Kirchseeoner Trachtler: „Haben auch schon zu AC/DC geplattelt“

Von: Robert Langer

Generationswechsel: Bettina Scharnagl und Florian Götz führen jetzt die Kirchseeoner Trachtler. Er ist der Sohn, sie die Enkelin des langjährigen Vorsitzenden Josef Götz. © Stefan Roßmann

Viele Trachtenvereine in Bayern haben Nachwuchsprobleme. Nicht so die Kirchseeoner Seetaler. Interview mit Bettina Scharnagl und Florian Götz über den Trachtenverein der Zukunft

Kirchseeon – Der Trachtenverein Seetaler Kirchseeon mit rund 210 aktiven Mitgliedern, dazu die Jugend mit etwa 25 Mädchen und Buben unter 17 Jahren, hat einen neuen Vorstand. 30 Jahre leitete Josef Götz den Verein, unterstützt durch seine Frau Gisela und ein eingespieltes Team. Zu den jüngsten Wahlen trat Josef Götz nicht mehr an. Nachfolger ist sein Sohn Florian Götz (44), beruflich in der IT-Branche tätig. Mit dabei im Vorstand ist auch Bettina Scharnagl (29) als Jugendleiterin (Bibliothekarin). Sie ist die Enkelin von Josef Götz. Wir sprachen mit beiden über Angebote im Verein, neue Ansätze und Offenheit.

Ist der Trachtenverein Kirchseeon ein Familienbetrieb?

Florian Götz (lacht): Es gibt eine gewählte Vorstandschaft. Aber es ist natürlich richtig, dass eine gewisse Familientradition auffällt. Wir sind da einfach reingewachsen. Ich war, bevor ich Vorstand wurde, 24 Jahre der Vorplattler des Vereins. Ich habe mich selbst zur Wahl gestellt. Wenn ich nicht Vorstand geworden wäre, wäre es auch kein Thema für mich gewesen. Ich hätte den Verein deshalb nicht verlassen.

Bettina Scharnagl: Ich habe die Trachtler und alles, was damit zusammenhängt, von den Eltern und von den Großeltern lieben gelernt. Auch später dabei zu bleiben, war eine bewusste Entscheidung von mir. Es war einfach schön mitzuerleben, mit wie viel Leidenschaft mein Opa und alle andern drum herum dabei waren. Vielleicht wirkt es wie ein Familienbetrieb. Es sind dann aber viele Familien, die sich einbringen. Aber ganz deutlich: Jedes Mitglied im Verein ist wie ein Familienmitglied. Wir sind da sehr offen. Und wir sind sehr lebendig.

Auf das Gemeinschaftserlebnis kommt es an: Kirchseeoner Trachtennachwuchs auf einem Festwagen. © Privat

Florian: Man kann niemanden zu einem Amt zwingen, wenn der Verein als Gemeinschaft erfolgreich sein will. Das muss man schon selbst wollen. Sicher ist Tracht zu tragen in Bayern Tradition. Aber es gibt viele Varianten. Ein Punkt ist auch, dass der Hintergrund vieler Brauchtümer in Oberbayern eher kirchlich katholisch geprägt ist. Aber auch hier sind wir offen. Wir würden uns freuen, wenn sich jeder bei uns wohlfühlt, unabhängig von Religion und Gesinnung. Jeder ist Mensch. Wichtig ist der Spaß an der Freude. Ich kenne Trachtenvereine, da wird über die Aufnahme neuer Mitglieder hinter verschlossenen Türen verhandelt, der bzw. die mögliche Neue steht vor der Tür und muss warten. So ist bei uns nicht. Wir bieten die Möglichkeit für Neuzuzügler, Kontakt zu finden. Und wir hoffen auch darauf, wenn Familien mit Kindern wieder wegziehen, dass wir ihnen etwas von uns vermittelt haben, was dauerhaft bleibt.

Was macht denn die Kirchseeoner Trachtler aus?

Bettina: Es geht vor allem um den Zusammenhalt. Jeder hilft jedem. Wir haben im Verein sehr viel zu bieten. Wir singen, wir spielen Theater, wir tanzen, wir machen Musik, wir platteln und wir haben Goaßlschnoizer. Kinder basteln zusammen, hören vorgelesene Geschichten. Wir brauchen Leute für die Organisation von Veranstaltungen und die Technik, die dahintersteckt, beispielsweise Beleuchtung oder Ton. Dazu muss man keine Tracht tragen. Alle Mitglieder sind Teil einer Gemeinschaft, keine Einzelkämpfer.

Aber die Tracht ist doch ein zentraler Punkt.

Florian: Richtig. Bei Auftritten beispielsweise. Die Kleidung kann teuer sein. Da könnte schon mal ein vierstelliger Betrag zusammenkommen. Der Verein bietet deshalb Mitgliedern, die aktive Trachtenträger werden möchten und sich die Tracht noch nicht leisten können, Lösungen zum Trachtenkauf an. Der Verein stellt für die Kinder die Tracht. Und Volkstanz geht übrigens ebenso in Jeans. Wir haben auch viele passive Mitglieder, die keine Lederhosen oder Dirndl tragen.

Wie ist das mit der traditionellen bayerischen Musik?

Florian: Die ist uns natürlich wichtig. Wir haben aber auch schon zu Songs von AC/DC geplattelt. Wenn der richtige Rhythmus drin ist, geht das. Und gibt auch a große Gaudi.

Puristen würden sich mit Grauen abwenden, oder?

Florian: Vermutlich.

Was wird mit der neuen Vorstandschaft jetzt anders?

Florian: Eigentlich nicht viel, gleichzeitig aber doch einiges. Wir sind jünger, führen aber die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre fort.

Was heißt das für die Zukunft der Kirchseeoner Trachtler?

Florian: Tradition und Moderne müssen zusammenkommen. Wir sind eine gewachsene Gemeinschaft, die aber nicht starr ist, sondern sich weiterentwickelt. Wir sind in Kirchseeon teilweise Trabantenstadt von München, haben aber auch ein Eigenleben. Wir haben vor Ort über 50 Vereine. Aber von manchen sieht und hört man nichts. Wir wollen präsent sein und präsent bleiben.

Was bedeutet das für den Vorstand?

Florian: Die neue Vorstandschaft muss trotz aller Erfahrung, die wir bereits gesammelt haben, noch viel lernen. Das geht nicht aus dem Internet. Wichtig sind unsere Vorgänger, die sich weiter einbringen. Wichtig ist zudem eine moderne Außenwirkung. Wir haben zum Beispiel einen eigenen YouTube- Kanal und die Homepage im Internet wurde überarbeitet.

Welche neuen Ansätze gibt es denn?

Florian: Wir haben zum Beispiel unser Vereinsabend-Angebot erweitert und machen jetzt zusätzlich offene Volkstanzabende im Pfarrheim. Gleichzeitig haben wir aber noch eine Vereinswirtschaft. Mit dem Wirt kommen wir sehr gut aus. Und wir haben einen Anfängerkurs zum Schuhplatteln. Das kann, wenn man es später intensiv betreibt, richtig anstrengend sein, besser als ein Fitnessstudio. Während Corona war es schwierig. Wir haben versucht, online im Internet Tanzen zu üben. Das ging aber nicht. Es gab Zeitverzögerungen bei der Übermittlung. Dann hat der Rhythmus nicht mehr gepasst.

Kunifred heißt das neue Maskottchen © Privat

Bettina: Wir machen mit den Kindern bei der Probe beispielsweise Yoga, zur Entspannung und zur Konzentration. Wir wollen vor allem in der Jugendarbeit noch mehr tun. Vieles funktioniert schon sehr gut. Auch wollen wir in die Kindergärten gehen und wir haben ein neues Maskottchen. Das heißt Kunifred, eine Verbindung aus Kunigunde und Manfred, also männlich und weiblich. Kunifred ist ein echter Wolpertinger, eine Sagengestalt. Sie soll die Vielfältigkeit unseres Vereins zum Ausdruck bringen. Wir freuen uns schon auf die Treffen mit den Kindern.