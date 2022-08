Eine Anlage für alle Wohnungen: Von Hausverwalter zum Energie-Investor

Von: Robert Langer

Ulrich Haushofer steht auf den grün markierten Stellplätzen vor dem Mehrfamilienhaus in Kirchseeon, das er verwaltet und das er als Investor mit Energie versorgt. © Stefan Rossmann

Wohnungseigentümer verkauft Strom und Wärme an die anderen Parteien im Haus. Das rechnet sich für alle.

Kirchseeon – Die grüne Farbe der Parkplatzfläche vor der E-Ladesäule an der Straße am Rathaus Kirchseeon ist auffällig. Hinter der Markierung steckt ein größeres Projekt mit 500 Quadratmetern Solarflächen auf dem Dach des angrenzenden Mehrfamilienhauses mit Eigentums- und Mietwohnungen, einem kleinen Blockheizkraftwerk (BHKW) im Keller des Gebäudes und Wallboxen an Auto-Stellplätzen in der Tiefgarage. Zu Besuch in einem Vorzeigeobjekt der Energiewende.

Verantwortlich für den Weg in die Zukunft ist Ulrich Haushofer. Sein Vater, der Markt Schwabener Architekt Hans Haushofer, hatte das Gebäude mit heute 25 Wohnungen im Jahr 1979 errichtet. Geplant hatte der Vater auch das Kirchseeoner Rathaus schräg gegenüber. Das sei zu seiner Zeit sehr fortschrittlich gewesen. „Da wurde gute Architektur geschaffen“, heißt es aus dem Rathaus noch heute. „Technisch gesehen ist das Gebäude beinahe unverwüstlich.“

Wärme und Strom aus dem Keller

Ulrich Haushofer ist Miteigentümer des Wohnhauses, also Teil der Eigentümergemeinschaft, sowie seit vielen Jahren Hausverwalter der Immobilie. Die überwiegende Zahl der Einheiten sind Eigentumswohnungen. Als sich abzeichnete, dass die bisherige Gasheizung in die Jahre kommt, machte er der Hausgemeinschaft einen Vorschlag für ein anderes, ein innovatives Konzept. „Es gab eine lange Vorlaufzeit über mehrere Jahre“, sagt Haushofer, der die Zeit nutzte, um für das Vorhaben zu werben. Erfahrungen hatte er bereits im privaten Bereich und mit Mieterstrommodellen gesammelt – seit mehreren Jahren unter anderem mit einem Projekt in Markt Schwaben (14-Parteien-Haus), zunächst 2009 mit einem BHKW, seit 2015 in Kombination mit Photovoltaik.

In Kirchseeon geht er jetzt noch einen Schritt weiter, schließt die Elektromobilität mit ein. Zudem Batteriespeicher. Weil es schwierig sei, so ein Vorhaben als Eigentümergemeinschaft umzusetzen, auch aus steuerlichen Gründen für die Besitzer, wie Haushofer betont, tritt er selbst als Investor auf. Das Blockheizkraftwerk im Keller, es hat etwa den Umfang einer sehr großen privaten Kühltruhe, läuft zwar weiterhin mit Gas, ist aber deutlich effektiver als die bisherige Anlage. Es liefert zudem nicht nur Wärme, sondern auch Strom.

Photovoltaik auf dem Dach rechnet sich für alle

Dazu noch die Photovoltaik auf dem Dach, effektiv vor allem im Sommer. Die Bewohner können sich über günstigen Stromverbrauch freuen. Laut Haushofer bezahlen sie eine Grundgebühr von 50 Euro sowie 27,37 Cent pro Kilowattstunde. Beim Thema Wärme müsse das Ergebnis noch abgewartet werden. Doch auch hier geht Haushofer von positiven Zahlen aus. „Es zahlt sich für Mieter und Eigentümer aus.“ Wie sich die Situation mit den steigenden Gaspreisen ändert, bleibt abzuwarten.

Zum ausgeklügelten System gehören drei dick gedämmte Wasserspeicher mit jeweils 1000 Liter Fassungsvermögen für die Wärme und Batterien für den Strom. Damit könne man in der Kombination auch Vorwürfe gegen die regenerativen Energien in Bezug auf die Versorgungssicherheit entkräften, meint Haushofer.

Ein Computer steuer die gesamte Anlage

Das Haus mit seinen Bewohnern hat einen Stromverbrauch von rund 65 000 Kilowattstunden ihm Jahr (ohne die E-Mobilität). Produziert werden jedoch rund 165 000 Kilowattstunden. „Wir hatten bisher an jedem Tag ausreichend Strom, keine Probleme.“ Start des Projekts war im März vergangenen Jahres. Die seither gesammelten Erfahrungen stimmten zuversichtlich.

Die Anlage wird durch einen Computer gesteuert, auch um im Abgleich der Komponenten ein optimales Ergebnis zu erreichen. Haushofer kontrolliert den Verlauf jeden Morgen und kann eingreifen. Er verkauft Strom und Wärme an die Bewohner, die Verträge mit ihm haben. „Reich werde ich damit nicht, aber wir schreiben schwarze Zahlen.“ Investiert hat er rund 300 000 Euro. Amortisieren könnte es sich innerhalb von 15 Jahren.

Bürokratische Vorgaben als Hürde

Haushofer wundert sich darüber, dass derartige Ansätze nicht öfter umgesetzt würden. „Aber die Politik will das wohl derzeit nicht.“ Ein negativer Punkt sind bürokratischen Vorgaben auch in Bezug auf die Abrechnung. „Ich werde genauso behandelt wie die großen Energieanbieter.“ Das Vorhaben in Kirchseeon sei jedoch nicht von einem Großkonzern, sondern ein Projekt vor Ort.

In der Tiefgarage wurden Wallboxen an der Wand installiert, an 15 von 25 Stellplätzen, zum Laden von E-Autos. Genutzt werden derzeit zwei. Die Plätze sind Sondereigentum der Nutzer im Haus. „Sie haben mit der Wallbox auch den Wert ihrer Immobilie gesteigert“, sagt Haushofer, selbst schon seit einigen Jahren E-Auto-Fahrer. Er hofft, dass die Batterien der Autos künftig auch als Zwischenspeicher genutzt werden könnten, also der Strom in beide Richtungen laufen kann. Damit könnte man Probleme lösen. „Das ist aber noch Zukunftsmusik.“

Sechs Ladeplätze bei Elektro-Tankstelle

Zurück zur Elektro-Tankstelle vor dem Haus mit den grünen Parkflächen, die bald in Betrieb gehen soll. Sechs Ladeplätze gibt es an der Säule. Zwei davon sind bereits fest vergeben, zwei hat sich das Rathaus Kirchseeon für die Elektro-Fahrzeuge der Verwaltung gesichert. Ein weiterer Ladeplatz könnte von den Kirchseeoner Autoteilern genutzt werden, wenn sich diese ein Elektroauto anschaffen. „Da laufen die Verhandlungen noch“, sagt Haushofer. Ein Platz wäre dann noch frei für die öffentliche Nutzung.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt's auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.