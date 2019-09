Erster Stock trocken gelegt - mit blauem Auge davongekommen

Mit einem blauen Auge und erheblichen finanziellen Blessuren davon gekommen scheint die Gemeinde Kirchseeon beim Thema Kinderhaus. Alles wegen eines Wassereinbruchs.

Kirchseeon – Die Rede war von zusätzlich rund 150 000 bis 200 000 Euro Sanierungskosten. Ein Wassereinbruch nach einem Gewitter hatte auf der Baustelle erheblichen Schaden verursacht. Nach intensiven Trocknungsmaßnahmen und mehreren Untersuchungen scheint nun zumindest der Boden im Obergeschoß erhalten werden zu können. Ein letzter Test steht aber noch aus.

Hintergrund: „Es ist ein Debakel. Ich war so was von fertig.“ Das sagte Kirchseeons Bürgermeister Udo Ockel (CSU) Anfang August. Im fast fertiggestellten Bau des neuen „Hauses für Kinder“ am Spannleitenberg gab es einen erheblichen Wasserschaden. Eine angebrachte provisorische Verschalung im Obergeschoss hatte sich bei einem Sturm gelöst. Regen drang ein. Mitgerissen wurde ein Rohr der Dachentwässerung. Das Wasser rann vom ersten Stock über die Treppen und den Aufzugsschacht ins Erdgeschoss und dort unter den Estrich.

Der Schaden ist dramatisch

„Der Schaden ist dramatisch“, so der Bürgermeister Anfang August. Im Erdgeschoss musste der komplette Bodenaufbau rausgerissen werden. Heißt: Natursteinplatten, Estrich, Fußbodenheizung, Dämmung – alles entfernen. Das sei inzwischen geschehen. Das Obergeschoss war weniger betroffen. Dort wurde mit einer Spezialtechnik getrocknet. Auch ein bekannter Baubiologe wurde eingeschaltet. Nach derzeitigem Stand waren die Arbeiten laut Marktbaumeister Robert Gerhard König erfolgreich.

Keine Keime mehr nachweisbar

Inzwischen wurde alles gereinigt, auch Fenster und Türen samt deren Rahmen. Jetzt soll durch eine Raumluftmessung untersucht werden, ob auch wirklich keine Keime mehr nachweisbar sind. Zuletzt hatte es in einigen Bereichen noch eine Nachtrocknung gegeben. Laut dem Architekten könnten die Bauarbeiten dann möglicherweise – verspätet zur ursprünglichen Planung – im Dezember beendigt werden, so König. „Dann muss es aber wirklich geschmeidig laufen.“

König weist auf Anfrage derEbersberger Zeitung aber auch darauf hin, dass der Einbau der Fenster immer noch nicht abgeschlossen ist. Bezogen werden könnte die Einrichtung dann vielleicht im Februar. „Das kann ich aber wirklich nicht sicher sagen.“ Die neuen Möbel seien inzwischen bestellt. Aber da gebe es auch Lieferzeiten.

Da ist noch nichts entschieden

Im Kirchseeoner Gemeinderat am vergangenen Montag ging es auf Nachfrage von Gemeinderat Sven Bittner (SPD) erneut darum, wer für den Schaden haften müsse. Reaktion von Bürgermeister Ockel: „Da ist noch nichts entschieden.“ Das Rathaus habe den Bauleiter mit dem Problem konfrontiert. Der habe zwar eine Versicherung, sei aber beispielsweise in der Nacht nicht auf dem Bau. „Das Problem ist, wir haben keine Zeugen“, so Ockel.

