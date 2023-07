Energie-Debatte im Kirchseeoner Gymnasium: Politiker auf der Suche nach dem Königsweg

Von: Robert Langer

Wasserstoff wird in Zukunft wohl eine immer größere Rolle spielen, wurde bei der Podiumsdiskussion deutlich. © dpa/Anja Cord

Ein P-Seminar des Gymnasiums hatte dazu eingeladen. In Kirchseeon trafen sich Politiker auf dem Podium, um vor den Schülern der 10. und 11. Klasse über Energiepolitik zu debattieren.

Kirchseeon – Ganz am Ende drohte die Diskussion im Gymnasium Kirchseeon zu kippen, als der AFD-Landtagsabgeordnete Franz Bergmüller aus dem Publikum sehr direkt gefragt wurde und sich angegriffen fühlte. Bergmüller reagierte laut und ungehalten, auch noch nach der Veranstaltung. Eine Diskussionsteilnehmerin hatte mit Hinweis auf die Homepage der AFD erklärt, die Partei halte wenig von der Energiewende.

Die Diskussionleiterinnen Magdalena Brilmayer und Sophia Spörl (beide 17) hatten die Situation jedoch schnell im Griff. „Wir brauchen keine respektlosen Fragen“, so die klare Ansage.

Thema der Podiumsdiskussion war „Energiepolitik der Zukunft“. Schüler hatten sich im Rahmen eines so genannten P-Seminars länger mit dem Bereich beschäftigt und dazu Politiker eingeladen. Zuhörer und später auch Fragesteller waren die Jahrgangsstufen 10 und 11. Diskussionsschwerpunkte waren alternative Kraftstoffe also E-Fuels und Wasserstoff sowie der Ausbau erneuerbarer Energien. Neben den Politkern war auch Martin Roßnagl von der Energieagentur Ebersberg eingeladen. Er machte über alle Parteigrenzen klar: „Wichtig ist der Ausbau der Netze.“

Zukunft E-Fuels

E-Fuels, also Ersatz für gängige Kraftstoffe, machten nur Sinn, wenn sie aus erneuerbaren Strom erzeugt würden, so Florian Siekmann (Grüne). Martin Hagen (FDP) verwies auf auf die lange Lebensdauer von Fahrzeugen. Da seien E-Fuels die einzige Alternative. Die derzeit noch hohen Kosten würden sich regeln. Vor 20 Jahren sei Photovoltaik auch noch sehr teuer gewesen. Benzin und Diesel würden teuerer werden. Er betonte zudem, man müsse Strom günstiger machen. „Wir haben mit die höchsten Strompreise der Welt.“ Doris Rauscher (SPD) plädierte grundsätzlich für mehr Wasserstoff als Energieträger. Und sie wünschte sich ein klares Bekenntnis zum Ausbau regenerativer Energien. Da schwang bei manchem Diskussionsteilnehmer auch die Kritik an der bayerischen 10-H-Regelung für Windräder mit, die den Ausbau erschwert hätte. Die Mehrheit der Diskussionsteilnehmer teilte die Meinung, stärker über alternative Mobilität nachzudenken.

Wasserstoff wird immer wichtiger

Franz Bergmüller (AfD) sprach sich dafür aus, Verbrennermotoren zu erhalten. Er sei für Technologieoffenheit und gegen Verbote. „Wir sind für Anreize.“ Nikolaus Kraus (Freie Wähler) meinte, es werde keinen Königsweg geben. „Kurze Antworten sind nicht möglich.“ Mobilität sei jedoch auch Lebensqualität. Thomas Huber (CSU) sagte, der Ausstieg aus der Kernenergie sei der richtige Weg gewesen. Nur sei er zu früh gekommen. Wasserstoff werde in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Der Landkreis baue schon etwas auf.

Nikolaus Kraus (Freie Wähler) betonte, der Atom-Ausstieg sei richtig gewesen. Nur habe die Politik die Zeit nach der Entscheidung nicht genutzt. Er sprach sich für die Nutzung von Wasserkraft aus. Und er mahnte die Jugend zum Energiesparen. „Früher hat man zum Zähneputzen keinen Strom gebraucht.“

