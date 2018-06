Wohnungsnot kann gesellschaftlichen Frieden stören

Der Diözesan-Caritasverband beteiligt sich mit einer „Roadshow“ an der bundesweiten Caritas-Kampagne 2018 unter dem Motto „Jeder Mensch braucht ein Zuhause“.

Eglharting – Caritas-Einrichtungen in München und ganz Oberbayern werden auf öffentlichen Plätzen und Veranstaltungen mit einem aufgebauten „Wohnzimmer“ oder einem symbolischen „Badezimmer mit Badewanne“ auf die zunehmende Problematik des Wohnraummangels hinweisen.

Begleitet wird die Aktion vom Caritaszentrum im Landkreis Ebersberg und dem Ebersberger Kreisbildungswerk. Die Caritas-Roadshow gastiert am Freitag, 8. Juni, von 16 bis 18 Uhr am Parkplatz des Edeka Janisch in Eglharting. Dort werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Caritaszentrums und des Kreisbildungswerks Interessierten Rede und Antwort stehen.

„Wir müssen in punkto Wohnen und Pflege aufs Tempo drücken. Wenn wir bei beiden Themen nicht endlich nachhaltig handeln, steuern wir mit Pflegenotstand und Wohnungsnot schnurstracks in eine Situation, die den Frieden in unserem Land empfindlich stören kann“, erklärt Kreisgeschäftsführer Andreas Bohnert.

„Steigende Mieten und Wohnungsknappheit treffen nicht nur Menschen mit geringem Einkommen. Auch Pflegepersonal, Polizisten oder Erzieherinnen spüren, dass bezahlbarer Wohnraum mittlerweile Mangelware ist“. Die aktuelle Caritas-Studie „Menschenrecht auf Wohnen“ zeige, so Bohnert, wie knapper Wohnraum und steigende Mieten tief in das Leben der Menschen eingreifen, und dass bezahlbares Wohnen neben Pflege, Kinderarmut und Alterssicherung zu den drängendsten politischen Themen gehört.

Das Problem sei in der Mitte der Gesellschaft angekommen, warnt der Geschäftsführer der Kreis-Caritas. Unter der Kampagnen-Homepage www.zuhause-für-jeden.de finden sich die Kampagnenmotive, Plakate, praktische Beispiele, sozialpolitische Positionen und ein interaktives Spiel, das die Mietbelastung in verschiedenen deutschen Städten zeigt.

