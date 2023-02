Für 3000 neue Kirchseeoner: Ideen-Sprudel rund um den Wasserturm

Von: Robert Langer

Der alte Wasserturm auf dem belasteten Geländes des Bahnschwellenwerks spielt auch in der Planung des neuen Quartiers für 3000 Menschen eine zentrale Rolle. GrafiK: ECE © Grafik: ECE

Platz für 3000 Menschen: In Kirchseeon könnte auf dem Gelände des Bahnschwellenwerks ein neues Wohngebiet entstehen, das den Markt so stark verändern wird, wie bisher kein anderes Vorhaben. Das birgt viele Chancen, aber auch Risiken.

Kirchseeon - Wie stehen die Kirchseeoner zu dem Projekt? Das sollte das erste Dialogforum zeigen, das am Donnerstagabend, 9. Februar, in der ATSV-Halle stattfand. Terminiert ist bereist ein Bürgerentscheid zu diesem Thema.

150 Menschen im Saal, rund 260 online dabei

Etliche kritische Nachfragen waren deutlich zu vernehmen. Rund 150 Interessierte waren gekommen, weitere 260 hatten sich in die Internetübertragung eingewählt. „Wir nehmen die Bürgerbeteiligung ernst“, sagt Stefan Zeiselmaier vom Investor ECE, einem Unternehmen der Otto-Gruppe, die das durch vorhergehende Nutzungen belastete und seit vielen Jahren brach liegende Areal erworben hat. „Mit uns kann man reden.“

Spricht für den Investor: Stefan Zeiselmaier. © ROSSMANN

Mehrmals an diesem Abend erklang die Einladung der Verantwortlichen auch an alle Kritiker, sich in bereits laufende Arbeitskreise zu den unterschiedlichen Themen rund um das Projekt einzubringen. Ziel sei ein transparentes Verfahren.

Auch Raum für Tradition und Vereine soll auf dem Gelände entstehen

Die Rede war jetzt unter anderem von einem möglichen Lebensmittel-Vollsortimenter in dem Areal und einem Drogeriemarkt, von moderner Gastronomie sowie Raum für Tradition und Vereine. Die Planungen wurden nach den ersten Vorschlägen inzwischen verändert. Der Wasserturm liegt jetzt als Dreh- und Angelpunkt zwischen Zentrum und Naturraum. Der südöstliche Grünzug wird als schmälere Achse beibehalten.

Supermarkt als Knotenpunkt zwischen neuem Quartier und altem Ortskern

Um das neue Quartier eng mit dem Ortskern zu verknüpfen, soll ein Supermarkt an der Bahnunterführung umgesetzt werden. Ziel ist ein gemeinsames Zentrum mit der bestehenden Bebauung nördlich der Bahn. „Die gewachsene Altstadt schafft dank komplexer Stadtbausteine gefangene Räume“, steht in den Unterlagen. Zum Thema Belastung aus der früheren Nutzung des Geländes heißt es: Ab März soll es rund 60 Bohrungen mit rund 1000 Probennahmen zu umfangreichen chemisch analytischen Untersuchungen geben. „Im Zuge der Sanierung kommt alles raus“, so die Feststellung. Material werde abtransportiert. Ausgegangen wird von maximal 1000 Tonnen pro Tag. Könnte bedeuten: Ein Lkw pro Viertelstunde. Ein konkreter Sanierungsplan soll bis Ende des Jahres vorliegen.

Das erste Dialogforum zur Entwicklung des Bahnschwellengeländes stieß auf reges Interesse. Nicht alle Plätze in der Halle waren belegt, aber auch online verfolgten viele die Veranstaltung. © ROSSMANN

Eine Untersuchung habe auch ergeben, dass weder im noch stehenden alten Kantinengebäude noch im prägenden Wasserturm Fledermäuse entdeckt worden seien. Es gebe auch keinen Nachweis dass beispielsweise die seltene Schlingnattern auf dem Gelände vorkämen.

Angst für noch mehr Verkehr

Ein großes Thema ist der Verkehr durch den Ort vor allem auf der B 304 und die Befürchtung, dass die Belastung mit einer neuen Siedlung noch deutlich zunehmen würde. Von rund 21 000 Fahrzeugbegegnung pro 24 Stunden bereits heute war die Rede. Um darauf zu regieren, schlagen die Planer unter anderem eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Stundenkilometern auf der Bundesstraße vor, um damit den Verkehr letztendlich flüssig zu halten. Diesem Ziel könnten auch Kreisverkehre dienen, angedacht im Westen in Eglharting in Höhe der Jet-Tankstelle, zwei weitere in Kirchseeon an der Werkstraße und an der Münchner Straße etwa in Höhe des Rathauses. Die Vorschläge würden derzeit geprüft. Durch die Kreisverkehre gäbe es geringere Geschwindigkeiten, so die Annahme. Einfahrten auf die Bundesstraße aus Nebenstraßen würden erleichtert. Man könne die Planungen für das ehemalige Bahnschwellenwerk auch als Chance sehen, um die Verkehrssituation im Ort insgesamt zu verbessern, meinen die Planer.

Der alte Wasserturm auf dem Geländes des Bahnschwellenwerks, das im Moment noch stark belastet ist. © Rossmann

Bürgermeister Jan Paeplow (CSU) betonte in der Veranstaltung, der Markt Kirchseeon werde in das Projekt „nicht blauäugig reingehen“. Für die Gemeinde müsse letztendlich eine schwarze Null rauskommen.“ Man nehme die Bedenken in der Bevölkerung ernst. Befürchtungen, dass durch das neue Viertel doch noch eine Umfahrungsstraße im Süden des Ortes gebaut werden könnte, versuchte der Rathauschef zu zerstreuen. Dazu seien weder von der Bundesregierung noch von der Bayerischen Staatsregierung Anzeichen zu erkennen, „Eine Umgehungsstraße werde ich nicht mehr erleben“, so Paeplow.

