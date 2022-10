Pfusch am Bau: Rentnerin zahlt 45 Jahre lang Strom ihrer Nachbarn

Von: Raffael Scherer

Hier war der Fehler: Marianne Pfister (77, re.) und ihre Nachbarin Iemkje Stiemer (82) im Keller des Mehrfamilienhauses in Eglharting. Die Stromzähler der Frauen wurden vor Jahrzehnten vertauscht. Der Fehler fiel erst jetzt auf. Sicherung raus – doch Licht bleibt an Irrtum stört Freundschaft nicht © SRO

Als die Eglhartingerin ihren Sicherungskasten erneuern wollte, fiel erstmals auf: Der Stromzähler gehört zu ihrer Nachbarin - und umgekehrt.

Eglharting – Seit 45 Jahren wohnt Marianne Pfister (77) mit ihrem Mann in einer Mietwohnung in Eglharting (Gemeinde Kirchseeon). Dort bezahlte sie, ohne es zu wissen, über all die Jahre den Strom ihrer Nachbarn, seit 1990 den von Iemkje Stiemer (82) – und andersherum.

„Im Frühjahr haben wir vorgehabt, unsere Leitungen von einer Elektrofirma überprüfen zu lassen, weil wir gesagt hatten, der Sicherungskasten gehört erneuert“, erinnert sich die 77-Jährige beim gemütlichen Kaffeetrinken mit ihrer Nachbarin Stiemer. Schließlich waren die Stromzähler seit Anfang der 1970er unangetastet.

Erst nach mehreren Versuchen Leitung gefunden

Also marschierte der Elektriker im April dieses Jahres in den Keller und drehte die Hauptsicherung heraus – doch in der Wohnung der Eglhartingerin blieb das Licht an. „Sauber“, meinte der Elektriker überrascht, erinnert sich Marianne Pfister. Stellte sich die Frage, an welcher Leitung der Stromzähler denn sonst dranhängt.

Also drehte der Fachmann die Sicherungen daneben heraus, doch es blieb oben weiterhin hell: „Dann hatte ich die Idee, dass sie vielleicht den Zähler darunter, der meiner Nachbarin gehört, mit meinem vertauscht haben“, sagt Pfister. Gesagt, getan. Sofort rief Nachbarin und Freundin Stiemer vom dritten Stock herunter: „Jetzt ist bei dir das Licht aus!“

Rattenschwanz an Formalitäten

Der Enegriekonzern E.ON, von dem die beiden Frauen ihren Strom beziehen, und seine Tochter Bayernwerk rieten schlicht dazu, die Schilder an den Zählern auszutauschen: „Aber damit ist es ja nicht erledigt“, so Pfister. Auch die Hausverwaltung, bei welcher Stiemer ehrenamtlich als Beirätin arbeitet, stellte sich zunächst taub bei der Frage, wer für den Zähleraustausch bezahlt.

Die Baufirma, die das Gebäude Anfang der 1970er Jahre errichtet hatte, gibt es schon lange nicht mehr. Ein Rechtsanwalt musste her: „Das hat einen Rattenschwanz nach sich gezogen“, erinnert sich die Beirätin. Am Ende kam dann doch die Hausverwaltung für den Austausch auf, sodass die Rentnerinnen seit August endlich auch wirklich ihren eigenen Stromverbrauch bezahlen.

Wer prüft schon die Hauptsicherung im Keller?

Wieso das Malheur solange unentdeckt blieb? Im Gegensatz zu den modernen, digitalen Stromzählern, welche alle acht Jahre überprüft und geeicht werden müssen, durften die alten Stromzähler einfach so bestehen bleiben, erklärt Stiemer.

Musste in der Wohnung für Bauarbeiten der Strom abgeschaltet werden, verwendeten die Rentnerinnen stets die Klappschalter im Sicherungskasten der Wohnung: „Wann musst du schon da unten im Keller an die Hauptsicherung?“, so Pfisters Erfahrung.

Freundschaft bleibt ungetrübt

Wer nun die andere ausbezahlen muss? „Bei uns hat es sich die letzten acht Jahre ziemlich ausgeglichen, da wir ziemlich den gleichen Haushalt haben, wir zwei“, sagt Stiemer und schmunzelt ihrer Nachbarin zu. Genau neun Kilowattstunden Differenz in knapp einem Jahrzehnt, Streit gab es deshalb nicht: „Wir verstehen uns ja super, jeden Tag, wenn ich nichts von ihr höre, dann klopf’ ich und sehe nach“, sagt Pfister und isst ein Stück von Stiemers Zitronenkuchen.

Jetzt, wo die Stromkosten immer größere Löcher ins Budget fressen, raten die Nachbarinnen allen Mietern: „Nachschauen, ob das auch echt mein Zähler ist oder wo ich wirklich dranhänge. Sonst bin ich schnell der Gelackmeierte.“

