Gymnasium Kirchseeon wird erweitert: Eine „Sechs“ als gute Nachricht

Von: Robert Langer

Direktorin Simone Voit blickt in die große Aula, ein Markenzeichen des Gymnasiums Kirchseeon. Angedockt werden könnte ein Erweiterungsbau im Süden, also auf dem Bild in Hintergrund. © kees

Das Gymnasium Kirchseeon soll wachsen und sechszügig werden. Die Fertigstellung für einen Anbau ist für 2029 geplant. Doch in der Zwischenzeit ist eine Übergangslösung notwendig.

Kirchseeon/Landkreis – Das Signal ist deutlich. Das Gymnasium Kirchseeon soll wegen allgemein steigender Schülerzahlen sechszügig ausgebaut werden, also sechs Klassen pro Jahrgangsstufe. Erweitert werden könnte durch einen dreistöckigen Anbau nach Süden. Der könnte entweder direkt angedockt oder mit einem Brückenbauwerk angebunden werden. Offen ist derzeit noch, wie der Bau ausgeführt werden könnte. Im Gespräch ist eine konventionelle Massivbauweise ebenso wie eine Hybridlösung oder eine komplette Holzbauweise. Die Kostenansätze bewegen sich zwischen 22 und 26 Millionen Euro.

Bei einer Freigabe der Investition zur Erweiterung des „GymKi“ im Haushalt 2024 des Landkreises könnte ab 2025 geplant werden. Wenn alles ohne Komplikationen läuft, kann von einem Baubeginn frühestens im Jahr 2027 ausgegangen werden. Mit zwei Jahren Bauzeit wäre eine Inbetriebnahme Anfang 2029. Eine entsprechende Studie wurde jetzt im zuständigen Ausschuss des Kreistages vorgestellt. Im Fokus steht auch ein zusätzliches Parkdeck.

Aus der Zeitplanung ergibt sich aber ein Problem: Denn ein Grund für den zusätzlichen Platzbedarf des GymKi ist auch, dass die Schule eigentlich als achtstufiges Gymnasium gebaut wurde. Inzwischen hatte sich die Politik im Freistaat aber entschieden, doch wieder zu neun Klassen bis zum Abitur zurückzukehren. Daher ist schon zum Schuljahr 2025/26 ein Mehrbedarf an Schulraum notwendig. Der Umbau soll aber erst 2029 fertig sein.

Folge: Eine Übergangslösung wird notwendig. In der Sitzung verwiesen Simone Voit, Leiterin des Gymnasiums, und ihr Stellvertreter Stefan Mühlfenzl auf bereits angestellte Überlegungen. Zum Teil gab es auch bereits Gespräche. Möglich erschien eine Nutzung von Räumen im Berufsförderungswerk, einer Bildungseinrichtung der beruflichen Rehabilitation und direktem Nachbarn des Gymnasiums Kirchseeon. Nach anfänglichem Interesse kamen von dort zuletzt eher ablehnende Signale. Nun soll Landrat Robert Niedergesäß (CSU) sich persönlich in die Verhandlungen einbringen.

Als weitere Möglichkeit erscheinen die Räume des AWO-Seniorenzentrums, ebenfalls in unmittelbarer Nähe. Die Einrichtung plant einen Neubau auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände und einen Umzug. Das Berufsbildungswerk im Norden Kirchseeons scheidet als Alternative wegen der zu großen Entfernung zum Gymnasium aus. Eine vorübergehende Nutzung von Containern auf dem Gelände während der Bauphase wird von den Planern abgelehnt. Eine Entscheidung könnte bei der nächsten Sitzung des Ausschusses im März fallen.

Eine andere Entscheidung, eine Zustimmung des Kreistages vorausgesetzt, ist jedoch gefallen. Bisher war auch einen mögliche fünfzügige Erweiterung in der Debatte, also ein geringerer Umfang. Landrat Niedergesäß betonte aber: „Wenn wir in die Zukunft blicken, ist die Sechszügigkeit kein großes Thema.“ Man werde sich heute von der fünfzügigen Lösung verabschieden. Auch weil der finanzielle Unterschied der Investitionskosten der beiden Varianten nicht groß sei.

Laut dem Masterplan für die Kreis-Schulen aus dem Jahr 2017 war für eine Erweiterung des Gymnasiums Kirchseeon noch ein Betrag von sieben Millionen Euro im Gespräch. Im März 2021 gingen die Verantwortlichen im Landratsamt Ebersberg von einer Summe von rund 20 Millionen Euro aus, jedoch inklusive einer Risikoreserve von 30 Prozent.

