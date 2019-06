Walpurgismarkt in Kirchseeon vor ungewisser Zukunft

Um die Zukunft des Waren- und Kunsthandwerkermarktes „Walpurgismarkt“ geht es am Montag, 3. Juni, im Gemeinderat Kirchseeon.

Kirchseeon – Auf der Tagesordnung steht: „Abschaffung des jährlichen Walpurgismarktes.“

In der Vergangenheit hatte es wohl Probleme damit gegeben, eine breite Palette von Anbietern für den von der Gemeinde organisierten Markt zu bekommen. Auch hatten sich Firanten wohl für mehrere Märkte zum gleichen Termin angemeldet und sich dann kurzfristig gegen Kirchseeon entschieden. Der reservierte Stellplatz für einen Stand blieb leer. Es entstand eine Lücke.

Walpurgismarkt: Das war der Anfang

Vereine versuchen das Angebot zu beleben

In diesem Jahr versuchten die örtlichen Vereine durch eigene Stände das Angebot zu beleben. Angekündigt hatten sich unter anderem die Feuerwehr Markt Kirchseeon mit einem Einsatzfahrzeug und einem Infostand, die Verkehrswacht, die Nachbarschaftshilfe, die Autoteiler Kirchseeon, die Eigenheimer Kirchseeon, der Ortsverschönerungsverein, die Katholische Frauen Deutschland, der Gartenbauverein sowie der Trachtenverein Seetaler gemeinsam in einem größeren Stand. Spiele für Kinder wurden vorbereitet. Zumindest für einige Organisationen erwies sich das Engagement als positiv. Sie konnten neue Mitglieder werben.

Premiere war im Jahr 2008

Der Walpurgismarkt fand übrigens erstmals im Jahr 2008 statt, auch damals schon Ende April. Er löste den bekannten „Josefimarkt“ ab, der bis dahin traditionell im März angesetzt war. Geworben wurde für die „neue“ Veranstaltung am Kirchseeoner Marktplatz übriges damit, dass rund 40 Künstler ihre selbst gefertigten Waren feilbieten würden. Auf der Liste standen unter anderem Keramik, Glaswaren, Holzwaren, Korbartikel, Kunstkarten sowie Acryl-Ölbilder. „Diese Fülle von selbst kreierten Waren lässt Liebhaberherzen höher schlagen“, versicherte das Rathaus. Angekündigt wurden Töpfer, Maler, Drechsler und Korbflechter. Schauvorführungen waren an verschiedenen Ständen geplant. Einen musikalischen Rahmen gab es auch. Den Kindern wurden Gummibärchen und Luftballons versprochen. Ob es so etwas weiter geben könnte, darüber wird im Gremium beraten.

Weitere Tagesordnungspunkte der Sitzung des Marktgemeinderates Kirchseeon am Montag, 3. Juni, sind ab 19.30 Uhr im Rathaus unter anderem: Antrag auf Erweiterung einer landwirtschaftlichen Halle in Buch, Antrag der Musikschule und der Marktkapelle zur kommunalen Förderung von Bläserklassenarbeit an der Grund- und Mittelschule Kirchseeon/Eglharting sowie ein Antrag auf Vorbescheid zum Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 14 Wohnungen am Spannleitenberg.

