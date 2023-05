„Ho-Chi-Minh-Pfad“ droht das Aus

Von: Robert Langer

So könnte der Kreisel am östlichen Ortseingang von Kirchseeon am Fuße des Spannleitenbergs mit einem markanten Baum in der Mitte einmal aussehen. Der Platz würde ausreichen, sagen die Planer. © Bockermann Fritze IngenieurConsult GmbH

Die Marktgemeinde Kirchseeon überlegt, wie es seine Verkehrsprobleme an der B 304 in den Griff bekommen kann. Sie tut das im Zuge der möglichen Bebauung des Bahnschwellenwerks.

Kirchseeon – Dieser Vorschlag wird für Diskussionen sorgen. Denn ein beliebter Schleichweg könnte geschlossen werden. Um die schwierige Situation der B 304 an der Kreuzung zur Anzinger Straße zu verbessern, könnte der Verkehr auf der Verbindung nach Pöring, auch „Ho-Chi-Minh-Pfad“ genannt, eingeschränkt werden. Nur noch Anlieger, Busse und Einsatzkräfte dürften demnach hier fahren, die beliebte Ausweichroute wäre Geschichte. Die beiden Bürgermeister aus Kirchseeon und aus Zorneding, Jan Paeplow und Piet Mayr, sind für den Plan.

Einer der Problempunkte an der B 304 in Eglharting: Die Einfahrt der Anzinger Straße. Von hier aus geht‘s über den „Ho-Chi-Minh-Pfad“ nach Pöring. © Bockermann Fritze IngenieurConsult GmbH

Die Diskussion um das mögliche neue Baugebiet in Kirchseeon auf dem ehemaligen Bahnschwellenwerksgelände ist der Auslöser für eine wieder aufgeflammte Verkehrsdebatte. Dort könnten nämlich einmal zusätzlich 3000 Menschen leben, entwickelt vom Investor ECE. Das bedeutet auch mehr Verkehr, der sich auf die Bundesstraße 304 durch den Ort auswirken wird. Die Trasse ist schon jetzt überlastet.

Weniger Stau auf der B304: Zahlreiche Vorschläge des Planers

Von Verkehrsplaner Klaus Bockermann kam nun beim zweiten Bürgerforum in der ATSV-Halle eine ganze Reihe von Vorschlägen, um Stau zu verhindern, Einbiegen zu erleichtern und den Verkehr flüssiger zu gestalten. Mit diesen Maßnahmen könnte die zusätzliche Belastung, die durch das neue Wohngebiet entsteht, aufgefangen werden, glaubt der Planer.

Er denkt zum Beispiel an einen Kreisel am Haus für Kinder nahe des Spannleitenbergs. Vorteile von Kreisverkehren sind laut Bockermann: Hohe Leistungsfähigkeit, dadurch Reduzierung von Rückstau, leichteres Ein- und Ausfahren von und zu Nebenstraßen, Erhöhung der Verkehrssicherheit, geringere Geschwindigkeiten, verbesserte Querungsmöglichkeiten für Fußgänger. Vorschläge gibt es auch zur Einbiegung Werkstraße. Hier könnte unter anderem eine intelligente Ampel Vorteile bringen.

Grundsätzlich schlägt der Planer Tempo 30 auf der Bundesstraße vor, was nach seiner Ansicht möglich wäre.

Zur Einschränkung auf der Straße von Eglharting nach Pöring („Ho-Chi-Minh-Pfad“) sagte Kirchseeons Bürgermeister Paeplow gegenüber der Ebersberger Zeitung: „Mit Blick auf die Anzinger Straße wurde in der Präsentation nochmals auch in Zahlen deutlich, mit welcher Belastung wir fast täglich umgehen müssen.“ Der Verkehr habe unmittelbaren Einfluss auf die Situation auf der B 304 in Eglharting. Hier bestehe dringender Handlungsbedarf. „Deshalb werden wir den Lösungsansatz der Sperrung weiterverfolgen und zunächst prüfen, welche Schritte und welche Voraussetzungen für eine mögliche Umsetzung notwendig sind. „Wir werden Gespräche mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt vereinbaren und selbstverständlich auch mit unserer Nachbargemeinde Zorneding. Den Marktgemeinderat werde ich bei unserem nächsten Treffen am 6. Mai informieren. Sobald alle notwendigen Punkte zusammengetragen wurden, werde ich ihn um einen Beschluss zum weiteren Vorgehen bitten können.“

Zornedings Bürgermeister für Kappung der Ausweichroute

Zornedings Bürgermeister Piet Mayr zur Ebersberger Zeitung. „Ich bin absolut dafür.“ Damit könnte nämlich eine Reihe von Verkehrsproblemen in Pöring gelöst werden. Sicherstellen müsse man jedoch, dass durch diesen Schritt nicht andere Schleichwege durch die Gemeinde Zorneding entstehen würden. Der Verkehrsplaner spricht bei diesem Vorschlag übrigens von „Reduzierung von zulässigen Abbiegerelationen an Knotenpunkten“.

Leere Stuhlreihen beim zweiten Bürgerforum. Deutlich mehr Bürger verfolgten die Debatte online. © Rossmann

Angesprochen wurde im zweiten Bürgerforum auch die Verkehrsanbindung des neu geplanten Wohngebietes am Bahnschwellenwerk an eine Südumfahrung von Kirchseeon, die schon mal geplant wurde. Eine klare Absage an derartige Überlegungen kam von Bürgermeister Paeplow, wie schon in der Vergangenheit.

In der Veranstaltung ging es zudem um die grundsätzliche Erschließung des möglichen Areals, die Verbindung zum alten Ortskern oder zum Lärmschutz an der Bahn.

Die Kirchseeoner können in einem Bürgerentscheid über die Bebauung des ehemaligen Bahnschwellenwerks entscheiden. Geplant ist ein Termin am 8. Oktober, zeitgleich mit der Landtagswahl. Vorab in die Entwicklung eingebunden sind Arbeitsgruppen, die im Forum ebenfalls zu Wort kamen.