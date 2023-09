Ja, Nein und Ja, aber...

Von: Robert Langer

Mit einer umfangreichen Info-Broschüre wirbt der Markt Kirchseeon für den Bürgerentscheid am 8. Oktober zum belasteten Bahnschwellenwerksgelände. Es geht um möglichen Wohnraum für bis zu 3000 Menschen.

Kirchseeon – Der Investor, ECE von der Hamburger Otto-Gruppe, hat Pläne vorgestellt, die intensiv auch in Arbeitsgruppen diskutiert wurden. Zentrale Themen: Sanierung des belasteten Geländes, Verkehr, Infrastruktur. In einer Sonderausgabe des Gemeindeblattes „Kirchseeon Aktuell“ seien laut Bürgermeister Jan Paeplow (CSU) alle Fakten „kompakt zusammengefasst“. Zu lesen ist unter anderem: Grundsätzlich seien keine negativen Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt zu erwarten. (Schwarze Null). Die Erreichung dieses Ziels sei Teil der Verhandlungen im weiteren Verfahren. Denn im Bürgerentscheid geht es zunächst um ein grundsätzliches Votum für oder gegen die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens, in dem weitere Fragen geklärt werden sollen. Der Gemeinderat kann immer noch die Reißleine ziehen. Die Infobroschüre kostet übrigens rund 19 000 Euro. Bezahlt werde das durch die Kommune, so Paeplow.

CSU: Zukunftsweisende Chance

Stellung beziehen in der Broschüre die Kirchseeoner Gemeinderäte. Paul Hörl (CSU) betont: „Mir ist bewusst, dass so ein großes Projekt nicht ohne Einschränkungen und Belästigungen realisierbar ist.“ Er sieht aber eine „zukunftsweisende Chance“, dass keine Trabantensiedlung entsteht, sondern eine Erweiterung des bestehenden Ortskerns. Barbara Burgmayr-Weigt erklärt: „Die Gesamtsanierung ist in greifbare Nähe gerückt.“ Peter Kohl sieht „Art und Umfang“ der Bürgerbeteiligung positiv. Wertloser Grund werde bebaut, Wertvolle landwirtschaftliche Flächen geschützt (Tobias Schneider).

Andreas Scherer weiter sehr kritisch

Der ehemalige CSU-Gemeinderat Andreas Scherer (jetzt parteifrei) vermisst als Kritiker eine „ehrliche Auseinandersetzung mit den negativen Auswirkungen“.

Grüne: Nein zu einer Bebauung in dieser Dimension

Die Grünen beurteilen das Vorhaben weitgehend kritisch. „Ein klares Nein zu einer Bebauung in dieser Dimension“, so Natalie Katholing. Die Grünen sehen es als „sehr wahrscheinlich“, dass die Folgekosten des Projekts die Gemeinde hart treffen könnten. Karl-Heinz König will nur unter einer Vorgabe zu Verkehrsberuhigung und erneuerbarer Energie zustimmen. Tina Moder formuliert es etwas anders: „Ja, für moderate Bebauung im autofreien neuen Quartier.“

UWG: Keine Bebauung um jeden Preis

Bei der UWG ist es Klaus Viellechner wichtig, dass ein kontaminiertes, nicht bebaubares Gebiet saniert wird. „Ob das mehr an Verkehr innerhalb Kirchseeons durch die derzeit vorliegenden Konzepte bewältigt werden kann, bezweifle ich“, so Christian Eringer. Die UWG fordert aber auch, dass die „schwarze Null“ für die Gemeinde langfristig gesichert werden müsse. „Wir werden keiner Bebauung um jeden Preis zustimmen.“

SPD: Weitgreifende Sanierung möglich

Zustimmung bei der SPD: Durch eine Entwicklung des Geländes „wäre endlich eine weitgreifende Sanierung und ein sinnvolles Verkehrskonzept möglich“, so Barbara Bittner. „Lasst uns die Chance ergreifen, diesen Schandfleck der Ortsgeschichte mit großer Einflussnahme von Bürgern und Gemeinderat neu zu beleben“, appelliert Klaus Eberherr.

FDP: Chance und Preis

Die FDP sieht in dem Projekt eine Chance. „Das hat allerdings ihren Preis“, so Gemeinderätin Susanne Markmiller.

Informationsveranstaltung

am Donnerstag, 14. September ab 19 Uhr in der ATSV-Halle, Sportplatzweg 7, Kirchseeon. Ab 17 Uhr gibt es Infostände . Livestream: www.kirchseeon.de.

