Konzept offene Werkstatt: Erster „Makerspace“ im Landkreis

Von: Raffael Scherer

So sieht Kirchseeons erste offene Werkstatt aus: (v. l.) Michael Graf und Marcus Zweiböhmer hinterm Tisch für Vorträge und Besprechungen, an der Werkbank Gundula Riebl und neben der Kreissäge ihr Mann Martin Riebl. © PETER KEES

Im Kirchseeoner Berufsbildungswerk treffen sich regelmäßig Tüftler und Bastler zum gemeinsamen Werkeln, Basteln und Weiterbilden.

Kirchseeon – Mit einem herzlich lauten „Hallo zusammen“ kommt Peter Fröhlich zur Tür herein, einen großen, dreckigen 3D-Drucker in den Händen. „Der wurde von einer offenen Werkstatt in München ausgemustert und braucht einfach nur ein bisschen Liebe und Aufmerksamkeit“, erklärt er, stellt ihn auf der Werkbank ab und streichelt über das verstaubte Gerät. Sofort bildet sich in dem neuen Kirchseeoner Makerspace auf dem Gelände des Berufsbildungswerks (BBW) ein Kreis an interessierten Bastlern und berät, was alles zu tun ist.

Doch was ist überhaupt ein Makerspace? „Bei dem Konzept gibt es drei Begriffe, die herumwabern: Offene Werkstatt, Makerspace und Fablab. Und Makerspace hat sich einfach etabliert“, erklärt Martin Riebl, Gründer des ersten Makerspace im Ebersberger Landkreis, über das Gemurmel hinweg. Kurz zusammengefasst handelt es sich dabei um eine Gruppe von Menschen, die für die verschiedensten Projekte gemeinsam eine Werkstatt nutzt, so der Grafinger. Und der 61-Jährige ergänzt mit einem Augenzwinkern: „Makerspace klingt eben einfach moderner als Bastelbude.“

Vom Holzkästchen bis zum 3D-Drucker

Eine der ersten Holzbasteleien: Gründerin Gundula Riebl präsentiert eine der mobilen Werkzeughalterungen. © PETER KEES

Von den eher klassischen Werkzeugen wie Kreissäge und Bohrer zur Holzbearbeitung bis hin zu modernen Geräten für 3D-Druck, Lasergravuren oder Mikro-Controlling, ist in der Werkstatt alles zu finden. „Noch freuen die sich hier über neue Gerätschaften, in München steht da meistens schon alles voll“, formuliert Fröhlich seine aus der Landeshauptstadt mitgebrachte Erfahrung, während er den neuen 3D-Drucker putzt. „Bisher gab es hier für Hobbybauer nur zwei Möglichkeiten: Entweder nach München raus, oder runter in den Hobbykeller“, pflichtet ihm sein Kollege Sven Arnold aus Ebersberg bei.

„In Deutschland gibt es bereits über 300 Makerspaces“, erklärt Gründer Riebl. Da darf der heimische Landkreis doch nicht fehlen: Also begann der Grafinger vor anderthalb Jahren nach Gleichgesinnten aus der Nähe zu suchen und gründete den Verein „Makerspace EBE“ mit zehn Mitgliedern.

Bezahlbarer Raum als größte Hürde

Wo keine Sägespäne fliegen sollen: Martin Riebl im Nebenzimmer für die feineren Arbeiten mit Elektronik. © PETER KEES

Der nächste Schritt hin zur offenen Werkstatt: Ein bezahlbarer Raum zur Umsetzung. „Das war die größte Hürde“, erinnert sich Riebl. Im Kirchseeoner Rathaus wurden sie schließlich an das Berufsbildungswerk weitervermittelt: „Und da hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass es da beidseitig den Wunsch gibt, gemeinsam etwas zu machen“, sagt Riebl und lächelt Arthur Böttcher, Ausbildungs- und Betriebsleiter des BBWs zu, der lässig am Türrahmen der neuen Werkstatt lehnt und das Treiben beobachtet. „Wir fanden das eine gute Idee, hatten noch Räume frei und dachten uns, bevor wir die ungenutzt lassen, geben wir sie Leuten, die Ideen haben“, ergänzt dieser.

Seit Juni ist das Makerspace-Team schon dabei sich im BBW seine Werkstatt einzurichten. Die monatlichen Mitgliedsbeiträge von 20 Euro, bzw. ermäßigt 10 Euro, decken gerade so die Mietkosten und finanzieren die Anschaffung neuer Verbrauchsmaterialien. Vom Bau eines Holzkästchens bis zur Schaltflächenprogrammierung bringt dabei jedes Mitglied seine individuellen Erfahrungen mit und kann diese bei derzeit noch unregelmäßig stattfindenden offenen Themenabenden vorstellen.

Vorträge und Repaircafé im Anmarsch

Doch nicht nur für den gemeinsamen Austausch kommt die Werkstatt zum Einsatz, auch wer etwa am Sonntag wegen der Lautstärke nicht daheim werkeln darf, kommt eben allein in den Makerspace. Abgesprochen wird sich dabei intern via Chatgruppe.

Auf lange Sicht hofft das Team wöchentlich Themenabende anbieten zu können, am 25. Oktober findet dort bereits der erste Vortrag, organisiert von der Volkshochschule Grafing, statt. Auch ein Repaircafé sei dabei bereits im Gespräch. Bis dahin hofft das Team, dass sich die Makerspace-Idee im Landkreis verbreitet und der ein oder andere Bastler noch zur derzeit 18-köpfigen Gruppe dazustößt. Denn bei einem sind sich die Hobbywerkler einig: Gemeinsam macht es eben am meisten Spaß.

Kontakt Email: kontakt@makerspace-ebe-de Tel. (01 57) 75 79 78 61 www.makerspace-ebe.de

