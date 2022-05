Ukrainische Kinder in der Schule: Ein bisschen Normalität vermitteln

Von: Robert Langer

Mohamad Alkhalaf, der aus Syrien geflohen ist, bastelt mit ukrainischen Kindern in der Mittagsbetreuung. © Stefan Rossmann

An den Schulen im Landkreis werden geflüchtete Kinder aus den ukrainischen Kriegsgebieten aufgenommen. Eine Pädagogin mit deutschen und russischen Wurzeln ist wichtige Ansprechpartnerin, ein ehemaliger Flüchtling aus Syrien gibt den Kindern Halt.

Kirchseeon - An der Tafel im Klassenzimmer stehen kyrillische Buchstaben geschrieben. Davor steht Ina Leis (42). Die Lehrerin an der Grund- und Mittelschule in Kirchseeon kümmert sich zusätzlich zu ihren üblichen Aufgaben um ukrainische Flüchtlingskinder – ehrenamtlich. Ina Leis spricht russisch – das verstehen viele der jungen ukrainischen Flüchtlinge auch. „Sie vertrauen mir, sie können reden“, sagt Leis.

Lehrerin sagt: „Jetzt ist mein Russisch wieder ganz wichtig“

Sie hat in der weißrussischen Hauptstadt Minsk Lehramt studiert und dort ihren Abschluss gemacht. 2004 kam sie als Spätaussiedlerin mit deutschen Vorfahren und deutsch sprechend in den Westen. Ihr Studium wurde hier für den Einsatz an Mittelschulen anerkannt. Sie machte erfolgreich ihr Referendariat, war an verschiedenen Schulen im Landkreis tätig, ist jetzt schon länger in Kirchseeon. „Viele Jahre habe ich mein Russisch nicht mehr gebraucht, jetzt ist es wieder ganz wichtig“, sagt Leis.

Ina Leis unterrichtet an der Grund- und Mittelschule Kirchseeon Kinder, die aus der Ukraine geflohen sind. © Stefan Rossmann

Die Kinder erzählen ihre Geschichten. Sie haben Kontakt über das Internet mit ihrer Heimat. Auch Online-Unterricht mit ihren früheren Schulen im Kriegsgebiet wird teilweise angeboten. Die Verbindungen würden wegen Angriffen aber oft abbrechen, erzählt Leis. „Dann heulen dort die Sirenen.“ Die Kinder denken an ihre Klassen-Freunde. Sie fragen sich: „Ob wir uns wiedersehen?“

Einige Mädchen und Buben sind schwer traumatisiert

Neben der Schule in Kirchseeon steht das Feuerwehrhaus. Wenn dort die Lebensretter mit lautem Martinshorn für einen Einsatz ausrücken, zuckten die Flüchtlingskinder zusammen. Dann sei der Krieg wieder ganz nah. Einige der Mädchen und Buben seien schwer traumatisiert, bräuchten dringen psychologische Betreuung. „Aber so weit sind wir noch nicht“, sagt Leis. „Mit dem Unterricht vermitteln wir ein bisschen Normalität, können wir sie ablenken.“ Stolz ist sie auf die Leistungen einiger Flüchtlingskinder in der Schule. In Mathematik in der sechsten Klasse habe sie bei Textaufgaben die deutsche Fragestellung übersetzen müssen. Das sei dann aber auch alles an Hilfe gewesen. Die Kinder hätten gute Noten geschrieben. „Das waren Zweier. Rechnen könne sie ganz gut.“

Spurlos geht die Hilfe für die Flüchtlingskinder an der Lehrerin nicht vorüber. „Wenn sie über den Krieg, ihre Erlebnisse und ihre Ängste erzählen, dann belastet mich das natürlich auch.“

Auch ehemalige Lehrer helfen mit

Leis sieht ihr Engagement als bescheiden an. „Ich kümmere mich vor allem um die Organisation. Ich bin Ansprechpartner für die Flüchtlingsschüler, aber auch für ihre Eltern und für meine Kollegen.“ Für zusätzliche Angebote, vor allem für die Deutschkurse, seien an der Schule in Kirchseeon eine ganze Reihe von Ehrenamtlichen tätig. „Da haben wir sogar eigene Lehrpläne aufgestellt.“

Das bestätigt Schulleiter Franz Kraxenberger. „Auch ehemalige Lehrer, die inzwischen im Ruhestand sind, haben sich gemeldet.“ In Kirchseeon wurden keine eigenen separaten Willkommensklassen für die Flüchtlinge eingerichtet, wie das auf höherer Ebene vorgeschlagen worden war. Die Kinder werden in die bestehenden Klassen integriert. „Das ist besser“, sagt Kraxenberger. Jedes Kind sei individuell. Dieses Vorgehen stoße jedoch auch irgendwann an Grenzen, beispielsweise, wenn es um die maximale Anzahl von Schülern pro Klasse geht. Und natürlich müsse die Schule ihren Auftrag erfüllen und die Ausbildung für alle Schüler sicherstellen.

In diesen Tagen werde die Schule in Kirchseeon durch eine ukrainische Lehrerin verstärkt, berichtet Kraxenberger. „Wir werden sehen, wie das funktioniert.“ Man müsse die Kinder auf eine wage Zukunft vorbreiten. Es sei nicht klar, ob sie bleiben oder wieder zurückkehren in ihre Heimat. „Unabhängig davon müssen wir alle zusammen viel leisten.“

Ehemaliger syrischer Flüchtling kümmert sich um ukrainische Kinder

In der Offenen Ganztagsschule Kirchseeon kümmert sich der Syrer Mohamad Alkhalaf (38) um die Schulkinder am Nachmittag. Das macht er beruflich, aber auch mit zusätzlichem Engagement, ebenso wie die Unterstützung beim Förderunterricht im Berufsbildungswerk St. Zeno in Kirchseeon in der Ausbildung von Jugendlichen in technischen Fächern. Und Mohamad Alkhalaf schreibt Artikel für Zeitungen. Denn eigentlich ist er Journalist. Den Beruf hat er in seiner Heimat in Syrien gelernt. Dort hat er auch die Greuel des Krieges miterlebt, unter anderem als eine Rakete einen Kindergarten traf und viele Mädchen und Buben tötete. „Das war furchtbar. Die Bilder sehe ich heute noch vor mir.“

Für seine Artikel wurde er verfolgt, landete im Gefängnis. Er floh nach Deutschland, lebte über Monate in der Flüchtlingsunterkunft in der Turnhalle des Gymnasiums in Kirchseeon. Inzwischen steht er auf eigenen Beinen. Er will die Hilfe, die er damals hier erhalten hat, auch zurückgeben. Er besuchte die Flüchtlinge in der Turnhalle des Gymnasiums, dort wo er selbst aufgenommen wurde. Und er kümmert sich um die ukrainischen Flüchtlingskinder an der Schule in Kirchseeon. „Ich habe Journalistik studiert und auch Pädagogik“, erzählt er. An der Universität habe er zudem etwas Russisch gelernt. Das könne er jetzt gut brauchen. Wenn die Kinder über den Krieg redeten, könne er ihre Gefühle und Ängste verstehen, sagt Alkhalaf. Und die Kinder fühlten sich von ihm verstanden. Zudem könne er anderen Schülern erklären, was Krieg bedeute und was die ukrainischen Kinder erlebt hätten. Gemeinsam mit allen mache er gerne Sport, Fußball, Basketball. Da hätten alle Spaß, das sei international, da brauche man keine Sprache, dabei könne man Ängste vergessen.

