Gemeinde zahlt Kita-Personal Gehaltsplus

Von: Robert Langer

Teilen

Alle Hände voll zu tun: Der Personalmangel in Kitas ist ein heißes Thema. © Symbolbild: Jan-Philipp Strobel / dpa

Mit einer Zusatzzahlung will die Gemeinde Kirchseeon dringend benötigtes Personal für örtliche Kindergärten anlocken. Der Marktgemeinderat beschloss die Einführung der Großraum- und Arbeitsmarktzulage.

Kirchseeon – Mit einer Zusatzzahlung will die Gemeinde Kirchseeon dringend benötigtes Personal für örtliche Kindergärten anlocken. Der Marktgemeinderat beschloss die Einführung der Großraum- und Arbeitsmarktzulage. Finanziert wird dies teilweise durch höhere Elternbeiträge. Einen sehr großen „Batzen“ legt jedoch die Kommunen drauf. Festgelegt werden zudem strengere Regeln zur Abrechnung mit den Trägern.

Verteilung der Kosten

Im Gemeindegebiet werden aktuell 437 Kinder im Krippen- und Kindergartenalter betreut. Die Aufgabe wird von sechs Einrichtungen in unterschiedlicher Trägerschaft übernommen. Die Gesamtkosten summierten sich im Jahr 2020 auf rund 6,3 Millionen Euro. Laut Rathaus zahlten davon Staat und Gemeinde 57,6 Prozent. Das soziale Engagement der Kommune betrug zusätzlich 12,8 Prozent. Dazu kommt noch der Defizitausgleich, der auch von der Gemeinde übernommen wird, von rund vier Prozent. Der Anteil der Elternbeiträge schlägt mit 12,8 Prozent zu Buche.

Finanzielle Belastung steigt: Gemeinde sieht Handlungsbedarf

Laut Verwaltung stellen immer mehr Träger Defizitkosten in Rechnung. Allein im Betreuungsjahr 2020/21 stieg diese Summe auf rund 300 000 Euro. Derartige Kostensteigerungen machten eine Haushaltsplanung schwer kalkulierbar, sagt das Rathaus. Sie belasteten ebenso die angespannte Haushaltslage. Zudem seien einige Abrechnungen aus dem Jahr 2020 noch nicht gestellt worden. Die Verwaltung sah dringenden Handlungsbedarf. Eine Arbeitsgruppe wurde eingesetzt.

Die Ergebnisse: Alle Träger müssen jeweils bis Ende Januar einen Wirtschaftsplan vorlegen. Mögliche Überschreitungen zum Wirtschaftsplan müssen vorab angezeigt und genehmigt werden. Defizitrechnungen müssen spätesten sieben Monate nach Ablauf des Betreuungsjahres eingereicht werden.

Elternbeiträge werden angehoben

Beschlossen wurde auch, die Elternbeiträge zum 1. September 2022 um monatlich 20 Euro zu erhöhen. Weitere Anpassungen sollen jeweils im März eines Jahren beraten werden. Die letzte Anpassung habe es im Jahr 2016 gegeben. Ein Grund für die Anhebung seien unter anderem auch steigende Kosten für den Gebäudeunterhalt.

Fehlendes Fachpersonal

Festgestellt wurde im Arbeitskreis auch: Es besteht eine starke Differenz zwischen staatlichen Förderleistung und der realen Kostensituation. Zudem werde es immer schwerer, Fachpersonal für die Einrichtungen zu finden. Das wirke sich unmittelbar auf den Betreuungsschlüssel und auf die spürbare Überlastungssituation aus. Als Grund des Fachkräftemangels wird der hart umkämpfte Arbeitsmarkt genannt. Gehaltszahlungen im Münchner Raum seien für viele Bewerber attraktiver. „Ein zusätzlicher Ausgleich würde hier zu einer deutlichen Entlastung führen“, so das Rathaus.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Ungleiches Gehaltsgefüge

Zwischen Kirchseeon und München herrsche ein ungleiches Gehaltsgefüge. Konkretes Beispiel: Fährt eine Erzieherin aus dem Landkreis nach München, beispielsweise nach Trudering, so erhalte sie in der Betreuungseinrichtung wegen der Zulagen monatlich etwa 500 Euro mehr Gehalt als im Markt Kirchseeon. Laut Rathaus arbeiten die Träger der Einrichtungen mit eigenen Tarifverträgen, die sich zum Teil unterschieden. Der Gemeinderat habe bereits vor einigen Jahren beschlossen, dass die Träger die Großraumzulage zahlen können und die Kosten von der Gemeinde übernommen würden. „Leider nutzen viele Träger diese Möglichkeit nicht“, so das Rathaus.

Nun also eine Grundsatzentscheidung. Vorgeschlagen wird den Trägern, dass Erzieherinnen zusätzlich 200 Euro pro Monat bekommen, Ergänzungspersonal wie Kinderpflegerinnen bekommen auf Vorschlag der SPD 100 Euro. Die Kirchseeoner Rathausverwaltung geht von zusätzlichen Kosten für die Kommune von rund 280 000 Euro aus.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.