AWO-Kita in Eglharting: Hier dürfen Kinder mitreden

Von: Friedbert Holz

Froh über die neue Verfassung: Gabriele Wolf, Leiterin des AWO-Kindergartens, Anton Richter, Vorsitzender des AWO-Kreisverbands, sein Stellvertreter Georg Hohmann und Fachabteilungsleiterin Gabriele Pfanzelt. © awo

Die Rechte der Kinder achten und ihre Bedürfnisse berücksichtigen: Deshalb hat sich die AWO-Kita in Eglharting eine Verfassung gegeben.

Eglharting – Bayern hat eine, die Bundesrepublik, die Europäische Union, die meisten Staaten auf der Welt: eine eigene Verfassung. In einem solchen zentralen Rechtsdokument sind viele Pflichten und Rechte festgehalten, sind gesellschaftliche Werte verankert. Nun hat für sich, ganz im Kleinen, auch das Kinderhaus „Spatzennest“ der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Eglharting eine Verfassung erarbeitet und vorgestellt – als Papier, in dem Mitbestimmung in zehn Punkten dokumentiert wird. „Diskutieren, zuhören, wählen: Kinder erleben, dass ihre Meinung zählt, warum Mitbestimmung wichtig ist.“ So lautet die Überschrift für ein Dokument, das innerhalb von zwei Jahren geschrieben wurde, vom zwölfköpfigen Fachpersonal im Kinderhaus, unter Mithilfe der AWO-Stabsstelle in Markt Schwaben und des Kreisverbands Ebersberg – vor allem aber unter Einbeziehung der Kinder. „Schon seit zehn Jahren leben wir hier Partizipation (Teilhabe) ganz selbstverständlich mit den rund 70 Jüngsten unserer Gesellschaft“, erklärt Tina Esposito. Sie übernimmt vom 1. September an die Leitung des AWO-Kinderhauses von Gabriele Wolf.

Alles schriftlich geregelt

In dieser Verfassung ist nun alles geregelt, was die Beteiligung und Mitbestimmung der Kinder angeht, was ihre Angelegenheiten im Kita-Alltag betrifft: Beschwerdeverfahren, Kinderrechte, Gleichberechtigung und Demokratiebildung. Dabei hat das Team dieses AWO-Kinderhaus in einer sehr anschaulichen Ausstellung jene zehn Gründe auf Stellwänden plakativ dargestellt, die als die wichtigsten Gründe für Teilhabe gelten, hat sie ihrem Vorstand und Elternvertretern präsentiert. Selbstverständlich gilt gelebte Teilhabe auch als Instrument, um selbstständiger zu werden, um Beziehungen fördern zu lernen und letztlich auch zur Schaffung von mehr Widerstandskraft, was den Selbstwert eines Kindes wesentlich steigern kann. „Partizipation ist aber auch wichtig für ein Lehren und Lernen auf demokratischer Basis, es geht dabei um Mitbestimmung, Verantwortung, Toleranz und Kompromissbereitschaft“, erklärt Tina Esposito. Schließlich kann diese Teilhabe auch die Sprache von Kindern fördern, indem sie mutig genug sind, ihre Bedürfnisse zu formulieren. Und sie hilft, Kinder besser zu verstehen, sie in jeder Altersgruppe besser mit einzubeziehen.

Kinderrechte für Kinder verständlich erklärt

Da gibt es etwa ein Kinder-Rechtebuch, das sogar den Kleinsten dort per Bildsprache den Sinn erklären kann. Da gibt es einmal pro Woche in jeder Gruppe eine Kinderkonferenz, denn Ideen sollen ja mit ihnen gemeinsam erarbeitet werden. „Wir wollen mit den Kindern in unserem Haus entscheiden, nicht über ihre Köpfe hinweg“, sagt die scheidende Leiterin Gabriele Wolf, die begeistert ist vom neuen Instrument einer Kita-Verfassung.

„Unser Weg, den wir hier formuliert und aufgeschrieben haben, wird nie zu Ende sein. Wir werden beständig unser Handeln und die Strukturen unseres Hauses überprüfen und diese mit den sich ändernden Bedürfnissen der Kinder abgleichen müssen“, ist sich Expertin Gabriele Wolf sicher.

