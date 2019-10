Doppelt hält nicht immer besser: Zwei Schlösser nutzen nichts

Er hatten sein Radl gleich mit zwei Schlössern abgesichert. Das nutzte aber alles nicht gegen einen Bolzenschneider. Und in Kirchseeon wurden auch noch sechs Kinder beklaut.

Kirchseeon - Einen besonders dreisten Fahrraddiebstahl meldet die Ebersberger Polizei am Bahnhof in Kirchseeon: Am Mittwoch, 23. Oktober, in der Zeit von 6.15 bis 22 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein hochwertiges Fahrrad vom Bahnhofsgelände in Kirchseeon.

Schwarzes Herrenrad der Marke Ortler Bergerac

Das Fahrrad war gleich mit zwei Schlössern am Fahrradabstellplatz abgesperrt. Es handelte sich dabei um ein schwarzes Herrenrad der Marke Ortler Bergerac. Der Täter schnitt die Schlösser auf und nahm das Rad an sich.

Der Beuteschaden wird auf etwa 400 geschätzt. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ebersberg unter der Nummer 08092/8268-0 zu melden.

Lesen Sie dazu auch:

Neuer Volkssport im Landkreis Ebersberg: Fahrraddiebstahl

Umkleidekabine geplündert

Zwei Tage später ereignete sich ein Diebstahl aus einer Umkleidekabine in Kirchseeon. Am Freitag, 25. Oktober, in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter, aus der Umkleidekabine der Turnhalle in Kirchseeon, Kleidungsstücke und einen Rucksack von sechs Kindern.

Zeugen der Tat werden ebenfalls gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ebersberg unter der Nummer 08092/8268-0. ez

Ebenfalls interessant: Polizei schnappt Fahrraddieb (20)