Dunkel, unsicher, teuer: Kirchseeon bessert bei Straßenlampen nach

Von: Robert Langer

Lichtpunkte in unterschiedlichen Farben: An der B 304 durch Kirchseeon gibt es viele Leuchten, aber auch nicht überall. In den Seitenstraße des Marktes ist es teilweise richtig duster. „Dunkelflächen“ nennt man das. Sicherheit ist einer der Ansätze bei der aktuell laufenden Beleuchtungsplanung der Gemeinde. © S. Rossmann

Dunkelflächen auf der Spur: Kirchseeon überarbeitet seine Straßenbeleuchtung und rüstet um auf LED.

Kirchseeon – Mehr Licht, mehr Sicherheit, aber sinnvoll und natürlich sparsam mit Blick auf den Klimawandel. Das ist das Ziel der aktuellen Planung für den Markt Kirchseeon beim Thema Straßenbeleuchtung.

Die Kosten sind noch nicht genau beziffert. Ausgegangen wird im Rathaus in einem ersten Ansatz zum Austausch der Bestandslampen ein Finanzbedarf in Höhe von rund 470 000 Euro. Dazu kommen noch die Kosten für die Erweiterung bei den „schwarzen Flecken“, also den nicht ausreichend beleuchteten Bereichen. Ein genaues Angebot wird laut Rathaus die Ausschreibung ergeben. Die Gemeinde hofft auf hohe staatliche Fördermittel.

Mehr Sicherheit für Fußgänger, wo Laternen zu weit auseinander stehen

Zentrale Punkte der Planung sind Bereiche, in denen es derzeit „Dunkelflächen“ gibt, weil Laternen zu weit auseinander stehen oder gar nicht existieren. Mehr Sicherheit durch bessere Beleuchtung wird an Fußgänger-Überwegen wie Zebrastreifen angestrebt. Und dann ist da noch die Umrüstung auf LED, um die Energiekosten zu senken.

Die aktuelle Planung, das Vorhaben läuft schon länger, wurde nun im Marktgemeinderat jetzt durch Dominik Böhlein (Energievision Franken) vorgestellt. Der nächste Schritt ist eine Ausschreibung des Projektes. Dabei können Firmen ihre Angebote vorlegen.

Wohin die Reise gehen könnte, hat der Marktgemeinderat nun in Festlegungen angezeigt, beispielsweise zu einer Vorentscheidung zu Lampentypen. Mit den Ergebnissen der Ausschreibung soll weiter gearbeitet werden. Dann kann der Marktgemeinderat an einzelnen Punkten immer noch streichen, je nach den Abwägungen der finanziellen Möglichkeiten.

Eine Leuchte kostet 290 Euro

Was das Projekt tatsächlich in der Endabrechnung könnte, ist noch unklar. Nur ein kleiner Anhaltspunkt: Der Preis einer einzelnen Leuchte, wie sie derzeit ausgesucht wird, könnte um 290 Euro liegen. Dekorative Leuchten könnten teurer werden. Es gibt auch Nachrüstsätze für den Bestand. Zudem geht es um Entscheidungen unter anderem zu Langlebigkeit, Wartungsfreundlichkeit, Energieaufwand und viele weitere Einzelpunkte. Dafür hat sich die Gemeinden eine Spezialfirma als Planer geholt.

Schritt für Schritt kommt man nun weiter. Unter anderem wurde jetzt diskutiert, ob die neuen Lampen zumindest mit einer Schnittstelle für eine zusätzliche elektronische Steuerungsmöglichkeit per externem Computer über eine Zentrale vorgerüstet werden sollen. Eine spätere Umsetzung von Steuerungen wäre also möglich. Das ist aber auch eine Frage des Preises.

Eine Straßenlampe alle 120 Meter: Das ist den Kirchseeonern zu wenig

Vorgestellt wurde in der Sitzung auch ein Überblick zum Istzustand im Gemeindebereich. Wichtiger Punkt mit Blick auf die Sicherheit sind weniger und auch unzulänglich ausgeleuchtet Bereiche. Dass hier etwas passieren muss, war unstrittig. Brennpunkte sind unter anderem die Moosacher Straße, also die Trasse, an der auch das Gymnasium liegt, ein Seitenstich des Dachsberges, wo auf 120 Metern nur eine Leuchte stehe, ähnlich an der Schulgasse, obwohl dies nur eine untergeordnete Verbindung sei, oder die Straße an der Grund- und Mittelschule in Kirchseeon. Ein Punkt ist zudem die Hubertussiedlung. In Eglharting gebe es ebenso entsprechende Bereiche, wie auch in Kirchseeon-Dorf, heiß es, so die Auflistung.

Auffällig sind unterschiedliche Lampen an der Bundesstraße und ein längeres Straßenstück an der B 304 durch den Ort vom Rathaus in Richtung München. Da sind keine Straßenleuchten in der Nacht zu sehen. Doch hier ist die Frage, wer überhaupt zuständig ist. Es ist ja nicht eine Straße des Marktes, sondern, des Bundes. Es geht aber ebenfalls um Themen wie Schutz des Nachthimmels vor Lichtverschmutzung, Schutz der Insekten und nicht zuletzt um Schutz des Schlafes der Anwohner. Alles eine Frage der Abwägung, der technischen Lösungen und der Kosten.

