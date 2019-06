Ein Mann, ein Rad und eine einstündige Ehe

Der Kirchseeoner Journalist Maximilian Marquardt (36) war beruflich schon häufig im Nahen und Mittleren Osten, doch den Iran bereiste er im März 2019 zum ersten Mal. Mit dem Rennrad hat er dort knapp 1000 Kilometer zurückgelegt.

Kirchseeon – Seit gut zehn Jahren fährt Marquardt Rennrad, seit drei Jahren semi-professionell, er nimmt an Rennen teil, trainiert dafür fünfmal pro Woche und hat ein Faible für ausgefallene Radreisen. So hat er schon einmal eine Transalp-Tour von Rosenheim nach Mailand unternommen, auf einem Bahnrad ohne Bremsen und Gänge.

+ In der Khara-Wüste, einer der heißesten Wüsten der Erde. © Marquardt Nun also der Iran. Wie ist er auf dieses Land gekommen? „Die Eltern meiner Freundin stammen aus dem Iran und haben noch Familie in Teheran“, erläutert Marquardt. So wusste er zumindest, dass es im Iran über 150 Berge gibt, die über 4000 Meter hoch sind, und dass die Asphaltstraßen oft bis zum Gipfel reichen. Als er in einem Bildband die Serpentinenstraßen sah, war es um ihn geschehen: „Wie in den Alpen, nur viel epochaler, ein unglaubliches Wechselspiel der Farben“, schwärmt er.

So entstand die Idee, das Land mit dem Rad zu bereisen – eine exotische Idee, wenn man bedenkt, dass im Iran kaum jemand Rad fährt, es ist ein Land der Autofahrer, in dem Benzin billiger ist als Trinkwasser.

+ Radverrückt: Max Marquardt „Natürlich wäre auch ein Trekking- oder Mountainbike gegangen, aber mich hat gerade das Rennrad gereizt“, so Marquardt. Sein Rad und sich selbst ließ er vorab von einer Rosenheimer Firma fit machen, die ihn ausführlich beriet und für die passende Ausstattung, Kleidung und Spezialreifen sorgte. Dann ging es endlich los, mit dem Rad als Sperrgepäck im Flieger. Außerdem im Gepäck: viele Ersatzteile und Werkzeuge, sicher ist sicher. Letztlich hatte er auf seiner Tour keine einzige größere Panne, nur einmal Probleme mit der Schaltung, bedingt durch den Sand in der Wüste. Aber selbst wenn er nur einmal am Straßenrand hielt, um die Schrauben nachzuziehen, konnte er sicher sein, dass sofort ein Auto neben ihm hielt und die Insassen ihre Hilfe anboten: „Die Iraner sind unglaublich gastfreundlich und hilfsbereit, das ist für sie eine Sache der Ehre.“ So werden Gäste dort nicht nur hofiert, sondern regelrecht beschützt. Das äußerte sich auch insofern, als die Teheraner Familie seiner Freundin ihn auf all seinen Touren begleitete: Oma, Onkel und andere Verwandte quetschten sich ins Auto und tuckerten hinter Max und seinem Rennrad hinterher oder brachten ihn überhaupt erst zum jeweiligen Startpunkt seiner Touren.

„Man kann nicht einfach in der Stadt aufs Rad steigen und losfahren“, erklärt Marquardt. „Die Straßen sind mehrspurig, Ampeln gibt es nicht. Es herrscht Chaos, aber irgendwie funktioniert es.“ Selber traute er sich nicht, Auto zu fahren. „Um Teheran von Nord nach Süd zu durchqueren, braucht man drei Stunden.“ Und hat ein Temperaturgefälle von acht Grad, denn die Stadt bietet alles von Smog hin zu grünen Oasen, von überfüllten, aber zuverlässigen U-Bahnen hin zu ruhiger Natur und Skigebieten im Norden.

+ Junge Musikerinnen machen eine kurze Pause vom Spiel. © Marquard t Überhaupt sei das Land sehr vielfältig: „Ich wollte ja nicht nur Rad fahren, sondern auch das Land erkunden, die Städte besichtigen.“ Übernachtet hat er unter anderem im prächtigen Isfahan und in der antiken Wüstenstadt Yazd, die durch ihre Windtürme bekannt ist. Die Verständigung klappte problemlos: „Viele Iraner lernen Englisch und sogar Deutsch in der Schule, Deutsche sind dort generell sehr willkommen.“ Manchmal übersetzte die Familie für ihn in Farsi, sonst unterhielt man sich eben mit Händen und Füßen. Übernachtet hat Marquardt meist bei Freunden und Verwandten der Familie. „Die Iraner sind sehr gastfreundlich, da ist ein Gästezimmer Standard.“ Und da war es auch kein Problem, mit seiner Freundin in einem Zimmer zu schlafen, anders als im 5-Sterne-Hotel in Yazd: „Wenn man nicht verheiratet ist, ist das gesetzlich verboten.“ Not macht erfinderisch, so kann man im Iran auch nur für eine Stunde heiraten und sich dann wieder scheiden lassen.

Skepsis vor der Reise

Marquardt räumt ein, dass er vor der Reise durchaus skeptisch gewesen sei: „Man liest in den Medien nur Negatives über das Land.“ Er selbst habe keine Scharia-Polizei gesehen, wohl aber Ordnungshüter, die beispielsweise darauf achteten, dass die Frauen Kopftücher tragen. „Aber insgesamt war das sehr entspannt, die Frauen tragen ihre Tücher ganz locker und eher wie ein modisches Accessoire in bunten Farben“, meint Marquardt und zeigt entsprechende Fotos auf seinem Handy. Er selbst habe darauf geachtet, beim Radfahren seine Arme und Waden zu bedecken: „Aus Respekt der Bevölkerung gegenüber“, wie er betont.

Was hat ihn auf seiner Reise am meisten beeindruckt? „Die Unmengen an Essen. Die Iraner lieben gutes, reichhaltiges Essen“, meint er und lacht. Dafür trinken sie keinen Alkohol, der ist verboten. „Für mich war das kein großes Ding, am erstaunlichsten waren für mich die Reaktionen der Deutschen, wenn ich ihnen das erzählt habe.“

Feiern ohne Alkohol

Marquardt hat auch das persische Neujahrsfest Nouruz miterlebt: „Da wird ganz ohne Alkohol bis zum frühen Morgen ausgelassen gefeiert, überall brennen Neujahrsfeuer, es wird getanzt und gelacht. Die Iraner sind ein sehr freundliches generöses Volk.“ Beeindruckt hat ihn auch die Digitalisierung und die hervorragende Internetabdeckung überall im Land: „Besser als in Deutschland.“ Zwar sind Google und Facebook verboten, Instagram hingegen boomt. Bezahlt wird flächendeckend bargeldlos: „Sogar bei den fliegenden Händlern in der U-Bahn.“ Ein Grund dafür ist die hohe Inflation im Land, die vielen großen Geldscheine, die wenig später nichts mehr wert sind, sind schlicht unpraktisch.

Marquardt wird ernst: „Es ist so schade, dass die USA solch einen Druck auf das Land ausüben, die Bevölkerung leidet massiv unter den Sanktionen, die Arbeitslosigkeit ist hoch.“ Dennoch ließen sich die Iraner ihre Lebensfreude nicht nehmen. Immer wieder betont Marquardt, dass der Iran kein Schurkenstaat sei: „Es gibt dort kein IS-Regime. Der Iran ist eines der sichersten Länder im Mittleren Osten, wenn nicht sogar sicherer als Deutschland.“ Und die Landschaft sei atemberaubend: grüne Täler, monumentale Berge, orientalische Architektur.

Als Reisezeit empfiehlt er das Frühjahr, den Winter zum Skifahren in einem der exzellenten Skigebiete. „Ich kann nur jedem raten, selbst dorthin zu reisen und das Land kennen zu lernen.“ Er selbst wird definitiv wieder in den Iran reisen, ob mit oder ohne Rad. „Reisende erleben im Iran ein Land voller Schätze, unter denen der wertvollste ohne Zweifel seine freundlichen Menschen sind.

Susanne Edelmann

