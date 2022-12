In diesen Kirchseeoner Klassen lernt die ganze Welt

Von: Robert Langer

Julia Perova sitzt am E-Piano und spielt für die Kinder aus der ganzen Welt bei der Weihnachtsfeier in Kirchseeon. Sie stammt aus der Ukraine, ist im April geflohen. Eigentlich liebt sie den russischen Komponisten Tschaikowsky. Doch seine Werke kann sie im Moment nicht spielen. Da sei „Musik“ des Krieges. © Stefan Rossmann

In speziellen Klassen der Grundschule Kirchseeon sitzen Kinder aus aller Herren Länder. Ihr Hauptziel: Schnell Deutsch lernen. Ein Besuch bei der Weihnachtsfeier.

Kirchseeon – „Wer kennt dieses Lied?“, fragt Julia Perova und schlägt die Tasten am Klavier an. Gleich nach den ersten Tönen gehen die Hände der Kinder in der Schule in Kirchseeon nach oben. „Jingle Bells“ ist eben ein weltweit bekanntes Weihnachtslied. Klar. Das wissen die Mädchen und Buben.

Es ist eine besondere Gruppe und eine besondere Weihnachtsfeier. Die rund 50 Schüler, nicht alle sind da, kommen aus der ganzen Welt, aus Argentinien und Bulgarien, aus Irland und Eritrea, aus dem Irak und dem Iran, aus Rumänien und Somalia. Sie leben in unterschiedlichen Orten des Landkreises. Sie sprechen unterschiedliche Sprachen, lernen aber gemeinsam in der Schule Deutsch, in besonderen Klassen am Standort Kirchseeon, von der ersten bis zur vierten Jahrgangsstufe. Sie haben ein intensives Programm, weitgehend Ganztagsschule mit Zusatzangeboten. Aber nach einem Jahr können sie üblicherweise in die Regelklassen wechseln. „Die Sprache steht im Mittelpunkt“, sagt eine der Betreuerinnen.

Projekt wird durch europäisches Programm finanziert

„Das Projekt läuft seit etwa zehn Jahren“ erklärt Schulleiter Franz Kraxenberger. Finanziert wird es durch ein europäisches Programm. Der ursprüngliche Gedanke sei aus der Öffnung der Grenzen in Europa und der Reisefreiheit entstanden, sagt Kraxenberger. Inzwischen ist die Zahl der Herkunftsländer deutlich angestiegen und umfasst längst den ganzen Globus.

Die Kinder lernten in Rekordgeschwindigkeit, freut sich der Rektor. Es gebe zusätzliche Angebote und die Verantwortlichen seien alle sehr engagiert.

Julia Perova sitzt entspannt am Klavier, freut sich über ihren Auftritt, steht auf, erklärt die Stücke mit etwas gebrochenem Deutsch und mit Gesten. Die Sprache lernt sie selbst erst seit wenigen Monaten. Perova kommt aus der Ukraine, aus Charkiv. Im April ist sie mit ihren beiden Söhnen geflohen. Letztendlicher Auslöser war, dass das Nachbarhaus durch einen Bombentreffer zerstört wurde. Sie konnte ausreisen, ihr Mann durfte nicht. Perova hat Musik studiert, sucht in Deutschland eine Anstellung als Lehrerin. Im Landkreis Ebersberg ist sie, weil eine Freundin hier schon seit 20 Jahren wohnt. Ihr Sohn Svyatoslov (8) geht in eine der Deutschklassen an der Schule.

Die Kinder in der Mensa sind aufgeregt. Das Konzert ist für sie etwas Besonderes. Vorne auf dem Tisch stehen kleine Geschenke. Wenn die Musik erklingt, sind sie plötzlich ruhig, hören gespannt zu. Perova spielt Klassisches, das Präludium von Bach, „Für Elise“ von Beethoven, das Wiegenlied von Brahms, aber auch „Halleluja“ von Cohen und „Sloop John B“, bekannt unter anderem in der Version der Beach Boys. Einige der zuhörenden Kinder kommen aus Flüchtlingsfamilien. Bei anderen Kindern sind die Eltern nach Deutschland wegen eines Arbeitsplatzes gezogen. Aus Indien beispielsweise, weil es hier in der IT-Branche ein gutes Angebot gab. Konflikte unter den Kindern sind kaum zu spüren. „Sie spielen zusammen Fußball“, erzählt Linda Hösle, eine der Betreuerinnen. Sie sind gemeinsam am Ball, auch Kinder aus der Ukraine und aus Russland.

Bei Perova ist es etwas anders. Sie liebt eigentlich Werke des russischen Komponisten Peter Tschaikowsky. Doch inzwischen spielt sie diese nicht mehr, kann sie nicht mehr spielen. „Das ist Musik des Krieges“, sagt sie. Aber vielleicht wird sich das ja wieder ändern. Zuvor hatte sie in der Mensa ein traditionelles Lied des ukrainischen Komponisten Mykola Leontowytsch vorgetragen. Bei den ukrainischen Kindern gingen begeistert die Hände hoch. Die anderen freuten sich an der Melodie. Musik bewegt doch ganz ohne Worte und über alle Grenzen hinweg, da sind sich Perova und die Betreuerinnen einig.

