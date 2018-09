Eglharting: 90-Jährige stirbt nach Autounfall - Gaffer filmt Reanimation

Ein Verkehrsunfall in Eglharting, der ein Todesopfer forderte, hat am Freitag, 7. September, zu massiven Verkehrsbehinderungen im westlichen Landkreis Ebersberg geführt.

Eglharting - Eine Frau war gegen 12 Uhr auf der B304 in Eglharting mit ihrem VW Golf in Richtung Ebersberg auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Lieferwagen kollidiert. Auf diesen fuhr ein nachfolgender Harley Davidson-Fahrer auf. Er wurde durch den Aufprall in die Heckscheibe des Transporters geschleudert.

Die offenbar über 90-jährige Unfallverursacherin war nach Informationen von Rettungskräften vor Ort zunächst noch ansprechbar, musste dann aber reanimiert werden. Sie verstarb später im Krankenhaus. Die beiden anderen Beteiligten erlitten offenbar minderschwere Verletzungen.

Die B 304 musste mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Zur Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Im Einsatz waren die Feuerwehren Eglharting, Buch, Zorneding und Kirchseeon-Markt, die auch die Verkehrsumleitung übernahmen.

Auch an dieser Unfallstelle gab es erneut ein Problem mit Handy-Filmern. Laut Einsatzkräften filmte ein Gaffer die Reanimation der schwer verletzten Frau. Die Polizei nahm sich des Mannes an.

Von der Ebersberger Dienststelle der Polizei lagen bis 15.15 Uhr keine Informationen vor.