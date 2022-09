In dieser Druckerei gilt die Vier-Tage-Woche – seit 1978

Von: Josef Ametsbichler

Farbenfroher Job: Ursula Wittmann mit einem Kautschuk-Tampon für den Formteiledruck neben Firmenchef Thomas Belletz. Hinter ihnen das Farb-Lager der Druckerei Kroll in Kirchseeon. © Josef Ametsbichler

Die Vier-Tage-Woche als arbeitnehmerfreundliche Alternative: Seit 44 Jahren ist in der Kirchseeoner Druckerei Kroll der Freitag ein echter Frei-Tag.

Kirchseeon – Damit Thomas Belletz (33) den Geruch der Druckerfarbe wieder wahrnimmt, die dem Besucher in Werkstatt und Büroräume gleichermaßen in die Nase zwickt, muss er schon zwei Wochen Urlaub machen. „Man gewöhnt sich daran“, sagt der Chef der Kirchseeoner Druckerei Kroll. Gesundheitliche Bedenken hat er nicht. „Das war mal“, sagt er. Und Ursula Wittmann (55), Tochter des bereits verstorbenen Firmengründers und heute Belletz’ rechte Hand, sagt dazu nur: „Der Papa ist 98 geworden.“

Das Drucker-Duo steht zwischen Eimern voller Farbregale, blassrosafarbener Kautschukstempel für den Tampondruck und klobiger Maschinen. Bestückt mit Rahmen, Klemmen, Schläuchen und Schanieren, deren Zweck sich dem Laien auch auf den zweiten Blick nicht erschließt. Farbspritzer übersäen den Boden. Das Inventar lässt ahnen, dass in den Räumen in unmittelbarer Nachbarschaft des Rathauses schon seit Jahrzehnten ordentliche Handarbeit geleistet wird. Die 1959 gegründete Formteile-Druckerei Kroll verströmt neben dem Geruch der Druckerfarbe auch den eines Traditionsbetriebs.

Seit 1. Januar 1978 Vier Tage Woche

Die Kirchseeoner Druckerei Kroll von außen. © Josef Ametsbichler

Dabei ist das Betriebsmodell der Druckerei seiner Zeit weit voraus. 44 Jahre, um genau zu sein: Zum 1. Januar 1978 führte der Unternehmensgründer, Josef Kroll, für seine Belegschaft die Vier-Tage-Woche ein. „Damit Sie in der Lohnauszahlung gegenüber 1977 keinen Nachteil erleiden, zahlen wir unter Zugrundelegung des bisherigen Stundenlohnes 40 Stunden wöchentlich aus“, heißt es in einem Schreiben an die Belegschaft. Krolls Tochter Ursula Wittmann hat es bis heute aufgehoben. „Mein Vater war schon immer ein Pionier“, sagt sie.

Es habe sich einfach nicht rentiert, am Freitag um 7 Uhr für einen halben Tag Betrieb, unterbrochen von Brotzeit und Mittagspause die Maschinen einzustellen. „Eine Stunde am Tag länger arbeiten bringt viel mehr.“ Dazu hätten früher vor allem Frauen in dem Betrieb gearbeitet, die froh über den zusätzlichen Familientag gewesen seien. Der Vater habe den Freitag für Kundenbesuche genutzt, und um Büroarbeit zu erledigen und Druckvorlagen vorzubereiten. „Er hat eh die Sieben-Tage-Woche gehabt, bis spät in die Nacht“, sagt die Tochter.

Nur der Geschäftsführer hat Bereitschaftsdienst

Ein Ausschnitt aus dem Personalschreiben von 1977. © Josef Ametsbichler

Inzwischen ist Wittmann die einzige Frau in der achtköpfigen Stammbelegschaft. Beibehalten hat die Firma die Vier-Tage-Woche bis heute. Auf 37 Stunden kommen die Beschäftigten in der Woche, zwar gibt es nur den vorgeschriebenen Mindest-Jahresurlaub von 24 Tagen, doch dafür dauert das Wochenende drei Tage. Nur der Geschäftsführer, der seit Jahreswechsel auch der Eigentümer ist, hat am Freitag Bereitschaft aus dem Homeoffice.

„Man kann sich die Kunden schon so erziehen“, sagt er schmunzelnd darüber, dass er dann auch nicht oft tätig werden muss. Nur wenn ein Kunde mit einem wirklich pressanten Auftrag um die Ecke komme, oder in Wochen mit einem Feiertag, werfe er am Freitag auch mal die Druckmaschinen an. Ansonsten dauert der Arbeitstag von 7 bis 17 Uhr, ergänzt Wittmann. Mit einer Viertelstunde Brotzeit und einer halben Stunde Mittagspause, macht 9,25 Stunden reine Arbeitszeit am Tag. So hätten es sich die Mitarbeiter gewünscht.

Treuester Kunde seit 1962 dabei

„Das kommt gut an bei den Leuten“, sagt der Chef. Jüngst habe ihm ein Mitbewerber erzählt, dass er seinen Betrieb auch umstellen werde. „Wir sind es nicht anders gewohnt“, sagt er über die längeren Arbeitstage. In der Produktivität sehe er keine Einschränkungen. Und Ursula Wittmann erzählt, dass sie immer wieder scherzhaft von Kunden gefragt werde, ob sie bei ihnen anfangen könnten. Leider nein, das Druckerei-Team sei derzeit auch dank zweier Aushilfen komplett.

Wittmann und Belletz stehen zwischen Glasfläschchen für die Kosmetik-Industrie, Display-Blenden für Automaten und und Patienten-Liegen für Computertomographen. Bedrucken kann das kleine Unternehmen alles, was nicht bei Drei auf dem Baum ist. Der treueste Stammkunde ist ein Hersteller von Hilfsmitteln für die Flugnavigation, der diese seit 1962 bei der Firma Kroll bedrucken lasse, erzählt die Tochter des Gründers.

Anderen Firmen ein Vorbild

Inzwischen sei das Unternehmen vor allem im Premium-Sektor mit kleinen Serien tätig – andere Aufträge wie das Bedrucken von Feuerzeugen, Kugelschreibern und Aschenbechern seien längst in Billiglohn-Länder abgeflossen. „Wir müssen jedes Teil einmal in die Hand nehmen“, sagt Thomas Belletz über das Handwerk Formteiledruck, das nicht einfach zu automatisieren sei.

In dieser Nische hat es sich das Unternehmen offenbar gut eingerichtet, mit seiner Vier-Tage-Woche und dem extralangen Wochenende. „Das funktioniert, wenn man eine gute Einteilung hat und alle mithelfen“, sagt Ursula Wittmann. „Es können sich ruhig auch Andere ein Beispiel nehmen“, findet sie. „Das Leben ist eh so kurz.“

