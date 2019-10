Kirchseeoner Grüne nominieren Oberhauser-Hainer

Die Kirchseeoner Grünen haben ihre Bürgermeisterkandidatin Andrea Oberhauser-Hainer und die Kandidaten der Grünen Liste gewählt.

Kirchseeon – „Wir gehen mit einer hochengagierten Bürgermeisterkandidatin und einem ausgewogenen, dynamischen neuen Team in die Kommunalwahlen 2020“, so der Ortsverband selbstbewusst.

In Kirchseeon aufgewachsen

Oberhauser-Hainer ist in der Gemeinde Kirchseeon aufgewachsen, auf einem Bauernhof in Buch. Dort lebt sie mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern. Sie studierte an der TU-München Lebensmitteltechnologie und arbeitet seit 17 Jahren als Qualitätsmanagerin in der Pharmaindustrie. Sie engagierte sich bereits acht Jahre in der offenen Behindertenarbeit, seit sechs Jahren ist sie parteilose Fraktionsvorsitzende der Grünen Liste Kirchseeon.

Die Grüne Liste setze sich zusammen aus langjährigen, erfahrenen Kommunalpolitikern und qualifizierten neuen Kandidaten, so der Ortsverband. Was sich Oberhauser-Hainer und die Kandidaten im Einzelnen für die kommende Amtsperiode vorstellen, werde auf weiteren Veranstaltungen in den nächsten Wochen und Monaten dargelegt.

Die Liste der Grünen

1. Andrea Oberhauser-Hainer, 2. Natalie Katholing, 3. Bernhard Buckl, 4. Rüdiger Za, 5. Bettina Moder, 6. Manfred Drosta, 7. Susanne Höpler, 8. Gerhard Müllritter, 9. Dr. Annelies Schneider, 10. Veronika Görner, 11. Karl-Heinz König, 12. Bertina Pannen-Baller, 13. Gerold Hauer, 14. Sylvester Burghardt, 15. Beate Kiss, 16. Thomas Moder, 17. Vivien Katholing, 18. Jane Sootheran-Appelt, 19. Ivonne Reimann, 20. Arne Höller, 21. Brigitte Sickinger, 22. Lars Krüger, 23. Uwe Barthelmes, 24. Dr. Anton Lerf.

