Klimawandel auf der Bühne - dafür gab es viel Applaus

Mit dem Klimawandel hat sich das Sporttheater des Gymnasiums Kirchseeon in seinen viel umjubelten Vorstellungen zum Schuljahresende beschäftigt.

Kirchseeon - Der Titel des Programms lautete heuer „Countdown“, der Untertitel „Die Erde auf der Psychocouch“. Die Idee, das schwierige Thema auf die Bühne in der Schulaula zu bringen, hatte Lehrerin Margarete Barthelmes, die nach ihrer Indonesien-Reise empört war über die Verschmutzung der Meere.

Schwieriges Thema unterhaltsam aufbereitet

Bei den Zuschauern kam’s an: Väter, Mütter und Großeltern kamen in der Pause und am Ende der Show auf die Akteure zu, um zu versichern, dass diese Show nicht nur bewegungstechnisch gelungen, sondern auch von der Thematik sehr wichtig sei. Manche Kollegen fanden, dass jeder Schüler in die Show kommen müsse, um mit dem Thema „Klimawandel“ auf lustige/ unterhaltsame Art vertraut gemacht zu werden.

Applaus wollte nicht enden

Ein nicht enden wollender Applaus an den Abenden zeigte dem Team, dass seine Show gut angekommen war, die Leistungen der Schüler – egal ob Gesang, Turnen, Akrobatik, Einrad, Jonglage, Balanciernummern oder Schauspiel und Bühnentechnik) vom Publikum honoriert wurden. ez