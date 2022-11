Trotz Energiekrise: Deshalb sind die Laternen an dieser Bundesstraße auch tagsüber an

Von: Michael Acker

Eingeschaltete Straßenbeleuchtung an der B 304 in Kirchseeon. © GEMEINDE

An der Bundesstraße 304 brennen sind auch tagsüber die Straßenlaternen eingeschaltet. Die Bürger schimpfen, die Gemeinde ist machtlos. Das ist der Grund.

Kirchseeon – Kirchseeons Bürgermeister Jan Paeplow (CSU) ist stocksauer aufs Bayernwerk. Seit zwei Wochen sei die Straßenbeleuchtung an der B 304 in Richtung des Ortsteils Eglharting auch tagsüber eingeschaltet. „Bei uns im Rathaus rufen erboste Menschen an, die sich über die Energieverschwendung beschweren“, sagt der Rathaushauschef am Donnerstag, 17. November, am Telefon zur Ebersberger Zeitung. Seine Bemühungen, das Licht ausschalten zu lassen, seien fehlgeschlagen. „Das Bayernwerk reagiert einfach nicht“, schimpft Paeplow.

Bürgermeister Jan Paeplow © Stefan Rossmann

Dabei ist die Erklärung für das Dauerlicht an der B 304 eigentlich ganz einfach. Michael Bartels, Vize-Pressesprecher der Bayernwerk AG, sagt unserer Zeitung, im Stromnetz seien Fehlerquellen vorhanden, nachdem eine alte Turmstation in der Ahornstraße gegen eine intelligente Ortsnetzstation ausgetauscht worden war.

Wegen der Fehlerquellen, so Bartels weiter, habe die Straßenbeleuchtung vorübergehend ans Niederspannungssystem angeschlossen werden müssen. „Da gibt es dann nur An oder Aus“, so der Bayernwerk-Sprecher. Am kommenden Montag, 21. November, soll ein Servicetechniker vor Ort die Fehlerquellen auslöschen. Bis dahin wird das Licht weiterhin brennen.

Kosten würden der Gemeinde und damit dem Steuerzahler nicht entstehen. „Die Kosten der zusätzlichen Beleuchtung“ trägt das Bayernwerk, sagt Bartels.

