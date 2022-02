Hochwasser: In Kirchseeon steht Entscheidung an

Von: Robert Langer

Überflutet: So sehen Wege im Moos teilweise nach Starkregen aus. © privat

Immer wieder wird das Kirchseeoner Moos überflutet: Die aktuellen Pläne für den Hochwasserschutz im Kirchseoner Moos nehmen konkretere Formen an. Im Gemeindrat soll jetzt eine Entscheidung fallen.

Kirchseeon – Die aktuellen Pläne für den Hochwasserschutz im Kirchseeoner Moos nehmen konkretere Formen an. Die Gemeinde hatte sich um Fördergelder zu einer Studie bemüht, um bei Starkregenereignissen besser gerüstet zu sein. Schließlich ist das Moor teilweise besiedelt. Ende Februar könnte eine Entscheidung für einen „vorzeitigen Maßnahmenbeginn“ erfolgen. Das wurde jetzt im Marktgemeinderat bekannt.

Zudem gibt es Überlegungen, ob Regenwasser gezielt in spezielle Flächen ins Moor zur Wiedervernässung eingeleitet werden könnte, um damit die Wohngebiete zu entlasten. Weitere Schritte für Machbarkeit und Planung sollen in der nächsten Sitzung des Marktgemeinderates vorgestellt werden.

Gemeinde Kirchseeon hat Förderantrag eingereicht

Wie das Rathaus jetzt auf Anfrage erklärte, wurde zur Untersuchung der Starkregenereignisse der Antrag auf Aufnahme in die Förderliste gestellt. Der Förderantrag wurde nach Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Rosenheim eingereicht. Die Ausschreibungsunterlagen für die Studie sind laut Rathaus schon entsprechend vorbereitet und werden nach Eingang versendet. Die Einzugsgebiete für das Moos und die Gemeinde seien als Grundlage erfasst.

Da es sich um ein Gesamtprojekt für die Kommune handelt, geht es auch um Regenwasser-Kanäle im Ortsgebiet. Dazu läuft auch eine Ausschreibung zur Dokumentation vorhandener Kanäle in Bezug auf Zustand und Größe. Im Blick ist gleichzeitig die Bestimmung vorhandener Rückhaltevolumen.

Planungsbüro soll Entwässerung prüfen

Ein Dauerthema ist auch die Entwässerung des Mooses am östlichen Ausgang in Richtung Grafing. Dort gibt es einen Damm und einen Durchlass, der vor allem bei einer Überschwemmung lange nicht ausreichend war. Wasser staute sich zurück. Dazu erfolgte in der Vergangenheit schon eine Reihe von Maßnahmen. Eine Möglichkeit wäre eine zusätzliche Pumpe. Zu diesem Punkt wurde inzwischen ein Planungsbüro beauftragt.

„Wir sind im ständigen Kontakt mit dem Wasserwirtschaftsamt zum Austausch notwendiger Angaben“, sagt Bürgermeister Jan Paeplow. Der Auslaufbereich werde überplant, um sicherzustellen, dass keine Schäden entstehen. Überprüft werden müsse dabei auch, dass für die Unterlieger keine Verschlechterung eintritt, also vor allem für den Nachbarn Grafing.

