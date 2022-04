Bürgerversammlung: Kirchseeon geht einen neuen Weg

Von: Robert Langer

Bürgermeister Jan Paeplow im Gespräch. In Kirchseeon gab es die Bürgerversammlung in diesem Jahr in neuer Form. © sro

Schnittchen, Gespräche, Informationen: Ein neues Format für die Bürgerversammlung. Kirchseeon probiert es aus.

Kirchseeon – „Willkommen bei einem Versuch“, sagte Bürgermeister Jan Paeplow gleich zu Beginn. In einem neuen Format gab es heuer die Bürgerversammlung in Kirchseeon. Und das kam an. Interessierte konnten sich am Donnerstag ab 18 Uhr zunächst an Infoständen in der ATSV-Halle mit Mitarbeitern der verschiedenen Abteilungen des Rathauses unterhalten und Fragen stellen. Dabei ging es um den Bahnlärm oder den Verkehr auf der B 304. Es gab Getränke und warme Brotzeiten, Sitzgelegenheiten und Bistrotische.

Die Themen spielten auch eine Rolle, als sich die Fachbereiche ab 19 Uhr in kurzen Vorträgen vorstellten und aktuelle Daten präsentierten. In vielen Bereichen spielt das Thema Corona eine Rolle. Finanzchefin Christine Prosser sprach von Zeiten der Unsicherheit, des Hoffens und Bangens. Trotz allem gebe es im Jahr 2021 ein relativ gutes Ergebnis. Dennoch habe eine sparsame Haushaltführung höchster Priorität. Denn es ständen Großprojekte an wie die Sanierung und Erweiterung der Schule in Eglharting oder der Sanierung des Hallenbades. Ein Grundproblem: Die Kommune hat zu geringe Einnahmen an Gewerbesteuer. Während andere Gemeinden Gewerbegebiete auswiesen, habe Kirchseeon dafür keine Flächen.

Wirtschaft soll gezielt gefördert werden

Verstärkt werden soll der Bereich Wirtschaftsförderung. Damit verbunden ist die Ortsentwicklung. Die Gemeinde hat nach Poing, Vaterstetten und Markt Schwaben den größten Zuzug im Landkreis zu verzeichnen. Aktuell geht es um die Entwicklung eines Leitbildes. Stichworte hier: bezahlbarer Wohnraum, Gewerbe, Verkehr. „Wir müssen den ganzen Ort im Blick haben“, so der Bürgermeister. Dazu passt auch die Frage aus dem Publikum in der anschließenden Diskussionsrunde, wie es mit dem ehemaligen Bahnschwellenwerksgelände mitten in Kirchseeon weiter geht. Dort hat sich auf dem belasteten Gelände ein Investor eingekauft. Die Rede ist von zusätzlich 1500 Bewohnern. Bedenken gibt es in der Bevölkerung wegen der Folgen für die Kommune, nicht nur finanziell. Der Ort werde sich gewaltig ändern. Bürgermeister Paeplow versuchte zu beruhigen. „Wir tun gut daran, selbstbewusst an das Thema heranzugehen. Wir werden darüber berichten.“

Weitere Themen waren Kindergartenplätze und Fachkräftemangel, Flüchtlinge aus der Ukraine, die Bücherei samt unentbehrlicher ehrenamtlicher Mitarbeiter, ein Service-Center im Bürgerbüro des Rathauses oder Überwachungen an Wertstoffsammelstellen wegen Müllsündern, Wärmewende, Ladestellen für E-Autos, Freiflächenphotovoltaik und Straßenbeleuchtung.

Feuerwehr moniert zu viele Falschparker

Rathausmitarbeiter Stefan Neu, viele Jahre aktiver Floriansjünger, wies auf die Bedeutung der vier freiwilligen Feuerwehren des Marktes hin, erwähnte zusätzliche Belastungen durch die notwendige Unterstützung der Rettungsdienste, kritisierte zunehmende Fehlalarme durch nicht gewartete Rauchmelder und Behinderung der Einsatzkräfte bei der Anfahrt durch Falschparker in den Straßen.

Der zweite Teil der Bürgerversammlung findet am kommenden Mittwoch, 4. Mai, in Eglharting im Hubertus-Schützenheim statt.

