Gut für die Umwelt: Mit Häkel-Netz gegen Plastik

Die Idee ist ganz einfach, aber man muss erst einmal darauf kommen: Einkaufsnetze aus Wolle. Klimaschutz per Handarbeit sozusagen. Das geht.

Kirchseeon – Maria Wollny (68) aus Eglharting (Gemeinde Kirchseeon) wollte etwas gegen die Plastikflut im Supermarkt vor allem bei Obst und Gemüse unternehmen. In einer „schlaflosen Nacht“ fiel ihr die Lösung ein. Häkeln. Mit dieser Handarbeitstechnik macht sie nun Einkaufsnetze aus Wolle und hofft auf viele Nachahmer.

Früher Vizebürgermeisterin

Wollny war früher Vizebürgermeisterin in Kirchseeon, sitzt immer noch im Gemeinderat. Ihre Ämter als Vorsitzende der örtlichen Nachbarschaftshilfe und als ehrenamtliche Geschäftsführerin der Organisation hat sie aufgegeben. „Etwas langweilig ist mir schon“, gibt sie zu. Aber jetzt hat sie eben mehr Zeit für ihr neues Projekt.

Schon sieben Säckchen hergestellt

„Ich habe mich gleich dran gemacht. Mittlerweile sind bereits sieben Netzsäckchen hergestellt und ich habe sie auch gleich zum Einsatz gebracht.“ Drei habe sie immer im Korb beim Einkaufen dabei. „Diese Netze kann man zum Einpacken von loser Ware benutzen und gefüllt auf das Band zum Bezahlen legen.“ Praktisch wären helle Farben damit die Verkäuferin gleich sehe, was in dem Netz sei. Und weil man das Netz samt der Ware auf das Band lege und es damit mit gewogen werde, seien leichtere Materialien sinnvoll. 30 Gramm Wolle brauche man für ein Netz, so wie es Wollny derzeit macht. Das koste etwa 60 Cent. „Man kann auch gut günstigere Ausgangsstoffe nehmen. Möglich ist zudem, die Netze größer zu machen. Und bei der Gestaltung kann man ganz individuell vorgehen.“ Das „Produkt“ ist waschbar und vielfach wiederverwendbar.

Für ein Netz braucht sie zwei Stunden

Um ein Netz herzustellen, brauche sie etwa zwei Stunden, so Wollny. Sie ist aber auch ein Profi, beschäftigt sich schon sehr lange mit Häkelarbeiten. Mit dieser Aktion hat sie noch einen weiteren Hintergedanken. Man könne ewas für die Umwelt tun und gleichzeitig viele Leute für das Handarbeiten interessieren. Deshalb will sie jetzt auch alle Altersgruppen ansprechen. Wollny hat vor, in den Schulen für das Projekt zu werben. Ansprechen will sie aber auch Frauengruppen. Eine weitere Zielgruppe sind Senioren. Bei Treffen könnte man auch Häkeln lernen oder seine Fähigkeiten verbessern. Und es soll nicht nur eine Frauendomäne sein. „Männer können das auch.“ Wollny ist gespannt, wie sich ihr Angebot entwickelt. Ganz neu sei die Netz-Idee nicht. „Das gab es früher auch schon.“

„Ein kleiner Beitrag ist es auch“

Doch im Vordergrund steht das Ziel, Plastik zu vermeiden, das sich nur sehr langsam abbaut und in den Meeren großen Schaden anrichtet. Die Überbleibsel unserer Wegwerfgesellschaft kosten jedes Jahr vielen Meerestieren das Leben. Wollnys Appell: „Ich kann allen nur raten, Produkte die bereits verpackt sind, wenn möglich nicht zu kaufen. Mir ist auch klar, dass nicht alles sich umsetzen lässt. Aber ein kleiner Beitrag ist es auch, wenn nur viele Menschen mitmachen wollen. Dann ist schon sehr vieles erreicht.“

Nur Verbote aussprechen ist unproduktiv

Nur Verbote voreilig den Bürgern aussprechen, sei nicht produktiv, dazu gehörten schon Lösungen in kleinen Schritten anzubieten. „Klima und Umwelt zu schützen, ist ein sehr großer Bereich. Auch im kleinem Tun können wir uns daran beteiligen“, so Wollny. Dabei sei es ihr wichtig, dass nicht nur Plastiksäckchen in den Geschäften reduziert werden, sondern die kleinen Papiertüten zum Verpacken für loses Gemüse und Obst gehörten ebenfalls dazu.

