3000 Zuzügler: Bürger sollen über komplett neues Viertel abstimmen

Von: Josef Ametsbichler

So könnte der neue, zentrale Platz auf dem früheren Bahnschwellenwerksgelände in Kirchseeon aussehen, mit dem historischen Turm als markanter Punkt © ece-Group

Was soll mit dem Gelände des ehemaligen Bahnschwellenwerk geschehen? Kirchseeon bringt Ratsbegehren auf den Weg.

Kirchseeon – Gleichzeitig mit der Landtagswahl 2023 sollen die Kirchseeoner Bürger kommenden Herbst eine wegweisende Entscheidung für ihre Gemeinde treffen: ob auf dem Gelände des ehemaligen Bahnschwellenwerks südlich der Bahnlinie ein komplett neues Viertel für bis zu 3000 Menschen entsteht – oder nicht. In jüngster Sitzung des Gemeinderats kündigte Bürgermeister Jan Paeplow (CSU) an, ein entsprechendes Ratsbegehren auf den Weg zu bringen. Auf der Tagesordnung war das Thema wegen der Bildung einer überfraktionellen Lenkungsgruppe gelandet.

„Das ist einfach nur konsequent“, begründet Paeplow im Nachgang seinen Vorstoß gegenüber der EZ am Telefon. Beim Ja oder Nein zu den Plänen des neuen Eigentümers des 16,5-Hektar-Geländes handle es sich um einen Grundsatzbeschluss. Von vornherein habe die Gemeinde deshalb eine enge Bürgerbeteiligung angestrebt. Paeplow betont außerdem: „Es ist wirklich alles offen“. Nun gelte es, im Rathaus eine Fragestellung zur künftigen Entwicklung für einen schlussendlichen Bürgerentscheid auszuarbeiten, die dem Thema gerecht werde – möglicherweise sogar mit mehr als zwei Wahlmöglichkeiten für die Bürger. Dann stimmt der Gemeinderat über das Ob und Wie ab.

Grüne weiterhin Gegner des Projekts

Dass es eine Mehrheit für das Ratsbegehren geben wird, vermutet Natalie Katholing, Grünen-Fraktionsvorsitzende in Kirchseeon, spätestens seit dem überraschenden Vorstoß Paeplows am Montag. Zuerst hatten die Grünen eine Entscheidung durch die Bürger angeregt. „Wir wollten den richtigen Zeitpunkt für den Antrag abwarten, um den kompletten Gemeinderat mitzunehmen“, sagt Katholing der EZ. „Da ist uns der Bürgermeister nun zuvorgekommen.“ Der geplante Ratsentscheid sei ein Signal an den Investor, dass es in der Gemeinde durchaus auch Skepsis gegenüber den Plänen gebe. Und dass die Bürger gut informiert sein und mitreden wollten – das gelte auch für Vereine oder den Bund Naturschutz.

Die Grüne outet sich nicht das erste Mal als Gegnerin des Projekts, das eine teils städtische Bebauung, neue Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie, weiteres Gewerbe und Kinderbetreuung vorsieht. Vor allem ein noch höheres Verkehrsaufkommen und die hohen Folgekosten für die Gemeinde, was die Infrastruktur angeht (Katholing „Wir brauchen eine neue Grundschule!“) führt sie als Kritikpunkte an.

Das sagt der Investor

Der Investor, die Hamburger ECE Group, gibt sich trotz des Gegenwindes zuversichtlich, einer Mehrheit der Kirchseeoner das Vorhaben schmackhaft machen zu können. „Ich freue mich, dass wir die Bürgerbeteiligung angehen können“, sagt Stefan Zeiselmaier auf Anfrage. Er ist Regionalchef der ECE und für die Entwicklung des auch „Iveco-Gelände“ genannten Areals zuständig.

Zeiselmaier sagt aber auch: „Unter einem bestimmten Volumen wird es nicht gehen.“ Heißt: Die ECE werde ihre bisherigen Pläne angesichts hoher Grundkosten nicht nennenswert abspecken können, um den Kritikern entgegenzukommen. Die Abstimmung dürfte also auf ein Entweder Oder, ein Ja oder Nein hinauslaufen. „Wir haben keinen Plan B“, sagt der Planer.

Verkehr als „subjektives Gefühl“

„Lasst uns an die künftigen Generationen denken“, appelliert er mit Blick auf den Druck am Wohnungsmarkt im Ballungsraum München. „Wo sollen die Leute hinziehen?“ Der Entwickler verspricht, die Gemeinde in Sachen Anbindung und Mobilitätskonzept zu unterstützen. „Verkehr ist oft ein subjektives Gefühl“, sagt Zeiselmaier. Mit Optimierungen seien für Kirchseeon noch Verbesserungen möglich. Inwieweit der Investor der Gemeinde noch entgegenkomme, „das wird sich ergeben.“

