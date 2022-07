Kirchseeoner Fahrradkonzept zunächst ausgebremst

Von: Robert Langer

An der B304 durch Kirchseeon bleibt für Fahrradfahrer die Situation wie sie ist.

Alternativen unter anderem zur B 304, an der es teilweise keinen Radweg gibt, wurden jetzt im Marktgemeinderat Kirchseeon vorgestellt. Eine Entscheidung wurde vertagt.

Kirchseeon –„Das ist unfair gegenüber dem Arbeitskreis“, wetterte Rüdiger Za (Grüne) im Marktgemeinderat Kirchseeon. Da hätten sich Leute über ein Jahr lang zusammen gesetzt und sich Gedanken gemacht. Auch ein Fachplaner wurde eingebunden. Jetzt wurde eine Entscheidung für einen ersten Teil eines Radverkehrskonzeptes aber zunächst einmal verschoben – auf Antrag der CSU.

Schüler, Berufspendler, Freizeitradler

Der Punkt stand auf der Tagesordnung des Marktgemeinderates. Es ging um die Umsetzung kurzfristiger Maßnahmen. Alexander Reindl vom Ingenieurbüro Behringer & Partner stellte per Videokonferenz zugeschaltet die Überlegungen vor. Zielgruppen unter anderem: Schüler auf dem Weg zur Schule, Berufspendler, Freizeitradler. Ergebnis der Gesamtbetrachtung: zwei Hauptrouten und drei Nebenrouten.

Alternativen gesucht

Gesucht sind unter anderem Alternativen zur B304 durch Kirchseeon. Zwischen Einmündung Münchner Straße und Waldbahn gibt es laut Sitzungsvorlage keinen Radweg. Am Hirschenweg bis zur letzten Einmündung an der S-Bahnunterführung ist an der Bundesstraße ein gemeinsamer Geh- und Radweg vorhanden. Ein zusätzliches Angebot für Radler abseits der B304 könnte hier jedoch nützlich sein, um das Angebot attraktiver zu gestalten, so die Feststellung. Es gab Radbefahrungen der Planer zu den Alternativen mit Mitgliedern des Arbeitskreises sowie der Polizei und der Verwaltung.

Viele Vorschläge

Im Blick sind parallele Straßen durch die Wohngebiete nördlich und südlich der Bundesstraße. Die Rede war von „unechten Fahrradstraßen“ in bestimmten Bereichen, speziellen Regelungen, „Fahrradstreifen“, Pkw-Parken nur auf ausgewiesenen Flächen, Vorfahrt für Radler, zusätzliche Schilder. Alles abhängig von der jeweiligen Situation.

Maßnahmen für den „kleinen Geldbeutel“

Reindl sprach auch von Maßnahmen für den „kleinen Geldbeutel“, die zügig umgesetzt werden könnten. Ein Punkt: möglichst wenige Einschränkungen für die Anwohner. Immer ein Thema in den Überlegungen: Der „Parkdruck“, also Abstellmöglichkeiten für Autos. Ein anderer Punkt: Möglicherweise den Ausweichverkehr von der B304 vor allem in den Hauptverkehrszeiten durch die Wohngebiete eindämmen. Für die Eichenstraße ist daher teilweise eine Einbahnstraßenregelung im Gespräch. Finanzrahmen der kurzfristigen Maßnahmen: rund 54 000 Euro.

Skeptische Stimmen

Skeptisch zeigte sich Domenico Ciccia (SPD): „Ich finde gut, dass man etwas macht“, sagte er. „Diese Lösungen überzeugen mich aber nicht.“ Zusätzliche Regelungen seien aus seiner Sicht schwierig: „Viele Autofahrer sind schon von Rechts vor Links überfordert.“ Die Vorschläge seien „leider Geldverschwendung“.

CSU: Dringendere Probleme

Deutlich äußerte sich vor allem Paul Hörl (CSU). Sein Argument: Zum Thema Radfahrer gebe es keine Unfallschwerpunkte. Es gebe in Kirchseeon dringendere Probleme, beispielsweise das Parkchaos. Erst wenn man das gelöst habe, könne man sich anderen Verkehrsarten zuwenden. Zusätzliche Verkehrszeichen seien „schön anzuschauen“. Sie würden aber nichts bringen, wenn die Regelungen nicht überwacht würden. Man mache jetzt den „dritten Schritt vor dem ersten“. Zudem gehe die Gemeinde in einen Prozess zur Entwicklung des ehemaligen Bahnschwellenwerksgeländes. Jetzt im Umfeld Regelungen zu treffen sei „kontraproduktiv“. Fraktionskollege Siegfried Seidinger ergänzte: „Für mich ist das noch nicht ganz schlüssig, um dafür 60 000 Euro auszugeben.“ Vielleicht könne man ja über den einen oder anderen Punkt diskutieren.

Schlüsselstelle Wasserburger Straße

Grünenrat Rüdiger Za wollte sich noch nicht geschlagen geben. Zusätzlich zu den Überlegungen direkt an der B304 gäbe es nämlich neben Vorschlägen zur Rathausstraße, zur Schulgasse und zur Gartenstraße auch noch den Punkt Wasserburger Straße am Ortseingang von Ebersberg kommend. Diese sei eine Schlüsselstelle, so Za. Dort gebe es Schwerlastverkehr. Die Radler hätten keine Alternativen, um in andere Straßen auszuweichen. Da müssten die Kinder von Kirchseeon Dorf und vom Marterfeld auf dem Weg zur Schule durch. „Ich möchte stark dafür plädieren, dort eine Lösung zu finden“, so Za. Zumindest ein Stück Schutzstreifen.

Das war dann aber hinfällig. Die Abstimmung zum Radverkehrskonzept wurde vom Gemeinderat mit deutlicher Mehrheit vertagt.

