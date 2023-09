Hoffnung für Hallenbad: Kirchseeon startet neue Untersuchung

Von: Robert Langer

Teilen

Das Hallenbad Kirchseeon war über viele Jahre ein Anziehungspunkt. © JRO

Kirchseeons Bürgermeister Jan Paeplow (CSU) spricht von einem Hoffnungsschimmer für den Erhalt des derzeit geschlossenen Hallenbades der Gemeinde. Der Marktgemeinderat votierte gegen vier Stimmen für eine Machbarkeitsstudie zur Sanierung der Einrichtung. Kosten allein für die Studie: rund 165 000 Euro.

Kirchseeon - Das Bad war kurzfristig geschlossen worden, weil die Technik in die Jahre gekommen war (wir berichteten). Rund sechs bis acht Millionen Euro wurden als Kosten für eine Sanierung veranschlagt. Der Betrieb des Bades kostet den Markt derzeit rund 300 000 Euro pro Jahr. Die Probleme waren bekannt, die kurzfristige Schließung dennoch überraschend.

Probleme mit alter Technik

Ein weiterer Grund: Es gebe keine Ersatzteile für die veraltete Technik mehr, so das Rathaus. Das zweifelte unter anderem FDP-Gemeinderätin Susanne Markmiller an. Sie selbst fahre einen Oldtimer. Da müsse man eben bei Ersatzteilen auf andere Quellen zugreifen. Markmiller stellte zudem vorab den Antrag, sich im Gemeinderat mit einer Petition im Internet mit rund 4300 Unterstützern zum Erhalt des Bades zu befassen. Der Widerstand aus der Bevölkerung hat offenbar zu weiteren Überlegungen geführt.

Tiefergehende Studie

Durch die Machbarkeitsstudie sollen nun die Kosten genauer ermittelt werden. „Tiefergehend als bisher“, so Bürgermeister Paeplow. Ein weiteres Ziel seien mögliche Zuschüsse des Freistaates aus einem speziellen Förderprogramm. Dazu müssten nun zunächst aber die Fakten ermittelt werden. Das würde von den Behörden gefordert. Dann würden sie nach seinen Informationen und Kontakten „wohlwollend prüfen“, so Paeplow. „Aus meiner Sicht sollten mir das tun. Nur so haben wir Planungssicherheit.“ Wichtig sei dabei auch eine konkrete Zeitschiene.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Hoffnung auf Planungssicherheit

Die Machbarkeitsstudie sei der nächste konsequente Schritt, „den wir jetzt machen müssen“. Möglicherweise könnten dabei noch höhrer Sanierungskosten herauskommen. Die Frage sei, was davon beim Markt hängen bleibe. Paeplow verwies auf die derzeit sehr hohen Energiekosten für das Bad. Diese könnten nach einer Sanierung deutlich sinken.

Hilfe vom Berufsförderungswerk

Als schnellen Ersatz für das geschlossene Bad gibt es derzeit unter anderem für Schulen und Vereine die Möglichkeit zum Schwimmen im Hallenbad des Berufsförderungswerks, das gleich neben dem Gymnasium liegt. Für die spontane Hilfe der Einrichtung bedankte sich der Bürgermeister ausdrücklich. Das Bad des BFW ist zwar auch wegen der geringen Wassertiefe keine optimale Lösung. Es sei ein Kompromiss. „Aber immer noch besser, als gar kein Wasser“, so Paeplow. „Wir erfüllen den Kern, dass Kinder Schwimmen lernen können.“ Freies Schwimmen für die Bevölkerung sei bisher nicht möglich. Aber vielleicht gebe es dafür auch eine Lösung, so der Bürgermeister.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.