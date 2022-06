Gas-Alarm im Supermarkt: Großaufgebot eilt nach Kirchseeon

Von: Josef Ametsbichler

Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ein Gasleck in einem Supermarkt in Kirchseeon (Kreis Ebersberg) hat am Sonntag einen Großeinsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr ausgelöst.

Eglharting - Gasaustritt im Edeka-Markt Kirchseeon: Diese Alarmierung erreichte die integrierte Rettungsleitstelle am frühen Sonntagabend, 26. Juni, gegen 19.45 Uhr. Umgehend wurde ein Großaufgebot der Feuerwehren Eglharting, Buch, Kirchseeon und Ebersberg alarmiert. Diese rückten neben Rettungsdienst und Polizei mit ca. 60 Einsatzkräften an, berichtet nun die Polizei.

Kühlanlage hat ein Leck: Kohlendioxid strömt aus

Vor Ort stellte sich demnach heraus, dass eine Kühlanlage ein Leck hatte und CO 2 , Kohlendioxid, ausströmte. Menschen waren laut Nachbericht der Polizeiinspektion Ebersberg bei dem Einsatz am Sonntag nicht in Gefahr. Ein verantwortlicher Techniker konnte, nachdem die Feuerwehr die Räumlichkeiten gesichert hatte, das Leck abdichten.

Verkehr muss warten: Bundesstraße gesperrt

Für den abendlichen Autoverkehr kam es zu Behinderungen: Zur Einsatzbewältigung musste die B304 im Bereich des Edeka-Marktes für ca. 45 Minuten komplett gesperrt werden.

