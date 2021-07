Kirchseeoner (23) verkauft Kokain und Marihuana an Jugendliche

Bewährungsstrafe und eine Woche Arrest

Ein 23-jähriger Kirchseeoner musste sich am Dienstag, 27. Juli, vor dem Amtsgericht Ebersberg verantworten. Über ein Jahr lang hat er Marihuana und Kokain unter anderem auch an Minderjährige verkauft.

Kirchseeon – „Wenn wir uns anschauen, was im Erwachsenenstrafrecht rausgekommen wäre: Da würden wir nicht in Ebersberg sitzen, sondern im Landgericht München“, schloss Rechtsanwalt Florian Alte sein Plädoyer vor dem Amtsgericht Ebersberg am Dienstag. Sein Mandant: ein 23-jähriger Kirchseeoner, der etwa anderthalb Jahre lang regelmäßig über die Landkreisgrenzen hinweg Drogen verkaufte.

Zwölfmal hat der junge Mann erwiesenermaßen zwischen März 2018 und August 2019 Kokain und Marihuana an Erwachsene, 22 Mal an Jugendliche verkauft. Über 50 Kunden konnten ermittelt werden; die Beträge, mit denen gehandelt wurde, bewegten sich zwischen zehn und 500 Euro.

Ob er gewusst habe, dass die Kunden minderjährig waren, wollte Richter Markus Nikol vom Angeklagten wissen. Er sei ja immer nur übers Handy kontaktiert worden, da habe er nicht gewusst, wer anruft, erklärte der 23-Jährige. „Die haben alle gesagt, sie sind 18 oder älter.“ Bei manchen habe er es sich aber denken können, gab er auf weiteres Nachfragen des Richters zu.

Der Kirchseeoner selbst habe zum damaligen Zeitpunkt stark konsumiert. „So zwei Gramm am Tag, im Durchschnitt“, gab er vor Gericht an. Zum Dealen wie auch zum Konsum, sei er „ganz klassisch“ gekommen: Jemand habe gefragt, ob er was besorgen könne. Er habe zufällig einen Kontakt gehabt und habe 0,5 Gramm weniger weitergegeben, als er selbst für das im Voraus erhaltene Geld bekommen hatte.

„Er hat also keinen finanziellen Gewinn daraus gezogen, sondern nur den Stoff“, betonte der Verteidiger. Er habe tatsächlich nur seine eigene Sucht befriedigen wollen, kein Geld mit dem Geschäftsmodell verdient, sagte der Angeklagte. Auch bei ihm zuhause habe er nie größere Mengen, die für den Verkauf bestimmt gewesen wären, aufbewahrt. „Das Maximalste, was ich mal daheim hatte, waren fünf Gramm.“

Das bestätigte auch ein Polizist, der als Zeuge aussagte. Der Angeklagte habe nach dem Aufstehen über Textnachrichten Bestellungen aufgenommen, sei dann zur Beschaffung zum Beispiel nach Neuperlach gefahren und habe anschließend die Drogen ausgeliefert. „Das muss ich jetzt schon mal sagen“, sagte der Polizist vor Gericht: „Geschickte Geschäftsstrategie, die das Ermitteln erschwert.“

Die Jugendgerichtshilfe sprach sich für den Angeklagten aus: In seinem Leben habe es einige Brüche gegeben. Der 23-Jährige habe bereits so oft umziehen müssen, dass er selbst die zeitliche Abfolge nicht mehr korrekt wiedergeben könne. Zum Tatzeitpunkt sei er obdachlos gewesen, habe keine Perspektiven gesehen. Er habe lediglich seine eigene Sucht befriedigen wollen. Mittlerweile befinde sich der junge Mann aber in einer Ausbildung zum Hotelfachmann und sei nun „endlich in der Lage, Perspektiven zu entwickeln“.

Der Kirchseeoner selbst gab zu, nach wie vor zu konsumieren. Aber: „Es nervt mich. Es steht mir im Weg. Und irgendwie zieht’s mich auch nur runter.“ Selbst könne er sich aber nicht von seiner Sucht befreien. Und um sich Hilfe zu holen, „dazu fehlen mir einfach die Eier“, sagte er vor Gericht.

Das Urteil von Richter Nikol lautete schließlich: Ein Jahr und zehn Monate auf Bewährung. Wie von Staatsanwaltschaft und Verteidigung einhellig gefordert, war er bei dem Urteil im Jugendstrafrecht geblieben. Zwar ist der 23-Jährige bereits vorbestraft, er habe vor Gericht aber Reue gezeigt. Sein volles Geständnis und dass er nicht aktiv auf die Jugendlichen zugegangen sei, um sich an ihrer Sucht zu bereichern, seien zu Gunsten des Kirchseeoners zu werten.

„Damit der Angeklagte deutlich sieht, wohin ihn sein Handeln bringen kann“, ordnete er außerdem eine Woche Dauerarrest an. Der 23-Jährige muss sich einer ambulanten Drogentherapie unterziehen.

von Helena Grillenberger

Noch mehr aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.