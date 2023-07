Das gab es noch nie in der Gemeinde: Kirchseeon rockt open air mit vier Spitzenbands

Von: Robert Langer

Teilen

Serious Black kommt als Top Act. Mit dabei auch Bassist Maria Lochert (li.), in dessen Kirchseeoner Tonstudio die Alben der Band aufgenommen werden. © Privat

Es wird richtig laut werden am 22. Juli: Da steigt in Kirchseeon zum allerersten Mal ein Open-Air-Konzert mit vier richtig guten Bands. Darunter auch die international erfolgreichen „Serious Black“.

Kirchseeon – Laut wird es am Samstag, 22. Juli, in Kirchseeon. Während es ab 10 Uhr beim Kinderfest möglicherweise noch teilweise beschaulich zugehen könnte, vom fröhlichen Stimmengewirr der Kinder mal abgesehen, werden ab 16.30 Uhr die Bässe wummern am Parkplatz gegenüber der Schule. Dann heißt es nämlich „Rock im Markt“. Erwartet werden rund 2000 Besucher. „Mehr kommen nicht rein auf das Gelände“, so Bürgermeister Jan Paeplow. „Wer mit der S-Bahn kommen kann, sollte das tun.“

Vier Top-Bands spielen ohne Gage für den guten Zweck

Beim Open Air treten vier Bands auf. Das Konzert ist etwas ganz Besonderes: Wegen der Qualität der Musiker, die auch auf Gage verzichten, weil der Erlös den örtlichen Feuerwehren und dem Roten Kreuz zugute kommt, sowie wegen des lokalen Bezugs der Teilnehmer. Und: Einer der auffälligen Punkte ist zudem, dass zu Beginn des Abends die Marktkapelle Kirchseeon auf der Bühnen stehen wird, die scheinbar gar nicht in das Rock-Konzept passt, oder eben doch. „Wir freuen uns schon drauf“, sagt Marktkapellen-Vorstand Korbinian Kick gegenüber der EZ.

Veranstalter ist das Rathaus. In die Organisation eingebunden sind örtliche Vereine. Verantwortlich für Sound und Licht ist der Kirchseeoner Andreas Weber. Der arbeitet nämlich für die Firma Qualimero aus Hohenbrunn. Die macht Veranstaltungstechnik, in diesem Fall zu einem günstigen Tarif, eben weil Andreas Weber sich engagiert.

Serious Black kommt als Hauptact

Die Bands haben auch einen Bezug zur Marktgemeinde. Hauptact ist die international erfolgreiche Formation Serious Black um den Kirchseeoner Mario Lochert. Die Band wurde 2014 gegründet, tourte durch Kanada, die USA, Indien, Korea, China, Japan und Australien. Er habe „vor 15 oder 20 Jahren das letzte Mal dahoam gespielt“, sagt Lochert. Damals in der ATSV-Halle. Das Open Air werde für ihn ein besonderes Ereignis. Die Songs der Band entstehen übrigens überwiegend in einem Studio in Kirchseeon.

Weiter im Programm: Neben der Landkreisband „Meladroits“ aus Kirchseeon, die mit vielversprechendem Punk-Rock den Start in diesen Abend einläuten werden, konnten die Rocker von „Wasteland“ gewonnen werden (Gitarrist Bernie Schröter aus Kirchseeon und Bassist Franz Meier-Dini aus Grafing), die sicherlich mit ihrem bodenständigen Gitarrenbrett die Bühne rocken. Dann Serious Black. Um die After-Show-Party wird sich die Band „Inferno“ kümmern, die zu den besten Rockcoverbands Bayerns gehört, wie Lochert betont.

Idee entstand beim Neujahrsempfang

Bei den Kontakten waren die Verbindungen von Rainer Eglseder von den Kirchseeoner Perchten hilfreich. Der Lokalbezug wird auch beim Flyer deutlich. An einer Gitarre prangen Flügel, die des Nonnenfalters, der für die Geschichte Kirchseeon eine wichtige Rolle spielt und auch im Wappen der Gemeinde zu sehen ist,

Die Idee zum Open Air entstand beim Neujahrsempfang der Kommune. Ausgezeichnet wurden dabei auch erfolgreiche Musiker des Marktes, von Klassik bis Metal. Darunter Mario Lochert. „Wir sind zusammen gestanden und haben rumgesponnnen“, so Bürgermeister Jan Paeplow. „Wir wollten das von Anfang an selber stemmen, mit den Vereinen vor Ort.“ Daneben stand zufällig Christian Eringer, Gemeinderat und Vorsitzender des FC Fussi. Er war gleich von der Idee begeistert. „Innerhalb von zwei Tagen hatte ich die Zusagen von weiteren Vereinen“, sagt er. Nämlich neben Fussi die Perchten, die Feuerwehr Markt Kirchseeon, der Kegel- sowie der Bosselclub. Sie haben gemeinsam Erfahrungen bei der Organisation des Bürgerfestes im Markt Kirchseeon. „Wir haben großen Spaß an Veranstaltungen.“ Insgesamt werden wohl rund 70 Ehrenamtliche im Einsatz sein, die sich auch um die Verpflegung kümmern werden. Eine kleine Bar soll es auch geben.

„So etwas ist das erste Mal in Kirchseoon. Wir gehen davon aus, dass es funktioniert“, gibt sich der Bürgermeister zuversichtlich. Der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet. Eintritt zwölf Euro.

Vorverkauf: Pinocchio Spielkistl - Kirchseeon, Marktplatz 10. Poststation Kirchseeon - Marktplatz 10. Kirchseeoner Buchladen, Marktplatz 21. Sport Gürteler, Eglharting, Siriusstr. 2. Steffi’s Schreibwaren - Zorneding, Obere Bahnhofstraße 13. Zudem gibt es Karten an der Abendkasse oder auf www.eventim.de.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.