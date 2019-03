Vier Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Wer hat das beobachtet? Die Ebersberger Polizei sucht Zeugen in einem Fall von Vandalismus.

Kirchseeon – Im Landkreis Ebersberg kommt es immer wieder zu mutwilligen Beschädigungen von Fahrzeugen. Der jüngste Fall ereignete sich in Kirchseeon.

In der Nacht von Donnerstag, auf Freitag, 1. März, wurden vier geparkte Autos, welche in Kirchseeon in der Wasserburger Straße sowie dem Marktplatz abgestellt worden waren, von Unbekannten mutwillig beschädigt. Es wurden von dem oder den Tätern jeweils die linken Außenspiegel der Fahrzeuge heruntergebrochen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro.

Die Polizeiinspektion Ebersberg erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. (0 80 92) 82 680.

ez