Weihnachtliche Großherzigkeit im Alltag: Am Tag vor Heiligabend ist einer 83-jährigen Frau in einer Kirchseeoner Arztpraxis der Geldbeutel gestohlen worden.

Wie die Polizei Ebersberg mitteilt, hatte sie diesen im Wartebereich vergessen, als sie sich ins Behandlungszimmer begab. Bei der anschließenden Suche nach dem Geldbeutel meldete sich die verzweifelte Frau bei den Angestellten der Praxis, die Börse jedoch war nicht mehr auffindbar. Als die 83-Jährige den Mitarbeiterinnen der Praxis anschließend sagte, dass sie nun ihre Medikamente nicht bezahlen könne, wurde ein junger Mann auf die Situation aufmerksam.

Unbekannter hilft spontan mit dreistelligem Betrag

Im Sinne der weihnachtlichen Nächstenliebe schenkte er der Frau kurzerhand einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag, um zumindest den Kauf der Medikamente zu ermöglichen. Darüber hinaus verbat er sich eine Rückzahlung des Geldes. In der Aufregung fragte die Frau den Mann nicht nach seinem Namen und der Helfer in der Not nicht bekannt ist.

„Diese Geste dürfte die Geschädigten zumindest teilweise über den Verlust eines ebenfalls dreistelligen Eurobetrages hinwegtrösten“, so ein Sprecher der Polizei, die die Ermittlungen zur Ergreifung des Täters übernommen hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 80 92) 82 68 0 bei der Dienststelle zu melden.

