Mehr als Minimalversion: Im Altbau der Schule wird saniert

Umfangreicher als bisher geplant sollen die Renovierungs-Arbeiten am alten Teil der Grund- und Mittelschule Kirchseeon werden. Dazu gab jetzt der Marktgemeinderat Grünes Licht.

Kirchseeon – Ursprünglich war vorgesehen, im Altbau einschließlich des Hortes, die Elektroinstallation zu sanieren. Das hatte der Gemeinderat auch bereits im März beschlossen. Im Zuge der Planung stellte sich jedoch heraus, dass es sinnvoll wäre, nicht nur die „Minimalversion“ anzugehen, also unter anderem neben den Arbeiten an der Elektroanlage die Wände zu spachteln und zu malern, oder den Boden auszutauschen, sondern auch „längst fällige Erneuerungen“ vorzunehmen, wie es aus dem Rathaus heißt.

Mehr als Minimalversion

„Die Klassenzimmer im Altbau machen uns Kopfzerbrechen“, erklärte Bürgermeister Udo Ockel (CSU) in der Sitzung. „Da müssen wir dringend etwas tun.“ Konkret geht es zusätzlich um die Heizkörper (Ockel: „Die stammen aus den 60er-Jahren“). Die Waschbecken sollen ebenso erneuert werden wie die Toiletten.

Heizkörper und Waschbecken

Auch im Hort stehen Renovierungsarbeiten auf dem Plan. Ein weiteres Thema ist dort die Küche. Finanzmittel für das Projekt sollen im gemeindlichen Haushalt 2020 eingestellt werden.

Wenn die Sanierung startet, sollen die betreffenden Klassen umziehen. Zwei Klassen könnten im Schulhaus selbst untergebracht werden, Unterricht wird aber auch in den Containern auf der gegenüberliegenden Straßenseite stattfinden. Doch dazu müssen diese Räume erst einmal leer sein. Denn derzeit werden sie noch vom Johanniter Kindergarten genutzt. Der würden gerne in das neue Kinderhaus nebenan umziehen. Doch das ist noch nicht fertig.

Zwischenlösung Container

Die Container-Lösung hat einen großen Vorteil. Weil es diese Unterbringungsmöglichkeit gibt, muss die Sanierung nicht in die sechs Wochen der großen Ferien gelegt werden. Dadurch fällt der zeitliche Druck weg und bei der Ausschreibung der Arbeiten sind weitaus günstigere Preise zu erzielen. Geschätzte Gesamtkosten: rund 290 000 Euro.

Baujahr 1901

Schulleiter Franz Kraxenberger freut sich über die Entscheidung. „Das ist alles dringend notwendig.“ Dieser Teil der Schule sei im Jahr 1901 gebaut und in den 1960er-Jahren verändert worden. „Gut und richtig ist, dass man das jetzt gleich g’scheid macht“, sagte der Rektor gegenüber derEbersberger Zeitung.

Schule in Eglharting

Ein weiteres Themenfeld öffnete in der Sitzung CSU-Gemeinderat Andreas Scherer. Er meinte nämlich angesichts der nun beschlossenen Maßnahmen: „Was in Kirchseeon notwendig ist, ist auch in Eglharting notwendig.“ Im dortigen Schulhaus seien die sanitären Einrichtungen ebenfalls sanierungsbedürftig. Und es gehe um eine ganze Reihe weiterer Punkte. Vielleicht müsse man über eine Aufstockung nachdenken. „Das ist dann aber ein Großprojekt, das ist mir schon klar“, machte Scherer gegenüber derEZ deutlich. Im gemeindlichen Haushalt für das Jahr 2020 sollte man jedoch schon mal etwas einstellen, so der CSU-Gemeinderat.