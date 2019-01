Parksünder aufgepasst!

Für Parksünder brechen in Kirchseeon schlechte Zeiten an. Bürgermeister Udo Ockel kündigte jetzt verstärkte Kontrollen an.

Kirchseeon – „Wir müssen beobachten, dass manche Verkehrsteilnehmer sich nicht mehr so recht an ihren Fahrschulunterricht erinnern. Noch schlimmer ist, wenn trotz besseren Wissens gegen Regeln verstoßen wird“, so der Bürgermeister im Gemeindeblatt. Er erinnerte daran, dass gesetzliche Halteverbote an Zebrastreifen, in Einmündungsbereichen, in unübersichtlichen Kurven, vor oder gegenüber von Einfahrten und in engen Straßen zu beachten seien.

Zuletzt hatte sich der Marktgemeinderat mit dem Thema Anwohnerparkausweise beschäftigt. Konkret ging es um die Fritz- Litzlfelder-Straße am Pfarrheim. Dort gilt seit zwei Jahren eine spezielle Regelung. Autos dürfen dort tagsüber nur zwei Stunden parken. Anwohner wollten das ändern und versuchten eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten. Der Marktgemeinderat lehnte jedoch ab. Befürchtet wurde nämlich ein Präzedenzfall mit möglichen Auswirkungen auf beispielsweise den Marktplatz oder den Ostring am Bahnhof in Eglharting. Das Problem sollte nicht zu Lasten der anderen Straßennutzer gelöst werden, so Ockel. „In der Diskussion gingen wir davon aus, dass in vielen Fällen die Grundstückseigentümer zusätzliche Stellplätze schaffen könnten.“

Eine neue Regelung gibt es allerdings an der Wasserburger Straße vor dem Autohaus. Dort sorgen parkende und abladende Lkw für Proteste der Anwohner. Zwar hat das Autohaus eine Ladezone an der Nordseite des Geländes eingerichtet, also zur Bundesstraße hin gelegen. Das aber wird von den Lkw-Fahrern oft genauso ignoriert wie die Schilder mit einem absoluten Halteverbot für Laster an der Wasserburger Straße. In der Diskussion war unter anderem eine Aufstellen von rot-weiß gestreifte Warnbaken. Schließlich entschied sich der Marktgemeinderat, für bestimmte Bereiche ein absolutes Halteverbot für alle Fahrzeuge zu erlassen. Eine derartige Regelung, eine Art Buchten-Lösung, gibt es bereits in der Wasserburger Straße im weiteren Verlauf in Richtung Bahnbrücke. Der Erfolg dort bleibt abzuwarten. Unter Beobachtung ist ein weiterer Punkt: Kritik gab es auch immer wieder an geparkten Fahrzeugen an Neubauten an der Münchner Straße. Die dortige Situation soll im Auge behalten werden.

Kurios hingegen eine Meinungsverschiedenheit zwischen der Gemeinde und dem Landratsamt im vergangenen Jahr. Die Kommune hat eine Stellplatzsatzung. Darin ist festgelegt, wie viele Parkplätze beispielsweise für einen Neubau nachgewiesen werden müssen. Das dient auch dazu, dass die Straßen nicht weiter zugeparkt werden.

Konkret ging es darum, dass die Kommune eine ohne Genehmigung gebaute Wohnungen im Keller und unterm Dach eines schon bestehenden Hauses nicht nachträglich legalisieren wollte. Begründet wurde dies damit, dass für die zusätzlichen Wohnungen keine Stellplätze nachgewiesen werden können, wie sie durch die Satzung vorgeschrieben sind. Dies gelte jedoch dann nicht, wenn sonst die Schaffung oder Erneuerung von Wohnraum „erheblich erschwert oder verhindert würde“, so das Landratsamt mit Hinweis auf die Bayerische Bauordnung.

Die Gemeinde hat jedoch noch ein weiteres Ass im Ärmel: Die Baudichte soll bei dem Objekt deutlich überschritten sein. Und das hat mit den Stellplätzen wenig zu tun.