Windenergie: In Buch dreht sich was

Von: Robert Langer

Teilen

Rund um den Weiler Buch in der Marktgemeinde Kirchseeon könnten Windräder gebaut werden. © dpa/Robert Jaeger

Rund um den Kirchseeoner Gemeindeteil Buch könnten sich in Zukunft mehrere Windräder drehen – weitere Rotoren sind im Osten der Kommune denkbar.

Kirchseeon - Entsprechende Überlegungen wurden in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats deutlich. Dort wurde auch über weitere mögliche Standorte für Freiflächen-Photovoltaik diskutiert und die Frage besprochen, wie Solarenergie auf Flächen von Gewerbeimmobilien in ein Gesamtkonzept eingebunden werden können.

Hintergrund der Überlegungen ist die angestrebte Energiewende. Der Landkreis will bis zum Jahr 2030 unabhängig sein von endlichen Energieträgern. Der Marktgemeinderat beschäftigte sich jetzt erneut mit dem Digitalen Energienutzungsplan für die Kommune. Vorgestellt wurden die Zwischenergebnisse von Sabine Hillbrand, zuständig für kommunalen Klimaschutz bei der Energieagentur Ebersberg-München. „Die gute Nachricht. Wir haben gute Möglichkeiten beim Strom“, sagte die Referentin.

Erhebliches Potenzial für Windenergie in Kirchseeon

Glaubt man ihren Ausführungen, dann gibt es erhebliches Potenzial für die Windenergie in Kirchseeon. Große Abstände zu Siedlungen könnten problemlos eingehalten werden. Ein möglicher nächster Schritt wäre nach einer Ersteinschätzung der Beschluss zur Aufstellung eines Flächennutzungsplanes für identifizierte Gebiete. Folgen könnten die Prüfung der Windhöffigkeit und Vertragsverhandlungen mit Grundstückseigentümern. Auch Nachbarkommunen könnten in die Kirchseeoner Windkraftpläne eingebunden werden.

Was die Freiflächen-Photovoltaik angeht, zeigen Grundstückbesitzer stark steigendes Interesse, berichtete Hillbrand. Hier seien Maßnahmen entlang von zweigleisigen Schienensträngen inzwischen privilegiert. Im vorgelegten Themenpapier steht aber auch: „Keine weitere Einzelfallprüfung aufgrund fortgeschrittener Planung Neukirchen.“ Nördlich der Bahnlinie soll eine Anlage entstehen.

Photovoltaik: Mehr als das Zehnfache wäre in der Gemeinde möglich

Auf den Dachflächen wird zur Nutzung von Solarenergie noch großes Potenzial gesehen. Die aktuelle PV-Leistung betrage in der Gemeinde derzeit rund 3,3 MWp. Die maximal installierbare Leistung aller Dächer in Kirchseeon betrage 48 MWp, also mehr als das Zehnfache. Dafür soll geworben werden.

Defizite bestehen bei der Wärmenutzung. Hillbrand geht von einem möglichen Split von 50 Prozent Fernwärme und 50 Prozent individuellen Lösungen aus, beispielsweise für Hausbesitzer. Bei möglichen Neubaugebieten, wie etwa dem Bahnschwellenwerksgelände, sollte man von Anfang an die Wärmenutzung mitdenken. Ein Punkt könnte auch sein: eine kommunale Wärmeplanung für das gesamte Gemeindegebiet inklusive Ziel- und Szenariendefinition und eine konzeptionelle Projektbetrachtung. Angeregt werden auch Überlegungen zum Thema Energie bei der Wasserversorgung.

Skeptisch zeigte sich CSU-Gemeinderat Peter Kohl: „Die Ausbauziele sind völlig unrealistisch. Das ist ein Luftschloss. Dort, wo wir den größten Hebel haben, ist die Freiflächen-Photovoltaik.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.