Frische Farbe, neue Möbel: So schön ist es jetzt im Jugendzentrum Kirchseeon

Von: Robert Langer

Frische Farben, neue Gestaltung: Das Jugendzentrum in Eglharting ist renoviert. © sro

Das JEK in Eglharting erstrahlt in neuem Glanz – Wie das Jugendzentrum Kirchseeon künftig betrieben wird, ist noch unklar.

Kirchseeon/Eglharting – Es riecht nach frischer Farbe. Alles ist aufgeräumt. Die Wände leuchten. In der Corona-Pandemie war das Jugendzentrum der Gemeinde Kirchseeon in Eglharting geschlossen. Die Kommune nutzte die Zeit, um zu renovieren. Jetzt ist zumindest ein großer Teil fertig. Wie der Betrieb künftig organisiert werden soll, ist allerdings noch offen. Die positive Nachricht: Die Sanierung war deutlich günstiger als zunächst geplant.

Günstiger als geplant

Die Räume sind im Untergeschoss des AWO-Kinderhauses Spatzennest am Westring in Eglharting. Sie können vielseitig genutzt werden. Die Elektroinstallation wurde erneuert. Die Küche ist neu. Eigentlich wurden für das Renovierungsprojekt rund 46 000 Euro veranschlagt und auch vom Gemeinderat durchgewunken. Benötigt wurde jedoch bis jetzt nur etwa die Hälfte des Finanzbudgets. Zudem gibt es staatliche Fördermittel.

Variable Einrichtung

Einer der wichtigsten Punkte ist, dass die Einrichtung variabel gestaltet wurde. Verwendet wurden unter anderem Holzpaletten, beispielsweise hochkant an der Bar. Ähnlich ist es auch an der Bühne. Die Elemente können sowohl für Veranstaltungen, als auch als Sitzgelegenheiten genutzt werden. Alles veränderbar, auch wegen der bunten Kissen, die Bürgermeister Jan Paeplow beim Probesitzen als sehr bequem empfindet.

Gerettet und gespart: Möbel, die entsorgt werden sollten, wurden in München für das Jugendzentrum Kirchseeon abgeholt. © sro

Feuerwehr holt gebrauchte Möbel in München ab

Weitere Sitzmöbel stammen aus dem Büro einer Firma in München. Die sollten dort entsorgt werden. Der Kontakt entstand zufällig. Der örtliche Bauhof und die Feuerwehr fuhren in die Landeshauptstadt und holten die Möbel ab. Wieder etwas gespart. Die Farben passen zusammen. „Das macht etwas her“, freute sich der Rathauschef im Gemeinderat, als die Umgestaltung vorgestellt wurde. Die Kommunalpolitiker sind zufrieden. Abgeschossen ist das Projekt noch nicht. Unter anderem müssen die sanitären Einrichtungen noch saniert werden. Im WC sollen beschädigte Fliesen ausgetauscht werden. Weitere Malerarbeiten stehen zudem noch auf der Agenda. Und auch an der Beleuchtung soll sich noch einiges ändern. Im Außenbereich soll ein barrierefreier Zugang erstellt werden.

Konzept noch offen

Offen ist noch die Frage, in welcher Form das Jugendzentrum künftig betrieben werden soll. Bürgermeister Paepow will dazu unter anderem mit den Vereinen sprechen, die Jugendarbeit betreiben. Sie sollen eingebunden werden. „Wir müssen uns überlegen, wie wir der Jugend das Jugendzentrum wieder zurückgeben können.“ Das müsse man noch ausarbeiten.

Probesitzen auf den Bühnenkissen: Bürgermeister Jan Paeplow im Jugendzentrum Kirchseeon. © sro

„Ich bin total gespannt, wie das wird“, so Gemeinderätin Susanne Höpler (Grüne) in der Sitzung. „Wir haben gerade Corona hinter uns. Die Jugendlichen hatten wenig Möglichkeiten, sich zu treffen.“ Angeregt wurde im Gremium auch, wieder private Parties in den Räumen zuzulassen. Dazu können Jugendlichedie Räume mieten. Das war bereits in der Vergangenheit schon der Fall. Zuletzt, vor der Corona-Pause, hatte eine Gruppe von fünf Jugendlichen die Einrichtung zusammen mit Jugendpflegerin Marina Herceg geleitet. Bereits damals waren die Räume umgestaltet worden. Es gab unter anderem Getränke zu fairen Preisen sowie Pizza und Pizza-Baguette aus der Küche.

Kirchseeon hat übrigens noch einen weiteren Jugendraum, nämlich im Obergeschoss des ehemaligen Holzland Kern an der Bahnbrücke zum Gymnasium. „Dort müssen wir uns auch etwas überlegen“, so der Bürgermeister auf EZ-Nachfrage.

