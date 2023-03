60 Aussteller werben um Auszubildende

Von: Robert Langer

Volles Haus und reges Interesse bei der Berufsinfomesse im Berufsbildungswerk Kirchseeon. Rund 60 Aussteller warben um Auszubildende. Die Messe fand nach der Corona-Pause nun wieder statt, inzwischen bereits zum achten Mal. © stefan rossmann

Die Berufsinfomesse in Kirchseeon war sehr gut besucht. Auch viele Eltern sind unter den Gästen. Das Handwerk zieht positive Bilanz.

Kirchseeon – „Mein Bruder ist Zimmermann“ steht als Titel auf dem kleinen Pixi-Büchlein. Es geht um den Stolz eines kleinen Mädchens auf seinen großen Bruder, der eben dieses Handwerk erlernt. Eltern kennen die Broschüren im Mini-Format. Diese spezielle wurde herausgegeben von der Fördergesellschaft Holzbau und Ausbau. Sie liegt auf dem Stand der Zimmerer bei der Berufsinfo-Messe im Berufsbildungswerk Kirchseeon. Dort wirbt Richard Stanzel, Geschäftsführer der Zimmerei Einzinger in Aßling und Obermeister der Zimmerer-Innung, für seinen Berufsstand um Lehrlinge. Mit am Stand ist seine Tochter Franziska. Beide tragen die traditionelle, auffällige Berufskleidung mit der schwarzen Weste und den silbernen Knöpfen. Das Handwerk ist sehr alt, aber gerade in der aktuellen Klimadiskussion sehr modern.

Das Handwerk war stark vertreten: Vorne die Bäcker-Innung mit Martin Freundl und Martin Rieger, hinten die Zimmerer mit Franziska und Richard Stanzel. © Stefan Rossmann

Nachhaltiger Rohstoff

Denn es geht um den nachhaltigen Werkstoff Holz, wie auch gleich gegenüber bei den Schreinern. Dort informiert Obermeister Johann M. Wieser. Sein Betrieb ist in Lorenzenberg. Wieser freut sich über den regen Besuch und das Interesse der jungen Besucher. Was dann hinterher in Bezug auf mögliche Auszubildende raus komme, wisse man natürlich nicht. Wichtig sei aber, dass sich die Betriebe bei einer Messe präsentieren können.

Initiative des Mittelschulverbandes

Die Berufsinfo-Messe ist eine Initiative des Mittelschulverbandes Ebersberg Süd mit den Mittelschulen in Aßling, Ebersberg, Glonn, Grafing und Kirchseeon in Kooperation mit dem Markt Kirchseeon, der Kreishandwerkerschaft Ebersberg, dem Berufsbildungswerk St. Zeno (BBW) in Kirchseeon und der Agentur für Arbeit.

Neustart nach pandemiebedingter Pause

Nach den Jahren pandemiebedingter Pause fand die Messe nun zum achten Mal im BBW statt. Sie richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 10 der Mittelschulen aber auch an die Realschulen und Gymnasien. Rund 60 Aussteller, einzelne Betriebe, aber auch Handwerksinnungen im Landkreis und Behörden, präsentierten sich mit Ständen in den Räumen des BBW, die für die Veranstaltung ausgeräumt wurden. Die Messe dauert nur zwei Stunden, ein Vorteil für die Aussteller, da es um einen für die Betriebe überschaubaren Zeitrahmen geht. Eigentlich waren zunächst 40 Aussteller geplant. Aber die Nachfrage war laut Arbeitsagentur so hoch, dass kurzfristig aufgestockt wurde.

„Es ist für die Schüler keine Pflichtveranstaltung“, so Alexander Bär, Rektor der Mittelschule in Ebersberg. „Wir haben im Vorfeld in der Schule dafür geworben.“ Er freute sich darüber, dass viele Jugendliche gemeinsam mit ihren Eltern gekommen seien.

Breites Spektrum

Das Spektrum der Aussteller war breit gefächert und quer durch alle Branchen. Die Reaktionen waren durchweg positiv. Friedrich Wölfel vom Edeka-Markt in Eglharting berichtete neben vielen Kontakten von zwei konkreten Gesprächen. Mit einem Stand war auch eine neu in den Landkreis ziehende Firma vertreten, nämlich KraussMaffei. Sie verlegt den Firmensitz von München nach Parsdorf. Ausbildungsleiter Thomas Deser präsentierte eine Reihe von Ausbildungsberufen, vom Industriemechaniker bis zum Koch. Dazu kommen noch Angebote zum dualen Studium in unterschiedlichen Bereichen.

Tradition mit Zukunft: Obermeister Johann M. Wieser warb für das Schreinerhandwerk. Dass sich die Betriebe bei der Messe zeigen, sei wichtig, sagt er. © stefan rossmann

Positive Bilanz

Der stellvertretende Kreishandwerksmeister Peter Heimann zog nach einem Rundgang eine positive Bilanz der Veranstaltung. „Das Interesse ist sehr groß.“ Die Messe zeige auch, wie breit das Angebot zur Ausbildung im Landkreis sei. Es sei eine Mischung von modernen Arbeitsfeldern und Betrieben mit Tradition, die aber auch eine gute Zukunft hätten. Mit Blick auf die Krise in Bezug auf den Fachkräftemangel gibt sich Heimann am Ende der Berufsinfomesse zuversichtlich: „Wir werden es schon schaffen.“

Zahlen der Arbeitsagentur

Veröffentlicht wurden zur Messe auch Zahlen der Arbeitsagentur. Demnach wurden im Landkreis im Berufsberatungsjahr 2021/2022 von den Unternehmen 694 offen Ausbildungsstellen für den Landkreis bei der Arbeitsagentur gemeldet. Im September waren noch 168 Stellen unbesetzt. Die Statistik zeigt auch, dass die Lieblingsberufe der Buben Kfz-Mechatroniker und Pkw Technik sowie Elektroniker (Energie/Gebäudetechnik) und Kaufmann im Einzelhandel sind. Bei den Mädchen sind es Kauffrau (Büromanagement), medizinische Fachangestellte und Kauffrau im Einzelhandel. Derzeit nimmt die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze nach vorläufiger Meldung zu.

