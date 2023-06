CSU-Fraktion oder Verein: Gemeinderat soll sich entscheiden

Von: Robert Langer

Der alte Wasserturm auf dem belasteten Geländes des Bahnschwellenwerks spielt auch in der Planung des neuen Quartiers für 3000 Menschen eine zentrale Rolle. © Grafik: ECE

Weil Andreas Scherer als Vorstand des Vereins „Schutz des Kirchseeoner Südens“ das Bahnschwellenwerk-Projekt heftig kritisiert, reagiert seine CSU-Fraktion.

Kirchseeon – Er durfte nicht mitreden und er durfte nicht mitstimmen: Der Kirchseeoner CSU-Gemeinderat Andreas Scherer musste schweigen, als es später im nicht-öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung um die geplante und nicht unumstrittene Bebauung des Bahnschwellenwerksgeländes ging. Dieses Vorhaben eines Investors mit Wohnraum für bis zu 3000 Menschen lehnt Scherer ab. Er ist Vorsitzender des Vereins „Schutz des Kirchseeoner Südens“.

Bürgermeister beruft sich auf Gemeindeordnung

Diesen Posten sieht die Verwaltung als persönliche Beteiligung an, was zum Ausschluss führte. Bürgermeister Jan Paeplow (CSU) berief sich in der öffentlichen Sitzung auf die Gemeindeordnung. „Wir vollziehen hier Gesetz. Da geht kein Weg daran vorbei.“ Die Entscheidung habe nichts mit dem Thema zu tun. „Es geht um Rahmenbedingungen.“

CSU: Fraktion muss reagieren

Dieser Sichtweise stimmte die Mehrheit zu. Dass es bei der Debatte aber auch eine zweite Ebene gibt, machte die Position von CSU-Sprecher Paul Hörl deutlich. Er sieht seit Scherers Amtsübernahme beim „Schutz des Süden“ einen sich verschärfenden Ton. Die Meinung der CSU zum Projekt sei „nicht die kategorische Ablehnung aber auch nicht ein Hurra“. Die Fraktion habe viele Fragen an den Investor gestellt. Diese seien noch in der Abarbeitung. Bei der CSU-Fraktion gebe es keinen Zwang. Gemeinderäte seien nur ihrem Gewissen und ihrem Amtseid verpflichtet. Wenn aber der Verein so aggressiv agiere, müsse die Fraktion reagieren. Scherer sei aufgefordert worden, entweder sein Amt als Vorstand niederzulegen oder aus der Fraktion auszutreten. Entscheidung offen.

Protest gegen Ausschluss im Gemeindrat

Protest gegen den Ausschluss Scherers für die nichtöffentliche Gemeinderatssitzung kam vor allem von den Grünen. Elementare plebiszitäre Elemente würden verhindert, erklärte Karl-Heinz König. „Meinungen sind auszuhalten“, meinte FDP-Gemeinderätin Susanne Markmiller. Die Rechtsanwältin hatte zudem „ziemliche Zweifel“ an der juristischen Einschätzung der Situation.

Andreas Scherer Gemeinderat und Vorstand © kn

Und Scherer selbst? „Wegen der politischen und juristischen Brisanz gebe ich derzeit keine Stellungnahme ab“, sagte er zur EZ.

Im Juli will sich das Gremium noch mehrmals nicht-öffentlich mit dem Bauprojekt beschäftigen. Laut Paeplow muss dann in jedem Fall Scherer einzeln per Beschluss ausgeschlossen werden.

